„Ein bisschen angeberisch“: Nachbarstädte wollen von Staatsregierung zu Oberzentrum aufgewertet werden

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Die Nachbarstädte Wolfratshausen und Geretsried (links das Geretsrieder, rechts das Wolfratshauser Rathaus) wollen von einem gemeinsamen Mittel- zu einem Oberzentrum aufgewertet werden. © Montage/Hermsdorf-Hiss

Aus dem Mittelzentrum Wolfratshausen-Geretsried soll ein Oberzentrum werden. Davon versprechen sich die Rathauschefs Klaus Heilinglechner und Michael Müller zahlreiche Vorteile.

Wolfratshausen/Geretsried – An dem Plan schmieden Wolfratshausen und Geretsried nicht erst seit gestern. Die Nachbarstädte wollen von der Staatsregierung zu einem gemeinsamen Oberzentrum aufgewertet werden. In der Sitzung am Dienstagabend beschloss der Stadtrat einstimmig eine entsprechende Willenserklärung. Zuvor hatte Grünen-Stadtrat Rudi Seibt Kritik an der Erklärung geübt. Sie sei „ein bisschen angeberisch“, denn derzeit könne Wolfratshausen „nix“ vorweisen, was den Stempel Oberzentrum rechtfertige.

„Ein bisschen angeberisch“: Nachbarstädte wollen von Staatsregierung zu Oberzentrum aufgewertet werden

Bereits im Frühjahr 2022 machten sich die beiden Bürgermeister Klaus Heilinglechner und Michael Müller sowie die jeweiligen Stadträte auf den Weg. Die zwei Rathauschefs versprechen sich von einer Aufwertung des Mittelzentrums Wolfratshausen-Geretsried zu einem Oberzentrum drei große Vorteile: die Zuteilung von zentralen Versorgungseinrichtungen durch den Freistaat, Unterstützung bei Infrastrukturmaßnahmen – vor allem in Sachen Verkehr – sowie die Schaffung eines eigenständigen Wirtschaftszentrums vor den Toren Münchens. Der Anlass, das schon lange angepeilte Ziel wieder scharf ins Auge zu fassen und die Zusammenarbeit zu forcieren, bietet sich durch die Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms Bayern. Zudem ist Rathauschef Heilinglechner guter Dinge, dass der Wunsch der beiden Kommunen heuer, im Landtagswahlkampf, „mehr Gehör“ bei den Entscheidungsträgern findet.

Oberzentrum: Grünen-Stadtrat Rudi Seibt ist skeptisch

Stadtrat Seibt äußerte sich skeptisch. Wolfratshausen erfülle keine der Eigenschaften, die von einem Oberzentrum erwartet würden. Ein Beispiel: „Es gibt keinen D-Zug-Halt und wird auch auf absehbare Zeit keinen geben.“ Wolfratshausen-Geretsried sei „ein Mittelzentrum, das ist nun mal so“, konstatierte Seibt.

Die Willenserklärung, die Bewerbung als Oberzentrum, sei „ein wichtiges Pfund“ mit Blick auf künftige Infrastrukturmaßnahmen, konterte Rathauschef Heilinglechner (BVW). „Wir müssen an einem Strang ziehen“, sekundierte Dr. Patrick Lechner (FDP). „Wenn wir uns im Landkreis behaupten wollen, geht’s nur gemeinsam“, unterstrich Heilinglechner, die Zusammenarbeit der Nachbarstädte sei „unabdingbar“.

Vize-Bürgermeister Günther Eibl (CSU) greift zu sportlichem Vergleich

Die Willenserklärung sei „ein Signal nach vorne“, betonte Dr. Manfred Fleischer (Wolfratshauser Liste). Ein gemeinsames Oberzentrum reiße nicht etwa Gegensätze zwischen den zwei Kommunen auf – wie Lechner mutmaßte –, sondern „stärkt die Region“. Fleischer: „Wir können insgesamt gewinnen, wir kommen näher an Fördertöpfe ran.“

Dritte Bürgermeisterin Annette Heinloth (Grüne) sprach von einer „sinnhaften“ Resolution, von „einem guten Schritt“. Zweiter Bürgermeister Günther Eibl (CSU) griff zu einem sportlichen Vergleich: Eine Willenserklärung definiere ein Ziel – „wenn ich nicht antrete, komme ich nie ans Ziel“. Schließlich gingen alle Stadträte in den Startblock und stimmten für die Verabschiedung der Willenserklärung. (cce)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.