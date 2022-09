Das Einzige seiner Art: Ein fliegendes Säugetier begeisterte die bodenständigen Gäste

Von: Peter Herrmann

Definitiv handzahm: Diplom-Biologin Ellen Hacker brachte ein Modell der Zweifarbfledermaus mit. © Peter Herrmann

Großes Interesse fand eine Nachtwanderung des Wolfratshauser Bund Naturschutzes. Im Mittelpunkt stand ein Tier mit vampirähnlichen Zügen: die Fledermaus.

Wolfratshausen – Sie leben seit über 50 Millionen auf der Erde und sind die einzigen fliegenden Säugetiere. Und dennoch bleiben die nachtaktiven Fledermäuse für viele Menschen unbekannte Wesen, zumal ihre Ultraschall-Rufe für unsereins oft nicht hörbar sind. Grund genug für die Kreisgruppe des Bund Naturschutz (BN), erstmals eine Nachtwanderung zum Thema am Loisach-Isar-Kanal zu veranstalten.

Ein fliegendes Säugetier – das Einzige seiner Art – begeisterte die bodenständigen Gäste

Das zwischen den Stadtteilen Farchet und Waldram liegende Gebiet ist ein beliebtes Jagdrevier für verschiedene Fledermausarten. Dort finden sie gerade im Sommer ausreichend Insekten. BN-Ortsvorsitzende Dr. Sigrid Bender und ihre Schwester, die Starnberger Diplom-Biologin Ellen Hacker, haben für die Exkursion spezielle Detektoren mitgebracht. Die Geräte wandeln die hochfrequenten Rufe der Fledermäuse in hörbare Laute um. Damit spüren die beiden Frauen die scheuen Tiere auf und machen sie sichtbar.

Über 20 Arten in Bayern: „Viele davon vom Aussterben bedroht“

Vor Einbruch der Dämmerung vermittelt Ellen Hacker den rund zwei Dutzend Teilnehmern anhand von Schautafeln und Modellen das nötige Grundwissen. „Es gibt 24 Fledermausarten in Bayern“ sagt sie und fügt bedauernd hinzu: „Viele davon sind vom Aussterben bedroht.“ Grund dafür sei vor allem der vom Menschen verursachte Nahrungsmangel. Monokulturen, Pflanzengifte, Insektensterben, Quartiersmangel, Windräder und Lichtverschmutzung machen den flatternden Wesen das Leben schwer. Deshalb bietet Hacker verscheuchten Fledermäusen und Jungtieren seit Jahren in ihrer Auffangstation ein warmes Winterquartier an. Dort trägt sie die Babys in kleinen Beuteln sogar selbst am Körper, sodass sie etwas Wärme abbekommen. „Die anschließende Auswilderung ist kein Problem, da die Tiere sehr anpassungsfähig und gesellig sind“, versichert Hacker.

Besondere Körperstruktur: Nur so ist der Winterschlaf kopfüber möglich

Anhand von Modellen zeigt die Diplom-Biologin die stark durchblutete Flughaut, die zwischen den verlängerten Fingern, den Beinen und dem Rumpf aufgespannt ist. Aufgrund ihrer spitzen Krallen und eines besonderen Sehnenmechanismus können die Tiere während des Winterschlafs monatelang mit dem Kopf nach unten an der Decke hängen.

Winzig: Mit Handschuhen nahm Dr. Sigrid Bender vom Bund Naturschutz für die interessierten Teilnehmern ein lebendiges Tier in die Hand. © Peter Herrmann

Wolfratshausen: Die Tiere haben Spitze Zähne – Handschuhe angesagt

Höhepunkt der Nachtwanderung ist die Präsentation einer Zwerg- und Zweifarbfledermaus. Letztere fassen die Expertinnen aufgrund der spitzen Zähne mit Gummihandschuhen an. „Der Biss einer Fledermaus kann in seltenen Fällen Tollwut verursachen“, erklärt Hacker. Eigentlich wollte sie zudem eine Mopsfledermaus aus ihrer Auffangstation mit nach Wolfratshausen nehmen. „Aber sie ist krank geworden, da habe ich ihr die Aufregung erspart“, entschuldigt sich die Referentin.

Insektenjäger und Düngerproduzenten: Fledermäuse können nützlich sein

Unter ihren Zuhörern befinden sich einige, die in ihren Häusern oder Gärten bereits Fledermäuse entdeckt haben. So überwintert die Rauhautfledermaus gerne in Brennholzstapeln, andere Arten suchen Dachböden oder Keller auf. Hacker empfiehlt die Anbringung eines Fledermausbretts oder -kastens. Denn die Tiere fressen nicht nur Schädlinge. Ihr Kot lasse sich aufgrund des hohen Stickstoffgehalts gut als Blumendünger verwenden.

Förderung des Umweltministeriums: Wiederholung im nächsten Jahr möglich

Am Ende der Exkursion applaudieren die Nachtwanderer, unter ihnen einige Kinder, der Referentin und entrichten Spenden an den BN. Aufgrund des großen Interesses hält BN-Umweltbildungsreferentin Diana Meßmer eine Neuauflage im nächsten Jahr für möglich. „Das Bundesumweltministerium fördert solche Führungen.“

