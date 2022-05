„Ein Glücksfall“: Diesen Unternehmer ehrt die Stadt Wolfratshausen mit Wirtschaftspreis

Von: Peter Herrmann

Preisübergabe: (v. li.) Helmut Forster, Wirtschaftsreferent des Stadtrats, Edeka-Filialleiter Klaus Heininger und Wolfratshausens Bürgermeister Klaus Heilinglechner. © Hans Lippert

Er sei „ein Glücksfall“, sagt der Wolfratshauser Bürgermeister: Edeka-Filialleiter Klaus Heininger hat den Wirtschaftspreis der Loisachstadt bekommen.

Waldram – Seit elf Jahren vergibt die Stadt eine Auszeichnung für herausragende unternehmerische Qualitäten. Dass die Übergabe der von dem 2016 verstorbenen Eurasburger Künstler Hans Kastler geschaffenen Skulptur „Die Quadratur des Kreises“ am Donnerstagabend nicht wie sonst üblich im Rathaus, sondern im Badehaus stattfand, hatte einen nachvollziehbaren Grund. Denn die Arbeitsstelle des Preisträgers Klaus Heininger liegt nur einen Steinwurf vom Erinnerungsort am Kolpingplatz entfernt. Der 62-Jährige hatte im Jahr 2016 die von der Schließung bedrohte Edeka-Filiale an der Faulhaberstraße von seinem Vorgänger Hans-Joachim Freywald übernommern und damit das Fortbestehen des Nahversorgers in dem über 4000 Einwohner zählenden Ortsteil gesichert.

„Sie sind ein Glücksfall für die Bürger und Bürgerinnen in Waldram“, lobte Rathauschef Klaus Heilinglechner den Geschäftsmann. Die Entscheidung, den Wirtschaftspreis an Heininger zu verleihen, hatte der Stadtrat schon Ende 2019 getroffen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Ehrung in den beiden Folgejahren verschoben werden. „Der Preis gilt aber noch“, scherzte Heilinglechner. Er dankte den beiden Stadträten Manfred Menke (SPD) und Helmut Forster (Wolfratshauser Liste), die Heininger vor sechs Jahren zu einer Übernahme des Supermarktes hatten überreden können.

Wirtschaftsreferent Forster, der damals noch die Bürgervereinigung im Stadtrat vertreten hatte, fasste sich in seiner Laudatio kurz. „Herr Menke und ich haben ihn in Geretsried besucht“, erinnerte er sich. Dort, am Breslauer Weg, betreibt Heininger bis heute eine weitere Filiale. Der Geschäftsmann zögerte nur kurz und nahm die Herausforderung an – wohlwissend, dass eine Umgestaltung des 850 Quadratmeter großen Ladens unabdingbar war. Mit der Installierung einer Frischfleischtheke und monatlichen Steckerfisch-Grillaktionen traf er auf Anhieb den Nerv seiner Kunden. „Die Bürger genießen das vorzügliche Warenangebot und die freundliche Bedienung“, hob Forster hervor.

Unternehmer beschäftigt 60 Mitarbeiter

Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler), der wie der Landtagsabgeordnete Martin Bachhuber (CSU) sowie zahlreiche Stadträte und Vorstandsmitglieder des Werbekreises zur Preisverleihung ins Badehaus gekommen war, richtete einen Appell an die Allgemeinheit. „Es gibt diesen Handel nur, wenn wir hingehen und einkaufen.“ Das Führen eines Lebensmittelladens sei aufgrund geringer Gewinnmargen ein „hartes Geschäft“. Niedermaier würdigte den Einsatz Heiningers, der viel Freizeitverlust mit sich bringe. Nicht zuletzt träge der Geschäftsinhaber die Verantwortung für 60 Mitarbeiter, 22 davon sind in Waldram beschäftigt. Begleitet von der Wolfratshauser Stadtkapelle nahm der Geehrte beim Buffet noch viele Glückwünsche entgegen. (ph)

