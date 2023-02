„Eiszeit“ im Winter 2023/24 in Wolfratshausen: Der Stadtrat hat sich entschieden

Von: Peter Herrmann

Schlittschuh-Vergnügen an der alten Floßlände in Wolfratshausen: Die „Eiszeit“ wird’s laut Stadtratsbeschluss im Winter 2023/2024 wieder geben. © Rudi Stallein

Aufgrund der drohenden Energieknappheit wurde die „Eiszeit“ in Wolfratshausen in diesem Winter gestrichen. Nun hat sich der Stadtrat mit Blick auf den nächsten Winter entschieden.

Wolfratshausen – Die Energieeinsparungsverordnung der Bundesregierung verhinderte im vergangenen Jahr eine Neuauflage des Schlittschuhvergnügens an der alten Floßlände. Nun steht eine Aufhebung beziehungsweise Lockerung der Vorgaben aus Berlin in Aussicht. Grund genug für die Stadtrats-Fraktion der Bürgervereinigung Wolfratshausen (BVW), einen Antrag für die Durchführung der „Eiszeit“ in der kommenden Wintersaison 2023/2024 zu stellen. Das Gremium befürwortete den Antrag am Dienstagabend mit 15:6 Stimmen.

„Ich würde es begrüßen, wenn wir Unterstützung finden – weil nicht viel dagegen spricht“, fasste sich BVW-Fraktionssprecher Josef Praller kurz. Dr. Hans Schmidt (Grüne) gab ihm Kontra und prangerte den in seinen Augen zu hohen Energieverbrauch der etwa fünfwöchigen Open-Air-Veranstaltung an. „23 Megawattstunden sind einfach zu viel“, rechnete der Umweltreferent des Stadtrats seinen Amtskollegen vor. Auch das zu erwartende finanzielle Defizit in Höhe von 40 000 bis 55 000 Euro sei für ihn angesichts der stark begrenzten Haushaltsmittel nicht vertretbar.

Dritte Bürgermeisterin Heinloth (Grüne) mahnt ein Umdenken an

Ebenso wie Dritte Bürgermeisterin Annette Heinloth, Peter Lobenstein (beide Grüne) und Manfred Menke (SPD) regte Schmidt preisgünstigere und „umweltverträglichere“ Alternativen zur „Eiszeit“ an. „Wir müssen einen neuen Blick auf den Wintersport haben“, meinte seine Parteifreundin Heinloth. Angesichts des Klimawandels seien aufwendige künstliche Beschneiungen von Skipisten und die Aufbereitung von künstlichen Eisflächen nicht mehr zeitgemäß.

Wie schon vor einem Jahr schlugen die „Eiszeit“-Gegner ein Ersatz-Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche vor. Sie empfahlen die Bereitstellung einer Rollschuhbahn und einen Schüler-Bus-Shuttle-Service zur Heinz-Schneider-Eishalle in Geretsrieder Eishalle.

Bei einem Haushaltsgesamtvolumen von 45 Millionen Euro sollten wir nicht auf Kosten der Kinder sparen.

Die Jugendreferentin des Stadtrats, Jennifer Layton (Grüne), und Fritz Meixner, Sprecher der SPD-/FDP-Fraktion, äußerten zwar ihre Bereitschaft, für die „Eiszeit“ 2023/24 zu stimmen, baten aber aufgrund der nicht absehbaren politischen Entwicklungen um einen Aufschub der endgültigen Entscheidung. Dagegen drängte Dr. Manfred Fleischer (Wolfratshauser Liste) auf einen sofortigen Beschluss. Er nannte das Gezerre um die „Eiszeit“, die schon im vergangenen Jahr im steten Wechsel vom Stadtrat befürwortet und abgesagt wurde, eine „Vollzeitposse“. Renate Tilke und Zweiter Bürgermeister Günther Eibl (beide CSU) warben ebenfalls für die Neuauflage. „Mein Herz schlägt immer für die ,Eiszeit’“, bekannte sich Tilke für das Freiluftangebot am Loisachufer.

Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) gab zwar zu bedenken, dass im Herbst dieses Jahres neue Energieeinsparverordnungen kommen könnten. Dennoch sei es wichtig, das Geld für die ,Eiszeit’ schon jetzt in den städtischen Haushalt einzustellen.

Wolfratshausens Kämmerer überrascht die Stadträte mit einer positiven Nachricht

Zur Überraschung des Gremiums verkündete Stadtkämmerer Peter Schöfmann in der Sitzung, dass im städtischen Veranstaltungsbudget ohnehin noch ein Puffer von rund 20 000 Euro vorhanden sei. Praller stellte fest: „Bei einem Haushaltsgesamtvolumen von 45 Millionen Euro sollten wir nicht auf Kosten der Kinder sparen.“ Der BVW-Fraktionsvorsitzende erinnerte daran, dass sich die Stadt Wolfratshausen kein Lehrschwimmbecken mehr leistet und auch die Farcheter Mehrzweckturnhalle derzeit wegen der Belegung mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine nicht zur Verfügung steht.

Am Ende stimmten einzig Annette Heinloth, Assunta Tammelleo, Dr. Hans Schmidt, Peter Lobenstein (alle Grüne) sowie Gerlinde Berchtold und Manfred Menke (beide SPD) gegen die Neuauflage der „Eiszeit“. (ph)

