Einbruch am Freitag in Wolfratshausen: Polizei bittet um Hinweise

Bargeld und eine Herren-Armbanduhr wurden aus einem Einfamilienhaus in Wolfratshausen gestohlen. Die Täter schlugen im Laufe des Freitags zu.

Wolfratshausen - Einbrecher haben im Laufe des Freitags Bargeld und eine Herren-Armbanduhr aus einem Einfamilienhaus am Josef-Schnellrieder-Weg gestohlen.

Laut Polizei stieß die Geschädigte auf eine offene Haus- und Terrassentür, als sie nach Hause kam. Beim Blick ins Haus stellte sie fest, dass die bislang unbekannten Täter in jedem Zimmer waren. Sie müssen die Eingangstür aufgehebelt haben und über die Terrassentür geflüchtet sein.

Die Polizei, die noch am selben Tag alle Spuren sicherte, bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat im Laufe des Freitags in der Nähe des Bergwalds verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Meldungen unter Ruf 0 81 71/4 21 10.

Kurz zuvor gab es auch in Geretsried einen Einbruch. Am Mittwoch wurden am Brucknerweg Bargeld und Schmuck gestohlen. Ob die beiden Fälle zusammenhängen, lässt sich laut Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.

sw

