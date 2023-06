Eiscreme zur Belohnung: Für den Stadtstrand in Wolfratshausen müssen Strandkörbe gebaut werden

Von: Peter Herrmann

Bauen und streichen: Die Wolfratshauser Stadträtin Jennifer Layton will mit ihrem Amtskollegen Josef Praller und Jugendlichen Strandkörbe für den Stadtstrand herstellen. © Privat

In Wolfratshausen, konkret am westlichen Loisachufer, soll ein kleiner Stadtstrand entstehen. Ob die Idee in die Tat umgesetzt wird, hängt nicht zuletzt davon ab, ob Jugendliche mit Hand anlegen.

Wolfratshausen – Am Mittwoch, 21. Juni, soll um 17.30 Uhr der Stadtstrand neben dem Japanischen Garten am Johannisplatz vor dem Loisachufer eingeweiht werden. Dazu bedarf es nur noch der Herstellung bequemer Sitzgelegenheiten. Schreinermeister und Stadtrat Josef Praller (Bürgervereinigung Wolfratshausen) stellt dafür am kommenden Wochenende seine Werkstatt an der Königsdorfer Straße 51 zur Verfügung. Gemeinsam mit Jugendreferentin Jennifer Layton (Grüne), die den Stadtstrand-Antrag wie berichtet im Kulturausschuss durchgesetzt hatte, hofft er auf die kreative Hilfe der Jugendlichen. „Bitte kommt am Freitag und Samstag von jeweils 15 bis 18 Uhr in die Werkstatt von Praller und Werner“, so Layton.

Es gilt, Strandkörbe zu schreinern und zu streichen. Zur Belohnung gibt’s Eiscreme und sicherlich auch viel Anerkennung. Wie berichtet, wird dieses Mobiliar anschließend am Johannisplatz im Schotter verankert. Laut einem Beschluss des Kulturausschusses der Stadt, beteiligt sich der Bauhof mit 20 Arbeitsstunden am Projekt. Zudem erklärte sich die Stadt bereit, Materialkosten in Höhe von maximal 300 Euro und eine Aufwandsentschädigung von 200 Euro für die Helfer zu übernehmen.

Stadtstrand: Einweihungsfeier ist für den 21. Juni geplant

Zur Einweihungsfeier am 21. Juni soll es für Jugendliche, Veranstalter und Sponsoren einen kleinen Empfang mit Musik geben. Bei Regen verschiebt sich die Eröffnung um eine Woche. Layton bittet zudem um die Einhaltung von Sauberkeitsauflagen. „Das Projekt ist an die Unversehrtheit des benachbarten Japanischen Gartens gekoppelt“, betont sie. So sollen die angrenzenden Büsche nicht als Passage benutzt und dort auch kein Müll liegen gelassen werden.

Der neue Open-Air-Treffpunkt am Johannisplatz soll ab diesem Sommer nicht nur Jugendliche, sondern alle Altersgruppen zum Verweilen einladen. (ph)

Info: Anmeldung für die Helferarbeiten in der Schreinerwerkstatt von Praller & Werner nimmt Jugendreferentin Jennifer Layton unter ihrer Telefonnummer 01 63/7 56 95 64 entgegen.

