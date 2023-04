Eine Messe, so bunt wie die Region: 100 Aussteller auf der Iloga locken mit besonderen Aktionen

Von: Dominik Stallein

Infogespräche zu Heizungs- und Sanitäranlagen möchte Michael Iszovics (li.) von der Loisachtaler Haustechnik auf der Iloga noch mehrere führen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Möbel, Hausbau, Elektronik oder Kosmetik: Auf der Messe in der Loisachhalle und der Dreifachturnhalle in Wolfratshausen präsentieren sich viele Unternehmen.

Wolfratshausen – Es riecht nach Zirbenholz und Popcorn im Foyer der Loisachhalle. Für den Zirbenholz-Duft sorgen Möbel, für das Popcorn die Mitarbeiter der VR Bank München Land. Vom Stand des Geldinstitus aus, können die Gäste Naturfotografien sehen, eine Nahaufnahme einer fliegenden Libelle beispielsweise, die der Fotoclub Wolfratshausen präsentiert. Auf der Iloga zeigen an die 100 Aussteller, wie breit aufgestellt die Wirtschaft in der Region ist. „Wir haben Dienstleister und Handwerker, große Unternehmen und kleine Firmen“, erklärt Messeleiter Michael Lösch. Er arbeitet für das Büro Mattfeld und Sänger, das die Iloga plant. Vor allem Betriebe aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen oder den Nachbarkreisen sind in der Loisachhalle, der Dreifachturnhalle und dem dazwischenliegenden Pausenhof der Grund- und Mittelschule vertreten.

In der Turnhalle – getarnt mit heimeligem Teppich und Aufstellern an den Holzwänden – können Besucher in einem Indoor-Biergarten der Gebirgsschützen Platz nehmen. In der Mitte der Halle – es ist mit 60 Ständen die größere der beiden Ausstellungsräume – zieht ein Holzmotorrad die Blicke auf sich. Auch als Fotomotiv ist das nicht sonderlich PS-starke Bike beliebt. Den Blickfang hat die Firma Holzbau Spindler in der Mitte der Turnhalle geparkt. „Es geht bei einer Messe darum, dass wir ein bisschen bekannter werden“, sagt Geschäftsführer Stefan Spindler. Der Eurasburger würde sich zwar freuen, wenn er direkt auf der Iloga ein paar Aufträge entgegen nehmen dürfte, „aber der Werbe-Effekt ist im Mittelpunkt“.

Holzmotorrad und Bürgermeister: Günther Eibl (li) und Klaus Heilinglechner posieren auf dem Blickfang. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Bürgermeister Klaus Heilinglechner sieht das genauso. „Die vergangenen Jahre waren für die meisten Unternehmen sehr schwer“, sagt er und verweist auf die Corona-Pandemie, die Inflation und den Krieg in der Ukraine. „Umso wichtiger ist es, dass sich unsere vielen Betriebe endlich wieder auf der Iloga präsentieren können.“ Vor fünf Jahren fand die Messe das bisher letzte Mal statt. Wegen der Corona-Pandemie wurde sie mehrfach verschoben. „Das ist nie leicht“, sagt Messeleiter Lösch. Trotzdem seien Stadt und Unternehmen „immer bei der Stange geblieben“. Der absolute Großteil der Aussteller stammt aus der Region, „bestimmt über 70 Prozent“, meint Lösch. Zwar ist die Messe kleiner als zuletzt – das Zelt auf dem Parkplatz der Loisachhalle wurde gar nicht erst aufgebaut. Statt 130 Ausstellern sind es heuer 97. „Aber für den Zeitpunkt direkt nach Corona ist es eine gute Zahl“, sagt Lösch. „In anderen Regionen sieht das ganz anders aus.“

Auch Vereine aus Wolfratshausen zeigen sich auf der Iloga

Neben Gewerbe-Betrieben sind auch Wolfratshauser Vereine auf der Messe vertreten. Die Naturfreunde werben auf dem Grundschul-Pausenhof für ihre Outdoor-Aktivitäten. „Die Messe ist gut, um den Leuten unseren Verein und unser Angebot zu präsentieren“, erklärt Hugo Grabmann. Besonders im Fokus stehen die Aktivitäten zum Vereinsjubiläum: Die Naturfreunde feiern in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Bei einem Trockentraining im Pausenhof können Besucher in einem Kajak oder Kanu probesitzen. Auf der Empore der Loisachhalle lässt der Verein Flößerstraße vor allem junge Besucher bei Bilderrätseln zu Detektiven werden. Wer auf den Fotos aus dem neu eröffneten Museum den dort hinein platzierten Flößerbären – ein Teddy – erkennt, gewinnt Freikarten fürs Museum.

Zudem verlost der Verein Tickets für eine Floßfahrt – wer sie gewinnen will, muss die Größe eines ausgestellten Holzfloßes richtig schätzen. Im Raum daneben präsentiert sich die Stadt Wolfratshausen. Auf großen Plakaten zeigt sie Einrichtungen wie die Musikschule, das Archiv und das Museum. Dazu gibt’s ein Veranstaltungsprogramm der Stadt. Vor allem junge Besucher basteln Kressehäuser, politisch interessierte besuchen die Bürgersprechstunde mit dem Rathauschef, Kräuter-Fans mörsern eigenes Salz mit den Kräuterpädagoginnen. Die Stadtkapelle wirbt in der Loisachhalle für sich selbst. „Wir hoffen auf ein paar neue Mitglieder“, sagt Christian Tomsu, der Vorsitzende.

Feuerwehr, Polizei und BRK zeigen ihre Autos beim Blaulichttag

Am Samstag ist Blaulicht-Tag auf dem Pausenhof: Dort präsentieren sich Feuerwehr, BRK und Polizei. Die Rettungskräfte geben einen Blick hinter die Kulissen ihrer Arbeiten und zeigen ihre Fahrzeuge. Die Iloga ist am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet fünf Euro pro Person.

