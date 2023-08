Einbruch in Wolfratshauser Geschäft: Bargeld und Tabakprodukte gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Von: Peter Borchers

Teilen

Nach einem Einbruch in ein Geschäft am Obermarkt sucht die Wolfratshauser Polizei Zeugen. © Carsten Rehder/dpa; Jannis Gogolin (Kollage)

Ein oder mehrere unbekannte Täter sind in ein kleines Geschäft am Obermarkt eingebrochen. Die Tatzeit dürfte zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag liegen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wolfratshausen - In ein kleines Geschäft am Obermarkt ist eingebrochen worden. Ein oder mehrere unbekannte Täter drangen nach Auskunft der Polizei über ein Fenster in den Laden ein und stahlen dort diverse Tabakerzeugnisse und Bargeld. Der genaue Wert der Beute ist derzeit nicht genau abzuschätzen, dürfte sich aber zwischen 13 000 und 20 000 Euro bewegen.

Wolfratshausen: Einbruch in Geschäft am Obermarkt -

Zudem entstand durch das gewaltsame Eindringen ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Tatzeit dürfte zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 13.45 Uhr, liegen. Die Wolfratshauser Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0 81 71/4 21 10, in der Inspektion zu melden. peb

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.