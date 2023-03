Eissaison eröffnet: Eisdielenbesitzer verraten neue Sorten - Preise für Kugeln fast überall gestiegen

Von: Franziska Konrad

Die Saison ist eröffnet: In der Wolfratshauser Eisdiele Cristallo kommt bei den Kundinnen und Kunden von Mary Faganello auch der Raffaello-Eisbecher gut an. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Eiscafés im Landkreis starten in die Saison - inklusive der ein oder anderen neuen Sorte. Doch die meisten Kunden haben klare Favoriten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Ab und an ein paar Stunden Sonnenschein: Abgesehen davon ließ der Frühling heuer auf sich warten. Nun ist es – zumindest temperaturtechnisch – soweit. Bei fast 20 Grad erwacht bei vielen Eisliebhabern die Lust auf eine Kugel Gefrorenes. Dabei hat die Saison in den Gelaterias der Region längst begonnen. Unserer Zeitung verraten die Eisdielenbesitzer unter anderem ihre neuen Sorten – und was bei Kunden angesagt ist.

Eisdiele L‘Arena in Geretsried: Zwei Eissorten bei Kindern sehr beliebt

Die bislang wenig frühlingshafte Witterung bekam Maria Faulisi in Geretsried zu spüren. „Bei kaltem und schlechtem Wetter ist das Geschäft tot“, berichtet die Chefin der Eisdiele L’Arena. Die hat seit dem 4. Februar wieder geöffnet. Ein Lichtblick für Faulisi waren die Faschingstage. Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel war in dem Geschäft an der Egerlandstraße „gut zu tun“. Premiere in der Eistheke feiert heuer die Sorte „Strega“, basierend auf einem italienischen Kräuterlikör. „Das stellt mein Mann bald her“, verspricht Faulisi.



Besonders beliebt bei ihren kleinen Gästen sind die Sorten „Cookies“ und „Paw Patrol“ (Fernsehserie für Kinder, Anm. d. Red.). „Als es bei uns letztes Jahr eine Zeit lang kein Paw-Patrol-Eis gab, haben manche Kinder sogar geheult“, erinnert sich die Chefin zurück und grinst.

Man muss das Interesse der Kunden wecken, die Konkurrenz schläft schließlich nicht.

Jeden Monat „zweimal eine besondere Eissorte“ kündigen Maurizio und Mary Faganello vom Wolfratshauser Eiscafé Cristallo an. Zum Beispiel Kefir, Honig und Walnüsse oder Raffaello. „Man muss das Interesse der Kunden wecken, die Konkurrenz schläft schließlich nicht“, erklärt Faganello mit einem Augenzwinkern.

Energiekrise: Preise für Eiskugeln gestiegen - Standart-Sorten bei Gästen am beliebtesten

Wegen steigender Energie- und Rohstoffkosten kam er nicht drumherum, die Preise für eine Kugel Eis um 20 Cent anzuheben (siehe Kasten). Vor einem Jahr habe er etwa für einen Sack Zucker 19 Euro bezahlt, „heuer kostet er 39 Euro“. Trotzdem habe ihm die Preiserhöhung „schon Bauchschmerzen“ bereitet. Kundenbeschwerden dazu blieben bisher „zum Glück“ aus.

Die Standarts bestellen unsere Gäste am liebsten.

Knapp eineinhalb Kilometer weiter, in der Gelateria Roma, haben in erster Linie klassische Eissorten wie Vanille, Schoko und Erdbeere die Nase vorn. „Die Standards bestellen unsere Gäste einfach am liebsten“, gibt Marlyse Bernard ohne Umschweife zu. Das hält die Chefin jedoch nicht vom Experimentieren mit neuen Sorten ab. „Nur im März verkaufen wir noch die Sorte Blutorange, solange es noch gute Früchte gibt“, verrät Bernard.

Soviel kostet die Kugel Eis in der Region • In der Eisdiele L’Arena in Geretsried gibt es die Kugel Eis für 1,50 Euro. • Für eine Kugel Eis verlangt das Eiscafé Dolce Gelato in Geretsried 1,40 Euro. • In der Wolfratshauser Eisdiele Cristallo beträgt der Preis für eine Kugel Eis 1,60 Euro. • In der Gelateria Roma in Wolfratshausen kostet eine Kugel Eis 1,40 Euro. • Das Tölzer Eiscafé Karlotti bietet eine Kugel Eis für 1,60 Euro an.

„Keine feste Wunschliste“ bei seinen ausgefalleneren Eiskreationen hat Karl-Otto Volkland vom Tölzer Eiscafé Karlotti. Die Ideen dazu kommen ihm „meistens spontan beim Eismachen“. Von den insgesamt 16 Behältern in der Eistheke sind dreiviertel stets für klassische Sorten reserviert. Den Rest füllen immer mal wieder neue Kreationen auf. Vergangenes Jahr beispielsweise Kürbiskern oder Holunder.

Trotz Renovierung: Preise im Dolce Gelato bleiben gleich - „Leute haben sowieso weniger Geld“

In Vergleich zu den anderen Eisdielen fällt das Dolce Gelato in Geretsried in einem Punkt aus dem Raster: Chef Michele Guidolin hat seinen Eiskugelpreis nicht erhöht. Und das, obwohl er die Winterpause nutzte, um sein Lokal von Grund auf zu sanieren. „Die Leute haben doch gerade sowieso weniger Geld“, erklärt er. „Irgendwann kaufen die sonst gar kein Eis mehr.“

Die Leute haben gerade sowieso weniger Geld. Irgendwann kaufen die sonst gar kein Eis mehr.

Von der Decke, den hellen Böden, bis hin zur schicken schwarz-weißen Einrichtung: Seit gut einem Monat strahlt die Gelateria an der Sudetenstraße im neuen Glanz. „Bis auf die Stühle und Tische ist alles neu“, berichtet der Chef stolz. Positives Feedback bekam er schon. „Meinen Gästen gefällt’s echt gut.“ kof

