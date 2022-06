Fünftklässler von Waldram nach Wolfratshausen - „Die Wahl des kleineren Übels“

Eltern protestieren gegen Fünftklass-Umzug: Bürgermeister und Schulreferent erklären Entscheidung

Von: Dominik Stallein

Teilen

Die Waldramer Schule wurde saniert und erweitert - trotzdem sollen die Fünftklässler im September an den Hammerschmiedweg umziehen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Doppel-Interview: Klaus Heilinglechner und Fritz Meixner nehmen Stellung zu Elternprotesten gegen Fünftklass-Umzug der Mittelschule in Waldram nach Wolfratshausen.

Wolfratshausen – In Waldram regt sich Protest: Die Entscheidung des Kulturausschusses, die Schüler der fünften Klassen der beiden Wolfratshauser Mittelschulen – Waldram und Hammerschmiedweg – im kommenden Schuljahr alle in der Altstadt zu unterrichten, treibt Eltern auf die Barrikaden. Eine Initiative, angeführt von Elisabeth Brustmann, Mutter einer Viertklässlerin, und der Elternbeiratschefin Stephanie Hanna-Necker, sammelt Unterschriften gegen den Beschluss. Ihr Ziel: Die Waldramer Kinder sollen in Waldram unterrichtet werden. Fritz Meixner, Schulreferent des Stadtrats, und Bürgermeister Klaus Heilinglechner erklären im Interview die Entscheidung – und betonen, dass das Wohl der Kinder im Vordergrund steht.

Proteste in Waldram: Mittelschüler sollen an Hammerschmiedweg umziehen - Heilinglechner und Meixner klären auf

Herr Heilinglechner, Herr Meixner, könnten in Wolfratshausen und Waldram fünfte Klassen gebildet werden?

Meixner: Die Zahlen sagen Ja: Aus dem Schulsprengel Waldram gibt es 25 Anmeldungen, aus dem für die Schule am Hammerschmiedweg 21. Das sind in Summe viel weniger Fünftklässler als in den vergangenen Jahren. An der Waldramer Schule gab es bisher in jeder Jahrgangsstufe eine, am Hammerschmiedweg immer zwei Klassen. Ab September können in ganz Wolfratshausen nur noch zwei Klassen gebildet werden. Bei 46 Schülern sind es auch deutlich zu wenig für eine dritte Klasse – dafür bräuchten wir mehr als 60 Fünftklässler im kommenden Jahr.

Wieso sind es vergleichsweise so wenig Klassen?

Heilinglechner: Einer der Gründe ist, dass immer mehr Kinder auf die Realschule gehen, weil der Elternwille bei der Übertritts-Entscheidung mehr Gewicht bekommen hat.

Klaus Heilinglechner © Stephanie Kern

Diesen Trend gibt es schon lange, wieso wurde die Zusammenlegung so kurzfristig beschlossen?

Heilinglechner: Weil wir erst so kurzfristig davon erfahren haben.

Meixner: Die Einschreibung für Realschule und der Probeunterricht fanden Anfang Mai statt – davor gab es keine faktische Grundlage. Dass es einen so massiven Einbruch bei den Anmeldungen geben würde, war nicht abzusehen. Die Stadt reagiert in dieser Frage nur auf die aktuelle Situation – wir sind zum Handeln verdammt. Wir haben die Zusammenlegung ab September nicht forciert oder gar von langer Hand geplant. Es ist für uns – das kann man schon so sagen – die Wahl des kleineren Übels: Zweimal einzügig oder zwei Züge an einer Schule.

Fünftklässler von Waldram nach Wolfratshausen - „Die Wahl des kleineren Übels“

Wenn es genügend Kinder für jeweils eine Klasse gibt, wieso sollen die Waldramer Kinder in Wolfratshausen unterrichtet werden?

Heilinglechner: Das hängt mit den Lehrerstunden zusammen, die uns zur Verfügung gestellt werden.

Meixner: Die richten sich nicht nach Schulstandort oder nach Klassenzahlen, sondern werden auf Grundlage der Schülerzahlen im Schulverbund berechnet. Das ist ein bisschen komplex, aber es ist wichtig, das zu erklären, weil die wenigsten Eltern das wissen. Außer den beiden Wolfratshauser gehören die Mittelschulen in Geretsried, Königsdorf und Dietramszell zu unserem Isar-Loisach-Schulverbund. Die Schülerzahl all dieser Schulen wird als Berechnungsgrundlage für die Lehrerstunden hergenommen. Mit der Zahl, die am Ende herauskommt, müssen alle Verbundschulen unterrichtet werden. Und jetzt die Krux an der ganzen Sache: Für zwei Klassen an einer Schule benötigen wir weniger Lehrerstunden als für je eine Klasse an zwei Standorten.

Zu wenig Lehrer an Mittelschulen: Umzug der Fünftklässler wird vorgezogen

Das müssen Sie erklären.

Heilinglechner: An einer Schule können die Kinder zum Beispiel in Sport, in Religion und Ethik oder in Informatik gemeinsam unterrichtet werden. Nehmen wir das Beispiel Sportunterricht: Haben wir zwei Klassen an der Hammerschmiedschule, werden jeweils die Buben und die Mädchen beider Klassen zusammen unterrichtet – wir bilden also zwei Sportklassen. Je eine Klasse an zwei Schulen würde vier Sportklassen bedeuten. Und so viele Lehrerstunden werden wir aller Voraussicht nach nicht bekommen.

Meixner: Langfristig verschärft sich das Problem, wenn die Schüler ab der achten Klasse ihr sogenanntes Profilfach – also Wirtschaft, Soziales oder Technik – wählen. Wenn sich die Schüler einigermaßen gleich auf die drei Fächer verteilen würden, hätten wir an einer einzügigen Schule zum Beispiel acht Kinder je Profilfach. Bei einer Zusammenlegung wären es 16. In der Vergangenheit gab es bereits das Problem in Waldram, dass sich zu wenige Schüler für einzelne Richtungen gemeldet hatten. Die wurden dann für ihr Wahlfach nach Wolfratshausen gefahren.

Und die Option, das so weiter zu machen, scheitert woran?

Meixner: Es bleibt zu viel Zeit auf der Straße. Eine Schulstunde dauert 45 Minuten. Wenn man dafür jeweils 15 Minuten an- und abreist, steht das in keinem Verhältnis. Wir wollen die Schüler so gut es geht fördern. Das geht mit Blick auf die Lehrerstunden besser in einer Zweizügigkeit. Die Lehrerstunden, die einzügige Lösungen mehr benötigen, fehlen an anderer Stelle für die Förderung.

Schule Waldram wurde erweitert - in Wolfratshausen steht Großmaßnahme noch bevor

In der Vergangenheit wurde die Schule in Waldram erweitert. In Wolfratshausen stehen Maßnahmen an. Wieso sollen die Kinder auf die Baustelle ziehen?

Heilinglechner: Es ist richtig, dass wir Waldram aufgestockt haben. Aber für eine durchlaufend zweizügige Schule reicht das Raumangebot nicht. Wir haben in Waldram schlicht zu wenig Klassenzimmer dafür.

Und als Zwischenlösung im sanierten Waldram zu starten...

Heilinglechner: ... würde dazu führen, dass die Kinder mitten in der Mittelschul-Laufbahn den Standort wechseln müssten, weil ja immer neue Klassen nachkommen und der Platz ausgeht.

Meixner: Das wäre zudem nur eine Problemverschiebung: Würden wir jetzt mit den Fünftklässlern nach Waldram gehen, gäbe es Beschwerden von den Eltern am Hammerschmiedweg.

Fritz Meixner © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das wären aber etwas weniger.

Meixner: Das ist nicht ganz richtig. Von den 25 Schülern für Waldram kommen sechs aus Münsing – für die wäre der Weg zum Hammerschmiedweg kürzer – sowie zehn aus dem Ortsteil Farchet, wo die Anfahrt nahezu gleich ist. Aus dem Ortsteil Waldram selbst kommen sieben Kinder.

Bleibt das Argument, dass die Kinder auf eine Baustelle ziehen.

Meixner: Niemand zieht „auf“ eine Baustelle. Es gibt in dem Gebäudeteil, wo die Mittelschüler unterrichtet werden, keine Baumaßnahme. Ab 2023 wird ein Satellit neben dem Bestandsgebäude gebaut. Wenn der fertig ist (geplant im Jahr 2025, Anm. d. Red), ziehen die Grundschüler in diesen Neubau ein und der alte Grundschul-Trakt wird abgerissen und neu errichtet. Da ist niemand „auf“ einer Baustelle oder wird in Containern unterrichtet. Das Argument, dass an der Schule gebaut wird, kann ich verstehen. Nicht ganz nachvollziehen kann ich die starke Gewichtung.

Schulen in Wolfratshausen und Geretsried: Fast überall wird gebaut

Wieso nicht?

Meixner: Weil ich glaube, dass Bautätigkeit kein großes Argument wäre, wenn die Kinder die Realschule besuchen würden – in den weiterführenden Schulen in Geretsried und Wolfratshausen wird nämlich massiv gebaut. Da wäre das Thema Baulärm dann wohl kein Thema.

Ein Argument der Gegner: Die Stadt möchte mit der Zusammenlegung Geld sparen. Hand aufs Herz: Wie viel ist da dran?

Meixner: Seit wir die Jugendsozialarbeit an der Wolfratshauser Mittelschule geschaffen haben, 2007 war das, haben Stadt sowie Kinder- und Jugendförderverein zusammengerechnet 620 000 Euro für rein freiwillige Maßnahmen in die beiden Wolfratshauser Mittelschulen gesteckt. Der Stadtrat hat bei keinem Mittelschul-Projekt über Kosten gemurrt. Wenn jetzt jemand der Stadt unterstellt, dass sie bei den Angeboten für unsere Mittelschüler sparen möchte, fehlen mir ehrlich gesagt die Worte.

Heilinglechner: Die Behauptung ist absoluter Unfug. Wir haben diese Entscheidung nicht aus finanziellen Gründen getroffen. Wer sich mit der Thematik auskennt, weiß, dass wir viel Geld in die Mittelschulen – wohlgemerkt: in freiwillige Angebote – investiert haben. Wir wollen diese Schulform attraktiv gestalten, wir wollen die Kinder fördern, wir tun alles, um die Mittelschule zu stärken. Und wir wissen, dass das Geld kostet.

Offene Ganztagsschule in Wolfratshausen geplant

Wie viel Geld spart sich die Stadt durch die Zusammenlegung?

Heilinglechner: Die einzige Ausgabe, die für uns wegfallen würde, wäre der Bustransfer, der die Waldramer Schüler zu einem Nachmittagsangebot an den Hammerschmiedweg bringt. Das gibt es für die Fünft- bis Neuntklässler im kommenden Schuljahr an der Mittelschule in Wolfratshausen.

Da gibt es eine Änderung: Eine Offene Ganztagsschule wird eingeführt. Warum?

Meixner: Seit 2011 gibt es den gebundenen Ganztag an der Mittelschule am Hammerschmiedweg. Nächstes Schuljahr findet ein Wechsel in die Form der Offenen Ganztagsschule statt. Der Unterschied ist, dass die Eltern nicht alle vier Tage (Montag bis Donnerstag, Anm. d. Red) buchen müssen, sondern auch nur zwei oder drei möglich sind. Das Modell ist flexibler. Wir wollen auch für unsere Mittelschüler dieses Angebot schaffen, das auch an Realschulen und Gymnasien Standard ist. Diesen Offenen Ganztag können wir übrigens nicht nach Waldram verlegen – dafür fehlt es an Räumen und einer Mensa, die ansatzweise groß genug wäre.

Eltern sammeln Unterschriften für Waldramer Schule

Eine Waldramer Initiative sammelt Unterschriften, um die fünfte Klasse im Ortsteil zu halten. Ist das überhaupt noch denkbar?

Heilinglechner: Ich habe es dem Waldramer Elternbeirat zugesichert: Mit den Fraktionssprechern des Stadtrats werde ich nochmals über dieses Thema sprechen. Aber es gibt keine neuen Argumente seit der letzten Entscheidung. Ob die Fraktionssprecher trotzdem noch einmal über das Thema im Stadtrat debattieren möchten, kann ich nicht beantworten. Ich glaube aber: Eine 1:1-Lösung – also je eine Klasse in Waldram und Wolfratshausen – wäre zum Nachteil der Schüler.

Nach Abschluss der Bauarbeiten sollen alle Mittelschulklassen an den Hammerschmiedweg ziehen. Was passiert mit den Waldramer Räumen?

Meixner: Ich weiß, dass es den Mythos gibt, die teuren, neuen Räume würden dann leer stehen. Das muss ich mit aller Deutlichkeit von der Hand weisen.

Heilinglechner: Wir werden diese Klassen- und Fachzimmer für die Grundschule weiter benötigen. Die Schülerzahlen entwickeln sich nämlich nach oben, im Gebiet des Schulsprengels wird nachverdichtet und neu gebaut – die Einwohnerzahl wird steigen, und damit auch die Zahl der Schulkinder.

Meixner: Das wirkt sich dann natürlich auch auf die Betreuungsangebote nach Schulschluss aus. Die Belegungszahlen steigen jedes Jahr. Im neuen Schuljahr nehmen 83 Prozent der Waldramer Erstklässler ein Nachmittagsangebot in Anspruch. Perspektivisch haben die Eltern der Grundschulkinder hierfür einen Rechtsanspruch. Die Kommunen sind dann verpflichtet, ausreichend Plätze vorzuhalten – und dafür braucht es zusätzliche Raumkapazitäten.

Heilinglechner: Waldram bleibt auch langfristig Schulstandort – für die Grundschüler.

Zukunft der Schulen in Wolfratshausen

Am Montag, 4. Juli, informiert die Stadt über die Zukunft der Mittelschulen und der Schüler. Die Veranstaltung findet in der Aula der Grund- und Mittelschule in Waldram statt.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.