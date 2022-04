Nach dem Aus für die Eiszeit: Stadtrat verhandelt neu

Von: Dominik Stallein

Eiszeit: Ob das Projekt eine Neuauflage erfährt, entscheidet der Stadtrat. © Archiv

Die Eiszeit ist beliebt bei Kindern und Familien. Das bevorstehende Ende hat heftige Reaktionen ausgelöst. Aber: Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen

Wolfratshausen – Nachdem der Kulturausschuss mit einem Patt (4:4 Stimmen) das vorläufige Ende der Eislaufbahn an der Loisach beschlossen hat, kommt das Thema erneut auf den Prüfstand – diesmal nicht im Ausschuss, sondern im Stadtrat. Wie Vize-Bürgermeister Günther Eibl (CSU) am Dienstagabend in der Stadtratssitzung in der Loisachhalle bekannt gab, wurden alle Formalien dafür erfüllt.

Nach dem Aus für die Eiszeit: Stadtrat verhandelt neu

Eibl leitete in Vertretung von Rathauschef Klaus Heilinglechner (BVW) die Sitzung. Damit das Thema in der großen Runde aufgegriffen werden kann, muss mindestens ein Viertel der Stadtratsmitglieder – in Wolfratshausen also sechs Politiker – dies beantragen. „Die Unterlagen wurden form- und fristgerecht im Rathaus eingereicht“ , nämlich innerhalb einer Woche nach der Ausschusssitzung. Acht Gremiumsmitglieder aus verschiedenen Fraktionen haben unterschrieben.

Das Nein zur Eislaufbahn hat heftige Reaktionen ausgelöst.

Eislaufbahn soll gerettet werden - Stadtrat will nochmals abstimmen

Im Mai, so Eibl, entscheidet der Stadtrat, ob es in diesem Jahr wieder eine Eiszeit in Wolfratshausen geben wird. Die Initiatorin des Antrags, Grünen-Politikerin Jennifer Layton, ist wie berichtet optimistisch, dass die Abstimmung im Gremium anders ausfallen wird als im Kulturausschuss – und die Winterattraktion in der Loisachstadt erhalten bleibt. Die nächste Sitzung des Stadtrats findet am Dienstag, 17. Mai, statt. dst