Ein Rekordjahr für die Feuerwehr - ein Brand blieb besonders im Gedächtnis

Von: Peter Herrmann

Martin Sewald wurde für 70 Jahre Mitgliedschaft bei der Feuerwehr vom Vorsitzenden Florian Seitner geehrt. © Hans Lippert

Die Wolfratshauser Feuerwehr leistete über 13 000 Stunden im Einsatz und bei Übungen. Bei Großbränden und dem S-Bahn-Unfall war sie gefordert.

Wolfratshausen – Seit 1865 leistet die Freiwillige Feuerwehr Wolfratshausen an vielen Stellen wertvolle Dienste. Mittlerweile haben sowohl die Mitgliederzahl als auch die Einsätze einen Höchststand erreicht. In der Jahresversammlung am Samstagabend ließen Kommandant Andreas Bauer und Vereinsvorsitzender Florian Seitner am das Rekordjahr Revue passieren. „2022 war ein sehr arbeitsintensives Jahr“, erklärte Seitner. Kommandant Andreas Bauer belegte dies mit eindrucksvollen Zahlen. „Bei den 371 Einsätzen kamen 5071 Stunden zusammen – ein neuer Rekord“, rechnete er vor.

Zähle man noch alle Übungseinheiten sowie Reinigungs- und Reparaturarbeiten hinzu, leisteten die Mitglieder 2022 sogar 13 012 ehrenamtliche Stunden. Umso wichtiger war die Beschaffung einer 750 000 Euro teuren Drehleiter, für die der Freistaat Bayern einen Zuschuss von 225 000 Euro beisteuerte, sowie der Kauf eines neuen Hilfeleistungslöschfahrzeugs. Kosten: 570 000 Euro. „Eine Beschaffung von Fahrzeugen dieser Dimension ist extrem zeitaufwendig, kostet sehr viel Energie und belastet zusätzlich alle Beteiligten“, berichtete Bauer.

S-Bahn-Kollision und Brand beim Griechen: Feuerwehr war oft gefordert

In Erinnerung blieben dem Kommandanten zudem die kräftezehrende Bergung von Verletzten nach der S-Bahn-Kollision bei Ebenhausen am 14. Februar sowie die Dachstuhlgroßbrände im Farcheter Restaurant „Der Grieche“ im Sommer und in der Nantweiner Holzstraße. „Wolfratshausen war im Landkreis der Schwerpunkt an Umwelteinsätzen und Bränden“, bestätigte Kreisbrandrat Erich Zengerle.

Darüber hinaus beteiligte sich die Feuerwehr an einer groß angelegten Hilfsaktion für die Opfer des Ukraine-Kriegs. So verpackten die Mitglieder im März unzählige Kartons mit Medikamenten, Kleidung und Lebensmitteln, die Wolfratshauser Bürgerinnen und Bürger gespendet hatten. Dabei hob Vereinsvorsitzender Florian Seitner lobend den Feuerwehr-Nachwuchs hervor. „Jugendliche und junge Feuerwehrleute übernehmen immer mehr Verantwortung und Aufgaben“, freute er sich.

Insgesamt stieg der Mitgliederstand von 146 im Vorjahr auf nunmehr 157. Davon engagieren sich 92 Frauen und Männer im aktiven Dienst. „Deshalb haben wir unsere Jahresversammlung diesmal in die große Gerätehalle verlegt, im oberen Raum war einfach kein Platz mehr“, erklärte Seitner.

Zu den Kameraden in Frankreich: Feuerwehr legt Wert auf das Miteinander

Ein Besuch der Feuerwehr in der französischen Partnerstadt Barbezieux und verschiedene Feste stärkten das Vereinsleben. „Sie sind eine tragende Säule in Wolfratshausen und wie eine große Familie“, lobte Fritz Schnaller. Der dienstälteste Wolfratshauser Stadtrat vertrat die drei verhinderten Bürgermeister. In seiner Rede stellte Schnaller auch einen finanziellen Aspekt hervor. „Sie sparen der Stadt sehr viel Geld: Eine eigene Berufsfeuerwehr würde mindestens eine Million Euro pro Jahr kosten.“ Schnallers Schlussfolgerung richtete er direkt an die Anwesenden: „Sie sind unbezahlbar.“

