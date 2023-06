Einer fotografierte Warhol, Bayrhammer und Bergmann: Drei Künstler stellen am Schwankl-Eck aus

Von: Dominik Stallein

Hamit Cordan und Hans-Werner Kuhlmann haben die neue Ausstellung im Kunstturm organisiert. Drei Künstler stellen aus - unter anderem dieses Porträt von Andy Warhol © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die neue Ausstellung im Kunstturm am Schwankl-Eck zeigt Werke dreier Künstler: Thamara Barths Skulpturen und Fotos von Jean-Marie Bottequin und Gisbert Rodammer.

Wolfratshausen – Die Frau ist nur zu erkennen, wenn man ganz genau hinsieht. Das Foto sieht aus wie ein Landschaftsbild, mit Sandbänken und viel Wasser. Die Sandbänke und das Wasser sind exakt abgestimmt auf den Körper einer Frau – das Bild ist eine Mehrfachbelichtung, die Einzelaufnahmen überlagern sich, bilden ein gemeinsames Kunstwerk. Zu sehen ist das Werk von Jean-Marie Bottequin ab 16. Juni im Kunstturm am Schwankl-Eck. Hamit Cordan und Hans-Werner Kuhlmann organisierten die Ausstellung. „Schwarz-Weiß-Bronze“ haben sie die Schau genannt, die Werke von drei Künstlern vereint: Neben Bottequin zeigt Gisbert Rodammer Fotografien von Jazz-Musikern und Thamara Barth ihre Bronzeplastiken.

Einer fotografierte Warhol, Bayrhammer und Bergmann: Drei Künstler stellen am Schwankl-Eck aus

Barth ist Schauspielerin, war unter anderem in der ARD-Produktion „Hubert und Staller“ zu sehen. Die Kunst, so beschreibt es Kuhlmann, ist ein Ausgleich für sie. Ihre Plastiken zeigen Menschen in Bewegung: Zum Beispiel eine Tänzerin aus Bronze, die auf ihrem Stein so weit nach vorne wippt, dass der Betrachter nur darauf wartet, dass sie kippt. Spoiler: Sie kippt nicht, egal wie lange man die Frau ansieht.

Hubert-und-Staller-Darstellerin zeigt Bronzeplastiken - Starfotograf und Jazz-Größen sind mit dabei

Den Fotografen Gisbert Rodammer hat Hamit Cordan in Ottobrunn kennengelernt, auf einem Konzert des Jazzfests. Dort machte Rodammer Fotos von den Musikern in Aktion. Zehn Konzertfotos zeigt er in Wolfratshausen, es sind Bilder „von einem leidenschaftlichen Fotografen“, sagt Cordan. Aufgenommen hat Rodammer sie in den Jahren 2019 und 2020.

Ausstellung im Kunstturm beginnt Mitte Juni

Der wohl bekannteste Künstler, der am Schwankl-Eck seine Werke zeigt, ist Jean-Marie Bottequin. Der Belgier lebt in München, hat dort ein Studio und traf sich in diesem mit den größten Promis der 1970er, 80er und 90er-Jahre. Ein Porträt Bottequins zeigt Andy Warhol, die Pop-Art-Ikone, ein anderes Gustl Bayrhammer, den Inbegriff des Volksschauspielers. Ein weiteres hat Jean-Marie Bottequin von Ingmar Bergmann gemacht. Die drei Fotografien hängen ab Mitte des Monats im Kunstturm am Schwankl-Eck, zusammen mit 37 anderen Schwarz-Weiß-Fotokunstwerken des Belgiers. Einige davon sind weitere Porträts. Andere zeigen die durchgestreckten Beine einer Balletttänzerin oder – dieses Bild wurde chemisch bemalt, wie Kuhlmann erklärt – einen Torero bei einem Stierkampf in Arles.

Die Bilder und Skulpturen im Kunstturm werden verkauft. Die Preise sind höchst unterschiedlich. Das des Toreros kostet laut Cordan 1800 Euro. Bis zur Ausstellung erstellen die Organisatoren Preislisten, die im Kunstturm ausliegen werden.

„Wir wollen, dass Leben im Markt ist“: Cordan und Kuhlmann organisieren Ausstellung im Kunstturm

Die Künstler erhalten für die Ausstellung keine Gage. Die Organisatoren übrigens auch nicht. „Wir sind Glücksritter“, nennt Cordan das Engagement. „Wir wollen, dass Leben im Markt ist“, sagt Kuhlmann. Bei der jüngsten Ausstellung im Kunstturm – über 30 Künstler zeigten ihre Werke – sei das geglückt: „Es war toll. Mit der Resonanz waren wir sehr zufrieden. Und wir hoffen, dass es so bleibt“, so Kuhlmann.

Die neue Ausstellung von Jean-Marie Bottequin, Gisbert Rodammer und Thamara Barth wird mit einer Vernissage am Mittwoch, 15. Juni, eröffnet. Neben den drei Ausstellern ist auch der Jazz-Pianist „CCK“ zu Gast – Cornelius Claudio Kreusch. Er lebt in München und New York, ist ein persönlicher Freund Rodammers und „in der Szene kennt ihn jeder“, wie Cordan erklärt. Kuhlmann: „Das wird irre werden.“

Die Vernissage zur Ausstellung „Schwarz-Weiß-Bronze“ findet am Donnerstag, 15. Juni, statt. Beginn: 19 Uhr, ab 20.30 Uhr spielt CCK ein Konzert. Die Ausstellung selbst ist von Freitag, 16. Juni, bis Montag, 31. Juli, zu sehen – und zwar donnerstags bis sonntags zwischen 14 und 18 Uhr.