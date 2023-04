Ein Leben für die Volksmusik: Zum 80. Geburtstag von Franz Mayrhofer

Von: Andrea Weber

Musik als Lebenselixier: Franz Mayrhofer, Waldramer Urgestein, feierte kürzlich seinen 80. Geburtstag. © web

Der Wolfratshauser Franz Mayrhofer ist Gründer vieler bayerischer Gruppen – und einer kleinen Musikerdynastie. Kürzlich feierte er seinen 80. Geburtstag.

Waldram – „Die Volksmusik ist ein Lebensmittel. Sie nährt uns fürs ganze Leben.“ Schöner hätte Franz Mayrhofer seine Liebe zur Musik nicht beschreiben können. Sie währt schon 80 Jahre lang. Der Geburtstag vor einigen Wochen ist also der richtige Zeitpunkt, um mit dem Waldramer über sein erlebnisreiches Musikerleben zu reden.

Auftritt mit den Brustmann-Kindern

„Haben Sie Zeit mitgebracht?“, warnt Mayrhofer, lacht so sympathisch, wie er das immer tut, und bietet dem Besucher einen Platz am runden Esstisch in seiner Küche. Seine Frau Sissy holt inzwischen eine Box mit vergilbten Schwarz-Weiß-Fotos. Darauf zu sehen: der junge Franz mit den Brustmann-Kindern aus der Waldramer Nachbarschaft bei einem ihrer ersten Auftritte. Mit ihnen gemeinsam begann eine lange und erfolgreiche Karriere in der klassischen Musik und der bairischen Volksmusik.

Franz Mayrhofer kam am 27. Februar 1943 in München auf die Welt und wuchs als einer von drei Buben aus – die ersten Jahre im Stadtteil Bogenhausen. Der Vater, ein Malermeister, sorgte maßgeblich dafür, dass der Sohn Geige lernte. „Ich war brav, g’scheit und fromm“, sagt Franz Mayrhofer.

1957 Umzug nach Wolfratshausen

Nach vielen Umzügen zwischen der oberösterreichischen Heimat des Vaters und Bayern erwarben die Mayrhofers 1957 als kinderreiche Familie ein Haus in Föhrenwald, dem heutigen Wolfratshauser Ortsteil Waldram. Franz Mayrhofer machte 1964 das Abitur am Domgymnasium in Freising, studierte zunächst Physik an der Münchner TU und sattelte dann auf die Musik an der Münchner Musikhochschule mit Schwerpunkt Geige um. Der Grund: „Ich wollte pädagogisch arbeiten. Anderen Menschen die Musik vermitteln.“

Stationen Die wichtigsten Stationen in der musikalischen Laufbahn von Franz Mayrhofer:

ab 1964 „Waldramer Sänger und Musikanten“ mit den Familien Brustmann/Korntheuer;

Benefiz-Schallplatte „Waldramer Hoagart“ fürs Waldramer Pfarrheim;

Leitung Jugendorchester Geretsried;

Als Leiter der Münchner Schule für Bairische Musik: ab 1982: Kammermusikwochen und Singwochen.

Seit 1980 Bairischer Geigentag Kloster Reutberg, später Berg;

Seit 1984: Leiter des Münchner Adventssingens;

1983/84: Gründung von „I Musicanti Bavaresi“;

Seit 1984: Wiederbelebung der Münchner Redouten.

1979 wurde Mayrhofer Schulleiter der „Münchner Schule für Bairische Musik“, führte sie 30 bewegte und erfolgreiche Jahre lang bis zur Rente im Jahr 2009. Mayrhofer erinnert sich gerne daran, als sich ein „Fräulein Kagerer“ bei ihm als „Aushilfslehrkraft“ bewarb – eine studierte Germanistin, die Blockflöte spielte. Die beiden heirateten 1982 in Dietramszell.

Neun Monate später kam Johannes auf die Welt. Er ist heute verheiratet, hat zwei Kinder und arbeitet als Videotechniker an der bayerischen Staatsoper. 1987 wurde Gregor geboren – ein inzwischen international renommierter Musiker (Klavier), Komponist und Dirigent. 1990 folgte schließlich Sohn Raphael. „Unser Beamter in Dreadlocks“, sagt Sissy Mayrhofer augenzwinkernd. Raphael ist verheiratet und hat drei Kinder. Er ist ein begnadeter Schlagzeuger und arbeitet als Musiklehrer am Münchner Käthe-Kollwitz-Gymnasium.

Alle Mayrhofers sind Vollblutmusiker

Die Mayrhofers sind allesamt begeisterte Pädagogen und Vollblutmusiker. Sissy Mayrhofer stand stets an der Seite ihres Mannes, auch als Musikerin. „Dass ich sie traf, war ein Geschenk für mich“, schwärmt ihr Mann.

Franz Mayrhofer war der Initialzünder vieler bayrischer Volksmusikgruppen, initiierte Musikwochen in Österreich und Südtirol und brachte vor allem jungen Leuten neben der klassischen auch die überlieferte bairische Musik nahe, ohne dabei den Blick auf die Moderne zu verlieren. Der 80-Jährige hat maßgeblich dazu beigetragen, dass diese traditionelle Musikkultur weiterlebt. Rückblickend sagt er: „Die Volksmusik ist wie ein musikalisches Biotop, in dem Wunderbares wachsen kann.“

