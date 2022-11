Ein Geschenk für jedes Baby: Wolfratshauserin häkelt Mützen für Neugeborene

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Kopfschmuck sitzt: Neugeborene, die in Wolfratshausen auf die Welt kommen, kriegen ein Mützchen geschenkt – die Eltern wussten bisher nicht, wer hinter dieser Geste steckt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Birgit Heinrich wollte eigentlich unerkannt bleiben. Sie fertigt Mützen für jedes Baby an, das in Wolfratshausen auf die Welt kommt.

Wolfratshausen – Sie haben verschiedene Farben, sind gerade einmal handtellergroß und garantiert Unikate: Die handgemachten Mützchen, die jedes Baby, das in der Wolfratshauser Geburtshilfe auf die Welt kommt, geschenkt bekommt. Hinter dieser Geste steckt die Anästhesiepflegerin Birgit Heinrich – die eigentlich gar nicht als Spenderin in Erscheinung treten möchte.

Seit einigen Jahren beschäftigt sich die 55-Jährige mit Handarbeiten. „Für mich ist das Häkeln gerade nach einem anstrengenden Arbeitstag eine schöne Entspannung“, sagt sie. Irgendwann begann Heinrich aus Spaß eine Mütze zu häkeln. Inzwischen ist es eine Arbeit – halbe Stäbchen im Mittelteil, Reliefstäbchen für eine gute Passform an der Abschlusskante –, die ihr schnell von der Hand geht. „Es ist ganz anders als beim Socken stricken, wo man jede Masche mitzählen muss.“

Birgit Heinrich © Sabine Hermsdorf-Hiss

Mütze für jedes Baby in Wolfratshausen: Birgit Heinrich nimmt sich dafür viel Zeit

Vom Wollknäuel („Babywolle, weich und nicht fusselnd“) bis hin zum fertigen Kleidungsstück braucht sie zwischen 90 Minuten und zwei Stunden – je nach Aufwand. Den nimmt sie gerne auf sich. Einfach eine x-beliebige Mütze anzufertigen? Nein, das geht nicht. Die eine bekommt noch kleine Ohren angehäkelt, andere werden mit Herzchen, einer kleinen Blume oder im Herbst und Winter mit einem Bommel verschönert. Heinrich ist mit ihren Unikaten meistens zufrieden – mehr noch: „Ich bin in jede einzelne Mütze verliebt.“ Dennoch fällt es ihr nicht schwer, sich von ihnen zu trennen. „Ich weiß, dass sich die Mamas darüber freuen.“

„Bin Perfektionistin“: Jedes Baby soll einen passenden Kopfschmuck bekommen

Ist ein Exemplar noch nicht ganz perfekt, kommt es vor, dass Heinrich das Werk wieder auftrennt und noch einmal von vorne beginnt. „Da bin ich Perfektionistin.“ Deshalb haben die Erstlingsmützchen auch keine Einheitsgröße. „Manche Babys haben einen großen Kopfumfang, andere einen kleineren.“ Heinrich möchte dafür sorgen, dass sie für jeden Babykopf in Wolfratshausen den perfekten Schmuck hat.

Wie viele Mützchen Heinrich in den vergangenen drei Jahren an den Kreißsaal weiter gegeben hat, kann die Wolfratshauserin nicht sagen. „Ich versuche, dass jedes Neugeborene ein Mützchen bekommt“, sagt sie. Jede Mami darf sich eines aussuchen – ohne zu wissen, wer dahinter steckt. „Das braucht es auch gar nicht“, sagt Heinrich. „Ich bin lieber die ,Häkelfee inkognito‘.“ Allerdings kommt es immer wieder mal vor, dass ihr in der Stadt eine junge Familie entgegen kommt, deren Kind eines ihrer Werke trägt. „Dann freue ich mich und gehe weiter.“

