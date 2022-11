Ein Trikot für den todkranken Denis - Alle Kicker haben unterschrieben

Von: Doris Schmid

Eine große Freude machten die Fußballer der Spielvereinigung Unterhaching Denis Klockmann. Alle Kicker haben auf einem personalisierten Trikot unterschrieben. © Spielvereinigung Unterhaching

Eine große Freude machten die Fußballer der Spielvereinigung Unterhaching Denis Klockmann. Alle Kicker haben auf einem personalisierten Trikot unterschrieben.

Wolfratshausen – Das schwere Schicksal von Denis Klockmann berührt die Spieler der Spielvereinigung (SpVgg) Unterhaching. Die Fußballer des Regionalligisten wollten dem Todkranken ein Geschenk machen: Sie haben alle auf einem personalisiertem Trikot unterschrieben. Das brachte der kaufmännische Referent der SpVgg, Klaus Maier, am Mittwoch in eine Münchner Klinik, in der der 27-Jährige auf der Palliativ-Station liegt.

Trikot, Mannschaftsfoto und Spende

„Ich habe kurz mit ihm sprechen können und ihm das Trikot gezeigt“, berichtete Maier nach seinem Besuch in der Klinik. Denis Klockmann habe kurz gelächelt und sich für das Geschenk bedankt. „Dieser persönliche Moment mit ihm hat mich wirklich sehr gefreut“, so Maier. Er hatte neben dem Trikot auch ein Bild der Ersten Mannschaft mit dem Schriftzug „Lieber Denis, wir sind im Gedanken fest bei Dir! Deine 1. Mannschaft der Spielvereinigung Unterhaching“ sowie eine Spende in Höhe von 500 Euro mit im Gepäck.

Überraschung im Krankenhaus: Klaus Maier überreichte Pathima Klockmann Geschenke für ihren an Krebs erkrankten Sohn. Umzug in eine Wohnung kein Thema mehr © privat

Die Präsente nahm Denis Klockmanns Mutter Pathima entgegen. Sie steht ihrem Sohn, der Lungenkrebs und Metastasen im Herzen hat, zurzeit fast rund um die Uhr zur Seite. Wie berichtet hatte sich der Gesundheitszustand des Wolfratshausers vor etwa einer Woche so sehr verschlechtert, dass er nicht mehr zu Hause bleiben konnte und ins Krankenhaus musste. Seine erste Krebserkrankung – Knochenkrebs – kam ans Tageslicht, als er sich bei einem Fußballspiel das Bein gebrochen hatte. Mittlerweile ist er zum fünften Mal an Krebs erkrankt.

Spendenaktion: 29.000 Euro sind bisher eingegangen

Pathima Klockmann und Klaus Maier tauschten sich in einem anderen Zimmer der Klink lange aus. Das lange Gespräch habe ihr geholfen, meinte Pathima Klockmann im Anschluss. „Mir war das ganz wichtig, ein persönliches Signal zu senden“, unterstrich Maier. Sicherlich helfe auch Geld, aber „wir wollen nah am Menschen sein“. Bei der Spendenaktion im Internet, die Freunde von Denis Klockmann initiiert haben, sind mittlerweile über 29.000 Euro zusammengekommen.

Umzug in eine Wohnung kein Thema mehr

Pathima Klockmann ist dankbar für den Zuspruch, den sie und ihre Familie erfahren. Ein Umzug in eine Erdgeschosswohnung – das war ein großer Wunsch ihres Sohnes – ist indes kein Thema mehr. „Er ist gut aufgehoben im Krankenhaus“, sagt die Mutter. Sie dankt allen, die an Denis denken und Geld gespendet haben: „Ich möchte jedem einzelnen dankeschön sagen.“

