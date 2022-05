Eine Mama auf Zeit: Pflegemutter gibt Einblick in Ihre Familie

Von: Dominik Stallein

Pflegemutter Sabine Oswald (re.) gibt Kindern zwischenzeitlich ein Zuhause. Diana Eichmüller vom Bereitschaftspflegedienst im Landratsamt sagt: „Für die Kinder ist die Zeit sehr heilsam.“ © arndt Pröhl

Sabine Oswald ist eine Zwischenstation für viele Kinder - aber eine enorm wichtige. Wir haben die Bereitschaftspflegefamilie besucht.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Julia spricht nicht viel. Vor allem nicht mit Fremden. Aber wenn die Vierjährige auf dem Schoß von Sabine Oswald sitzt, dann fängt sie für ihre Verhältnisse fast zu plappern an. Dann erzählt sie von den Eiern, die „Goldi“, ein Zwerghuhn, gelegt haben könnte und wie gerne sie Eier isst. Julia (persönliche Daten verändert) ist erst seit vier Monaten Teil von Sabine Oswalds Familie. Es ist unklar, wie lange sie es noch sein wird.

Eine Mama auf Zeit: Pflegemutter gibt Einblick in Ihre Arbeit

Oswald ist Bereitschaftspflegemutter. Bei ihrer leiblichen Familie konnte sie nicht bleiben. Das Jugendamt trifft solche Entscheidungen, wie Diana Eichmüller vom Pflegekinderfachdienst des Landratsamts erklärt. Eine sogenannte Inobhutnahme kann unterschiedliche Gründe haben: Gewalt im Elternhaus, unlösbare und schwer belastende Konflikte oder psychiatrische Krisen können ein Grund sein. „Es geht immer um das Kindeswohl“, sagt Eichmüller. Ist das in einem so starken Maße gefährdet, dass das Amt nicht länger zusehen kann, nimmt es sich des Kindes an. In solchen Fällen suchen Eichmüller und ihre Kolleginnen Menschen wie Sabine Oswald.

Bereitschaftspflegefamilie: Kinder bleiben mehrere Wochen - teilweise sogar Monate

Als Julia in ihrem Haus ankam, war die Kleine verstört. „Sie wurde gerade aus ihrer Familie genommen, das ist für ein Kind wahnsinnig schwierig zu verstehen“, erklärt Oswald. Auf einmal war Julia Teil einer fremden Familie. Zwar nur auf Zeit, wie ihre Pflegefamilie weiß, eine Vierjährige kann das aber vermutlich kaum realisieren. Dieser Moment, das Ankommen, ist wichtig für das Zusammenleben. Oswald ist warmherzig, feinfühlig. So versucht sie, einen Zugang zu dem Kind zu bekommen. „Man muss authentisch mit ihm umgehen“, weiß sie aus Erfahrung. Julia ist ihr viertes Pflegekind. „Kinder spüren, ob man es gut und ehrlich mit ihnen meint.“ Das gilt nicht nur für die 52-Jährige, sondern auch für ihren Mann und ihren 13-Jährigen Sohn. „Wir integrieren die Kinder in unsere Familie und den Tagesablauf.“ Wenn sich die Oswalds zum Abendessen zusammensetzen, ist Julia dabei. Wenn Freunde zu Besuch kommen, lernt Julia sie kennen. Und wenn die Familie einen Ausflug macht, setzt sich Julia in den Kindersitz.

Der Wunsch: Die Kinder können zurück in ihre Familie - und dort ohne Probleme leben

Sechs bis acht Wochen – so definiert es zumindest der Gesetzgeber – soll der Aufenthalt bei der Familie dauern. „Die Erfahrung zeigt aber, dass es sich oft deutlich länger zieht“, erklärt Eichmüller. Meist liegt es daran, dass richterliche Entscheidungen oder psychologische Gutachten ihre Zeit brauchen. Was nach dieser Unterbringung passiert, steht zum Zeitpunkt des Einzugs nicht fest. Die Wunschlösung wäre, dass die Kleinen wieder zurück in ihre eigene Familie kommen können, weil die Probleme dort gelöst worden sind. Wenn das nicht funktioniert, ziehen manche von ihnen zu einer Pflegefamilie um, wo sie unbefristet bleiben können, oder kommen in eine Einrichtung.

Pädagogische Arbeit ist wichtig: „Für die Kinder ist die Zeit oft sehr heilsam“

Die Bereitschaftspflegefamilie braucht viel pädagogisches Geschick. Als Julia einzog, zeigte das Mädchen einige Auffälligkeiten im Verhalten. Die Kleine ging nicht alleine aufs Klo, wollte nicht selbstständig essen. Inzwischen hat sich viel getan. „Sie ist trocken, sie isst ganz alleine und ist selbstständiger geworden“, erzählt Sabine Oswald und lächelt dabei ihr warmes Lächeln. Der durchgeplante Tagesablauf im neuen Umfeld habe der Kleinen Sicherheit verliehen, die Offenherzigkeit ihrer Derzeit-Familie sorgt dafür, dass sich die Kleine wohlfühlt. „Für die Kinder ist die Zeit in der Familie oft sehr heilsam“, erklärt Eichmüller.

Regelmäßig trifft Julia ihre Familie, meist auf einem Spielplatz. Sabine Oswald kommt zu diesen Treffen nicht mit. „Wir haben das eine Zeit lang probiert, aber es war schwierig, weil ich sie immer wieder aufs Neue beim Verabschieden von ihrer Familie getrennt habe.“ Jetzt ist eine Jugendamts-Mitarbeiterin dabei, und wenn Julia zurückkommt, wartet ihre Pflegemutter schon auf sie.

In Bad Tölz-Wolfratshausen gibt es fünf Bereitschaftspflegefamilien - und einen viel größeren Bedarf

Seit einem Jahr ist Oswald in dieser Rolle engagiert. Ihre Telefonnummer ist eine von fünf, die das Jugendamt wählt, wenn eine Inobhutnahme bevorsteht. Im vergangenen Jahr passierte das im Landkreis 40 Mal. „Wir könnten noch Unterstützung brauchen“, sagt Eichmüller.

Grundsätzlich käme jedes Familienmodell für diese Arbeit in Frage. Das Umfeld müsse einfach stimmen. Die Interessenten werden bei Infogesprächen aufgeklärt über die Arbeit und die Schwierigkeiten, die damit einhergehen. Sie legen medizinische Gutachten und ein Führungszeugnis vor und durchlaufen einen Vorbereitungskurs, wenn der Pflegekinderfachdienst des Landratsamts nach zwei oder drei Hausbesuchen samt Gesprächen mit allen Familienmitgliedern grünes Licht gibt. Was besonders wichtig ist? „Sie müssen Zeit für das Kind haben“, sagt Eichmüller. So wie Oswald, die ihren Dienst im Gesundheitsamt quittierte, weil sie sich nach kontaktlosen Corona-Jahren nach einer praktischen Arbeit mit Kindern sehnte. „Und vor allem ist es wichtig, dass sie warmherzig sind, dass sie eine gewisse Erziehungskompetenz mitbringen und tolerant gegenüber den Kindern sind.“ Dann könnte der Aufenthalt in der Bereitschaftspflegefamilie für die Kinder ein wichtiger Wendepunkt im Leben sein.

Julias Blick wandert durch den Garten, vorbei am blauen Baumhaus und der Schaukel bis zum Hühnergehege, das sie mit aufgebaut hat. „Eier“, sagt sie erneut hoffnungsvoll. „Sollen wir schauen, ob ,Goldi’ eins gelegt hat?“, fragt Sabine Oswald sie. Julia grinst breit, klettert vom Schoß ihrer Pflegemutter, nimmt sie an der Hand und spaziert mit ihr zu den Hühnern. Sie lacht dabei, spricht. Julia hat Vertrauen zu ihrer Pflegemutter gefasst.