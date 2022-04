Gibt es Hoffnung für die „Eiszeit“? Stadtrat kann das Aus noch „nachprüfen“

Ab in die vierte Eiszeit: Der Kulturausschuss befürwortete eine Durchführung in diesem Winter. Es gab allerdings auch Gegenstimmen.

Nach dem Nein

Von Carl-Christian Eick schließen

Die beliebte „Eiszeit“ in Wolfratshausen wird‘s nächsten Winter nicht geben. Dieser Beschluss könnte jedoch vom Stadtrat korrigiert werden.

Wolfratshausen - Das Stimmen-Patt von 4 zu 4 bedeutet das Aus für die „Eiszeit“. Die beliebte Winter-Attraktion wird es - Stand jetzt - nicht mehr geben. In der entscheidenden Sitzung am Donnerstagabend fehlte allerdings (entschuldigt) Dr. Manfred Fleischer von der Wolfratshauser Liste, die geschlossen hinter dem Wintervergnügen an der alten Floßlände steht. Und: Weder Fraktionschef Helmut Forster noch Richard Kugler nahmen als Vertreter Fleischers an der Sitzung teil.

Gibt es noch Hoffnung für die Eiszeit? Stadtrat kann das Aus noch „nachprüfen“

„Es war uns unmöglich, wir beide hatten uns ebenfalls entschuldigen müssen“, erklärte Forster am Freitagmorgen auf telefonische Nachfrage unserer Zeitung. Er bedauere das Nein zur „Eiszeit“ im Winter 2022/2023 „außerordentlich“, so der Ex-Bürgermeister.

Laut Geschäftsordnung des Stadtrats hat das Gesamtgremium (25 Personen) jedoch die Möglichkeit, das Votum des Kulturausschusses zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren, erklärt Vize-Bürgermeister Günther Eibl (CSU) gegenüber unserer Zeitung. Er vertritt derzeit Rathauschef Klaus Heilinglechner (BVW).

Stadtrat kann Eiszeit retten - Doch kein Aus für die Winter-Attraktion?

Laut Geschäftsordnung kann der Sitzungsleiter, einer der drei Bürgermeister, das Votum des Fachausschusses sofort an den Stadtrat „zur Nachprüfung“ weiterleiten, so Eibl. Das Thema muss aber auch noch einmal auf die Tagesordnung, wenn dies ein Drittel der Fachausschussmitglieder oder ein Viertel aller Stadträte verlangen. Dieser Antrag muss schriftlich spätestens eine Woche nach der Sitzung des Fachgremiums, im konkreten Fall des Kulturausschusses, im Büro des Rathauschefs vorliegen.

Alle Mitglieder des Kulturausschusses, das sagte Vize-Bürgermeister Eibl am Freitagmorgen unserer Zeitung, seien von der Geschäftsführerin im Rathaus, Kirsten Vogler, auf diese Möglichkeit des Einspruchs „heute noch einmal schriftlich hingewiesen worden“.