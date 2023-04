Ein Stadtstrand am Loisachufer: So soll das Projekt in Wolfratshausen aussehen

Von: Peter Herrmann, Carl-Christian Eick

Drei, vier Strandkörbe sollen neben dem Japanischen Garten am Johannisplatz für Urlaubsgefühle sorgen. © Stache/dpa

Der Kulturausschuss der Stadt Wolfratshausen befürwortet den Antrag der Jugendreferentin: In der Flößerstadt soll ein kleiner Stadtstrand entstehen.

Wolfratshausen – Im November stellte sie bei einem politischen Frühschoppen des Wolfratshauser Ortsverbands der Grünen erstmals ihre Idee vor, neben dem Japanischen Garten am Johannisplatz einen Stadtstrand herzustellen (wir berichteten). Gut ein halbes Jahr später war das Konzept von Jugendreferentin Jennifer Layton so weit ausgreift, dass der Kulturausschuss des Stadtrats ihrem Antrag nun einstimmig zustimmte.

„Nachdem die geplante Zwischenlösung für die Fläche bei den abgerissenen Garagen sich aufgrund der Haushaltslage noch um zwei bis drei Jahre verschiebt, bietet sich das kleine Areal am Bach für eine improvisierte Übergangsnutzung an“, erklärte Layton in der Sitzung des Fachgremiums. Demnach sollen Wolfratshauser Jugendliche in Zusammenarbeit mit der Klecks-Schule der Phantasie an zwei Wochenenden drei bis vier Strandkörbe bauen und streichen. „Diese werden im Schotter verankert und dienen allen Bürgern als Sitzgelegenheiten zum Verweilen“, so Layton. Nun gelte es nur noch, den Japanischen Garten sichtbar vom Stadtstrand abzugrenzen, um die vorhandenen Beete zu schützen. „Eine Variante könnte sein, dass im Zuge des Projekts auch ein abgrenzendes Hochbeet für Beeren und Kräuter gebaut wird“, schlug die Jugendreferentin vor. Die Alternative wäre ein dekorierter Bauzaun.

Stadtstrand ist nicht ausschließlich als Treffpunkt für Jugendliche konzipiert

Layton betonte ausdrücklich, dass der Stadtstrand nicht ausschließlich als Treff für Jugendliche konzipiert sei. Die Kosten halten sich nach ihren Worten im überschaubaren dreistelligen Rahmen: Bauholz, Befestigungsmaterial und Farbe würden zum Großteil gespendet.

„Das ist ein tolles Projekt, bei dem ich sogar mithelfen würde, falls Not am Mann ist“, zeigte sich Gerlinde Berchtold (SPD) begeistert. Dritte Bürgermeisterin Annette Heinloth (Grüne), die den Kulturausschuss leitete, blickte schon auf die im Herbst anstehenden Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen des Japanischen Gartens voraus: „Da wäre es schön, wenn auch das benachbarte Stadtstrand-Areal vorzeigbar ist.““ Kulturreferent Sepp Schwarzenbach (CSU) sprach von einer „Aufwertung für die Stadt“.

Stadtrat Holzheu: Partnerschaftsverein „ist aus allen Wolken gefallen“

Layton freute sich sichtlich über den einstimmigen Beschluss und die Zusage, dass der städtische Bauhof 20 Arbeitsstunden in das Projekt investieren wird. Zudem steuert die Kommune laut Beschluss maximal 300 Euro für Material und eine Aufwandsentschädigung von 200 Euro für die am Vorhaben beteiligten Jugendlichen bei.

In der Stadtratssitzung am Dienstagabend im Rathaus hakte Helmuth Holzheu (Bürgervereinigung Wolfratshausen/BVW) noch einmal nach. Nach seinen Worten hat der Partnerschaftsverein Iruma-Wolfratshausen, der den Japanischen Garten am Johannisplatz pflegt, von dem Projekt aus der Zeitung erfahren: „Die sind aus allen Wolken gefallen.“ Layton dagegen beteuerte, dass sie sowohl den Vereinsvorsitzenden Ludwig Gollwitzer als auch seine Stellvertreterin Dietlind Diepen persönlich über den geplanten Stadtstrand informiert habe.

Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) kündigte an, Vertreter des Partnerschaftsvereins und Jugendreferentin Layton zu einem gemeinsamen Gespräch ins Rathaus einzuladen. (ph/cce)

