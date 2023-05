Ein Ort für trauernde Eltern: Seit zehn Jahren gibt es eine Grabstelle für Sternenkinder

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Ruhestätte auf dem Friedhof in Nantwein: Die liebevoll gestaltete Grabstelle bietet verwaisten Eltern einen Platz zur Beerdigung ihrer Sternenkinder. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Für Eltern, deren Kinder tot auf die Welt kommen, bricht eine Welt zusammen. In der Stadt Wolfratshausen gibt es eine Grabstätte für diese Sternenkinder.

Wolfratshausen – Sie kehren in den Himmel zurück, ehe sie das Licht der Welt erblickten: Sternenkinder, also Babys, die tot auf die Welt kommen oder Fehlgeburten. Bis vor etwa zehn Jahren war das Gewicht ausschlaggebend, was mit diesen Kindern passieren sollte.

Wogen sie über 500 Gramm, bestand eine Bestattungspflicht, entweder in Gemeinschaftsgräbern, wie sie manche Kliniken anbieten, oder in den familieneigenen Gräbern. Unter 500 Gramm galten die Föten als Fehlgeburten und konnten auch nicht in das Personenstandsregister eingetragen werden. „Sie wurden, so schlimm das jetzt klingt, als Krankenhausabfall behandelt“, sagt Petra Konrad, Leiterin des Standesamts in der Loisachstadt und somit Ansprechpartnerin für den städtischen Friedhof Nantwein.

Petra Konrad © Sabine Hermsdorf-Hiss

Sternenkinder: Für Eltern bricht eine Welt zusammen - „haben einen Platz für ihre Trauer bekommen“

Für viele Eltern eine große Ungerechtigkeit. Sie hatten sich auf ihr Baby gefreut, den Moment herbeigesehnt, es in den Armen halten zu dürfen – und mussten dann den Verlust ihres Kindes verkraften. „Dann kam eine Gesetzesänderung“, so Konrad weiter. „Nun gab es auch die Möglichkeit, Sternenkinder unter einem Gewicht von 500 Gramm beispielsweise in einem gemeinschaftlichen Grab eine letzte Ruhestätte zu geben.“ Die Stadt Wolfratshausen reagierte schnell auf die neue Regelung und schuf gemeinsam mit dem Friedhofswärter, einem Bauamtsmitarbeiter und dem Schmied Tom Carstens auf dem städtischen Friedhof einen Platz. „So haben unsere Wolfratshauser Mütter und Väter einen Platz für ihre Trauer und der Erinnerung bekommen“, betont Petra Konrad.

Gleich beim Eingang an der Jordanstraße auf dem neuen Teil des Friedhofs liegt die Grabstelle. Gestaltet ist sie in Anlehnung an die Bezeichnung „Sternenkinder“ wie ein Stern. Auf dem Stein am Kopf der Ruhestätte ist der schmiedeeiserne Schriftzug „Nie in eurer Welt ... doch unvergessen“ angebracht. Mitglieder des katholischen Frauenbunds pflegen die Grabstelle von Anfang an.

Beerdigung von Sternenkindern: Die Beisetzung verläuft nach den Wünschen der Eltern

Die Aufgabe der Beisetzung übernimmt ein Bestatter. „Wir holen das Sternenkind in einem Frühchensarg von der Klinik ab“, erklärt Alfred Sand von der Trauerhilfe Denk das Prozedere. Überhaupt werden die trauernden Eltern in jeden Schritt einbezogen – was vielen bei der Verarbeitung des Erlebten hilft. „Ich sage immer: ,Dem Verstorbenen kann ich nicht mehr helfen, aber Euch‘“, betont Sand.

Trauerhilfe kommt Eltern entgegen: „Situation schon schwer genug“

Trotz seiner über 20-jährigen Erfahrung als Bestatter nimmt ihn jeder Auftrag, bei dem es um Kinder geht, emotional sehr mit. „Das ist alles andere als Routine.“ Deshalb berechnet die Trauerhilfe Denk bezüglich der Sternenkinder auch nur die Materialkosten für den Sarg. „Die Eltern haben es in so einer Situation schon schwer genug.“

Die Bestattung selbst verläuft still. „Manchmal sogar ohne die Eltern, die lieber später allein die Gedenkstelle besuchen“, weiß Konrad. „Auch hier gilt: So wie die Eltern es wollen, wird es gemacht.“ Auf der Grabstelle selbst sind keine Namen verzeichnet. Stattdessen liegen am Grabstein ein paar kleine, liebevoll bemalte oder beschriftete Steine. Einer mit einem Schmetterling, dem Symbol für die Auferstehung, oder versehen mit dem Schriftzug „God bless you“ – „Gott schütze Dich“ als allerletzten Gruß der Eltern an ihre Sternenkinder.