Von: Dominik Stallein

Eindrucksvolle Kulisse: 435 Zuschauer finden unter dem schwungvollen Opera Tent Platz und können auf die schwimmende Bühne blicken. Im Juli findet an der alten Floßlände wieder das Flussfestival statt. © Hans Lippert

Dreiviertelblut, Martin Frank, Dominik Halamek und die Bauernbühne: Viele Publikumsmagneten treten auf der schwimmenden Bühne in Wolfratshausen auf.

Wolfratshausen – Es ist ein buntes Programm, das das Kulturamt zusammengestellt hat. Kabarett und Musik, atemberaubende Varietéshows und entspannter Dialekt-Blues, Laientheater und „Gypsybajuwaren“, ein Familienfest und ein gemeinsamer Film- und Orchesterabend: Die 15 Veranstaltungen des Flussfestivals decken viele Geschmäcker ab. In wenigen Wochen startet die zweiwöchige Kulturreihe an und auf der Loisach.

Eine Mischung, die ankommt: Flussfestival-Tickets sind begehrt - Es gibt aber noch Karten

Insgesamt sind schon jetzt etwa 60 Prozent der Gesamtkarten vergriffen. 400 Sitzplätze gehen für jeden Auftritt in den Verkauf, dazu gibt’s bei einigen Künstlern Stehplätze. „Es sind wie jedes Mal einige Top-Bringer dabei“, sagt Kulturmanager Andreas Kutter mit Blick auf die Verkaufszahlen. Bereits ausverkauft ist das Konzert von Dreiviertelblut (9. Juli).

Nur noch ein paar Stehplätze gibt’s beim Auftritt des Nachwuchskabarettisten Martin Frank (21. Juli) – die 400 Sitzplätze sind schon alle verkauft. Auch die Show des Wolfratshauser Choreografen Dominik Halamek (14. Juli) – „Summer Nights II“ heißt der glitzernde Musicalabend mit Artistikprogramm – ist beim Publikum beliebt.

Reggae, Latin, Dancehall: Die Kombo „Raggabung“ spielt auf dem Flussfestival. © Stadt Wolfratshausen/Philipp Liebhart

Tipp für Kurzentschlossene: Auch bei ausverkauften Shows kann man noch einen Platz kriegen

Das soll nicht heißen, dass es gar keine Chance mehr gibt, diese Festival-Auftritte zu sehen. Kutter rät Kurzentschlossenen, es trotz ausverkauftem Ticketkontingent an der Abendkasse zu probieren: „Bei gutem Wetter können wir vor der Tribüne noch zusätzliche Stühle aufbauen“, außerdem gebe es erfahrungsgemäß Plätze, die kurzfristig wieder frei werden.

Weniger Probleme, noch an Karten zu kommen, gibt es aktuell bei den vielen anderen Auftritten auf der schwimmenden Flussbühne. Das könnte sich aber schon in den kommenden Tagen ändern. Die Ticketverkäufe laufen nämlich seit jeher wellenförmig: „Wir wissen, dass es kurz vor dem Festival nochmal einen richtigen Run auf die Karten gibt“, sagt Kutter. Gute Chancen gibt’s für Fans der Musiker von „Raggabund“, die mit Favela-Funk, melancholischem Pop und stampfenden Beats schon ganz alleine eine große musikalische Bandbreite abdecken (8. Juli). Auch für den Besuch von Comedian Simon Pearce, der über das Altern sinniert, gibt es noch einige Karten (13. Juli).

Dreimal Kultur kostenlos: Flussfestival hat Gratis-Angebote im Programm

Drei Veranstaltungen kann man kostenlos besuchen: Die Sonntagsmatinee der Musikschule (9. Juli) und den musikalischen Frühschoppen mit der Stadtkapelle (16. Juli) beispielsweise. Außerdem den Schlusspunkt des zweiwöchigen Festivals: Da gibt’s auf der schwimmenden Bühne ein Showprogramm für Familien, das gut zum parallel stattfindenden „Family Fun Festival“ (23. Juli) passt (siehe Kasten).

Bühnenprogramm Family Fun Festival Zum Family Fun Festival gibt’s ein Programm auf der schwimmenden Bühne des Flussfestivals.

10.30 Uhr: Doctor Döblingers geschmackvolles Kasperltheater

12.15 Uhr: Narreninsel Wolfratshausen

12.45 Uhr: „Dance Smileys“ des Kinderhorts Waldram

13 Uhr: Zirkuswelt Wolfratshausen

13.20 Uhr: Tanzzentrum Müller

13.50 Uhr: Solomon und Sanka 16 Uhr: Szenische Lesung für Kinder und Erwachsene: „Der Bayerische Robin Hood“

17.30 Uhr: Ballet Factory

18 Uhr: Schulband St. Matthias



Konzerte, Kabarett und Theater: Flussfestival-Programm ist vielseitig

Mit der Auswahl der 15 Veranstaltungen ist Kutter – er hat den Posten von Marlene Schretzenmaier übernommen, als das Festivalprogramm bereits feststand – äußerst zufrieden. „Es ist eine tolle Mischung – mal wieder.“ Seine Vorgängerin habe „ein sehr gutes Gespür gehabt“ für den Geschmack des Publikums.

In diesem Jahr gibt es an der alten Floßlände ein Comeback: Das „Opera Tent“ wird wieder aufgebaut, also das charakteristische Zelt, das mit seiner Wellenoptik an das Opernhaus in Sydney erinnert. Bei der jüngsten Festival-Auflage wurde es durch ein Festzelt ersetzt. Zu sehen wird es schon bald sein: Der Aufbau läuft bereits.

Karten im Vorverkauf sind unter www.muenchenticket.de und in der Tourist-Information am Untermarkt 10 erhältlich.