Ein Sensenmann, der Leben retten möchte

Von: Dominik Stallein

Ein Mann, eine Sense: Stefan Sandmaier (59) schneidet aus Überzeugung für den Umweltschutz ehrenamtlich Gras. © SAbine Hermsdorf-Hiss

Der Wolfratshauser Stefan Sandmaier betreibt Umweltschutz in Handarbeit. Sein Motiv: „Ich wollte etwas Sinnvolles tun“

Wolfratshausen – Auf dem Fahrrad hat man Zeit nachzudenken. Wenn man ein ganzes Jahr lang unterwegs ist, noch viel, viel länger. Stefan Sandmaier radelte durch ganz Europa. Er fuhr durch Skandinavien zum Beispiel. Und durch Spanien. Die Fahrradtour war der Startschuss einer großen Veränderung: Aus Sandmaier, dem Lehrer und Schreinermeister, wurde Stefan, der Sensenmann. Der Sensenmann, der Leben retten will.

Der Wolfratshauser ist ein Mann mit klaren Überzeugungen. Eine davon lautet, dass er seine Zeit mit etwas verbringen möchte, was ihm nicht nur Spaß bringt, sondern dazu einen Nutzen erfüllt. Eine weitere: Umweltschutz ist ihm wichtig. Und weil der 59-Jährige gerne handwerklich tätig ist, suchte er nach einer Möglichkeit, all diese Überzeugungen zusammenzuführen. Es war der Beginn eines Engagements, das selten ist: Sandmaier ist Sensenmann. Er macht das ehrenamtlich, will für seine Dienste kein Geld – aber er hat klare Forderungen an seine Kunden.

Wer seinen Rasenmäher in der Garage stehen lässt und den Gräsern und Pflanzen erlaubt, in Ruhe vor sich hin zu wachsen, darf den Sensenmann engagieren. „Ich mache das für die Artenvielfalt“, erklärt der Wolfratshauser. „Ich habe Berichte gelesen, wie unglaublich viele Insekten und Arten in den letzten 30 Jahren verschwunden sind.“ Einer der wichtigsten Gründe: Lebensräume schwinden. Viele Arten werden zurückgedrängt. Für sie ist ein natürlich wachsendes Biotop viel wertvoller als ein maschinell zusammengestutzter Vorgarten.

Englische Rasen sind dem überzeugten Umweltschützer deshalb ein Graus. Wenn er vor seiner Haustür in Wolfratshausen sitzt, sieht er Wildwuchs. Pflanzen, Blümchen und Grün. Kein riesiger Garten, weil das Grundstück das nicht hergibt, aber ein natürliches Biotop. Entlang seiner Werkstattwand hat er Holz gestapelt – mit kleinen Löchern darin, damit sie als Insektenhotel dienen können. Sandmaier meint es ernst, wenn er von Umweltschutz im vermeintlich Kleinen spricht.

„Ich habe schon als Jugendlicher gesenst“, erinnert er sich. Sandmaier wuchs am Tegernsee auf, lernte traditionelle Gartenpflege kennen. Er weiß, dass diese Art der Grünlandkur viel schonender ist, als eine invasive Rasenmäherbehandlung. „Da wird alles zerhäckselt – Blumen, Gräser, Insekten“, sagt er. Außerdem hinterlassen benzinbetriebene Gartengeräte eine feine Ölspur, die für den natürlichen Wuchs in etwa so förderlich ist wie Insektizide für die Artenvielfalt.

Wer den 59-Jährigen buchen möchte, den besucht der ehemalige Techniklehrer zuerst. „Ich will mir den Garten ansehen und herausfinden, ob es an der Stelle überhaupt Sinn macht.“ Verwinkelte Kleingärten seien für eine Sensenkur eher ungeeignet. Wenn der Garten in Frage kommt, schließt der Besitzer einen Pakt mit dem Sensenmann: Ersterer lässt das Gras mindestens auf einer größeren Fläche sprießen. Zweimal im Jahr – im Frühsommer und im Spätherbst – kommt Sandmaier vorbei und kürzt den Rasen in traditioneller Handarbeit.

Der Wolfratshauser hat für dieses Hobby Zeit, seit er sich selbst den Ruhestand verordnet hat. Als Lehrer wollte er nach rund 15 Jahren aufhören, seine Schreinerwerkstatt zusperren. „Ich wollte etwas tun, was einen größeren Sinn hat. Das ist mir lieber, als noch irgendwie ein paar Jahre lang mehr Geld zu verdienen.“ Das Ehrenamt macht ihn glücklicher. Deshalb trat er dem Bund Naturschutz bei und bietet für den Verein seine Dienste an. Er spricht von einer „Triple-win“-Situation: „Ich mache etwas, das mir Spaß macht, und bin körperlich aktiv. Der Gartenbesitzer kriegt einen bunten Garten und spart sich Arbeit. Für die Artenvielfalt ist es auch gut.“ Vorerst möchte er nur Gärten in Wolfratshausen und Umgebung pflegen. Denn Radeln, das macht er auch gern.

Info

Wer Stefan Sandmaier buchen möchte, kann ihn unter der Rufnummer 0 81 71/2 84 50 erreichen.

