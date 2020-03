„Eiszeit 2020/21“: So hat der Wolfratshauser Stadtrat entschieden

Der Stadtrat hat Bilanz gezogen - und über die Neuauflage der „Wolfratshauser Eiszeit“ im Winter 2020/21 entschieden.

Wolfratshausen– Erfreuliche Zahlen zur Eiszeit 2019/2020 präsentierte Kulturmanagerin Marlene Schretzenmaier dem Ausschuss für Kultur, Jugend, Sport und Soziales am Donnerstagabend. Demnach wurde nicht nur der vom Stadtrat zuvor festgesetzte Defizitdeckel von 55 000 Euro mit 36 700 Euro deutlich unterschritten, auch der Besucherandrang (7570) war höher als im Jahr zuvor (5012).

Den Anstieg erklärte die Kulturmanagerin zum einen mit den günstigeren Wetterbedingungen. „Wir konnten die Eisfläche nur an einem Tag wegen starken Regens nicht öffnen.“ In den Vorjahren war der Betrieb an vier von 38 Tagen nicht möglich. Zum anderen nahmen Schretzenmaier und ihr Organisationsteam einige Optimierungen vor, um das Wintersportvergnügen noch attraktiver zu machen. So wurden das unansehnliche Kälteaggregat hinter die Eisfläche verlagert und damit die Zuschauerbühne im Cateringbereich erweitert.

Caterer war „nicht Gastronom, sondern Gastgeber“

Dort versorgten Robert Rupp und seine Helfer die Besucher mit heißen Getränken, Bratwürsten, Maroni und Waffeln. Der Catering-Leiter schaffte es mit seiner herzlichen Art zudem, dass sich auch viele sportlich nicht aktive Gäste um die Feuerstelle scharten. „Er sah sich nicht als Gastronom, sondern als Gastgeber“, lobte Schretzenmaier.

Für die Pflege des Eises sorgte erstmals ein Eismeister, der oft auch nachts anwesend war. Dank dieses Engagements war die Fläche schon am Morgen für die Nutzung von Schulkindern aufbereitet. Einige von ihnen beteiligten sich auch an der vom Kinder- und Jugendförderverein veranstalteten Eisdisco.

In der anschließenden Debatte lobten die Ausschussmitglieder das erfolgreiche Veranstaltungsformat, äußerten aber auch Klimaschutzbedenken. „Die Eiszeit war wieder ein Highlight für Wolfratshausen“, zeigte sich Alfred Fraas (CSU) begeistert. Der Kulturreferent erinnerte jedoch auch daran, dass der Stadtrat vor einigen Monaten den Klimanotstand ausgerufen hat. „Bei einer Kunststoffbahn würde man sich die Stromkosten sparen“, gab er zu bedenken. Grünen-Fraktionschef Dr. Hans Schmidt stieß ins selbe Horn. „Wir müssen diesen hohen Stromverbrauch irgendwie kompensieren“, sagte er.

Warum keine Kunststoff-Eisfläche?

Schretzenmaier war auf diese Bedenken vorbereitet und hatte sich vor der Sitzung mit den Betreibern der Eisfläche aus Kunststoff in Erding in Verbindung gesetzt. Ihr Fazit: „Ich habe mehr Nachteile gefunden.“. So verursache die Kunststofffläche einen starken Abrieb, Mikroplastik könnte in die Loisach geraten. Zudem sei die Verschmutzung der Fläche höher. „Damit werden wir unsere Besucherzahlen definitiv nicht erhöhen“, meinte Bürgermeister Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung).

Am Ende entschied sich der Ausschuss einstimmig für eine vierte Auflage der Eiszeit im kommenden Winter. Die erforderlichen finanziellen Mittel werden in den Nachtragshaushalt 2020 sowie den Etat 2021 eingestellt. ph