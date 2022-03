Einkaufen am Sonntag: In Wolfratshausen ist viel geboten Traditionsmarkt in der Altstadt

Von: Dominik Stallein

Teilen

Der Mittefastenmarkt lockt stets viele Besucher in die Altstadt. Er findet am Sonntag statt. © HL/Archiv

Nach langer Pause gibt’s wieder einen Markt in Wolfratshausen: Am Sonntag ist Mittefastenmarkt. Die beteiligten Händler sammeln Spenden für die Ukraine.

Wolfratshausen – Die Vorfreude unter den Händlern ist groß. Nachdem in den vergangenen Jahren die meisten Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie ausfallen mussten, können sie nun aufatmen. Am Sonntag, 27. März, öffnen die Einzelhandelsgeschäfte in Wolfratshausen wieder ihre Pforten zum verkaufsoffenen Sonntag.

Einkaufen am Sonntag: In Wolfratshausen ist viel geboten Traditionsmarkt in der Altstadt

Der traditionelle Mittefastenmarkt findet von 8 bis 17 Uhr statt. Fieranten, großteils Unternehmer aus der Region, bieten am Ober- und Untermarkt Kleidung, Elektronik, Deko-Artikel und verschiedene kulinarische Genüsse an. Die Bundesstraße wird dafür zwischen Reiser- und Schwankl-Eck gesperrt, die Händler bauen ihre Trucks oder Auslagen auf der Marktstraße auf. Die Läden dürfen von 12 Uhr bis 17 Uhr öffnen. Einige Gewerbetreibende planen besondere Aktionen wie Rabatte oder Sonderangebote für den ersten Marktsonntag des Jahres.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Der Ukraine-Krieg beschäftigt auch die Einzelhändlervereinigung Werbekreis Einkaufsstadt Wolfratshausen. Deshalb sammeln die Geschäftsleute gemeinsam mit dem Osteuropahilfe-Verein der Landkreise Starnberg, Bad Tölz-Wolfratshausen und München auf dem Markt Spendengelder, die an die vielen Kriegsopfer in der Ukraine weitergegeben werden.

Verkaufsoffene Sonntage in Wolfratshausen: Die Termine stehen fest

Der Mittefastenmarkt ist einer von vier verkaufsoffenen Sonntagen in Wolfratshausen. Ende Mai findet der Nepomuk-, im Oktober der Kirchweih- und im November der Martinimarkt statt. Zu diesen Terminen öffnen nicht nur die Läden – auch die Buden-, respektive Verkaufstruckgasse in der Altstadt gehören dazu.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)