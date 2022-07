Elternbeiräte schreiben an Stadtrat: „Unsere Mittelschule blutet aus“

Von: Carl-Christian Eick

Die Waldramer Schule wurde saniert und erweitert - trotzdem sollen die Fünftklässler im September an den Hammerschmiedweg umziehen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Umzug der Waldramer Fünftklässler wird kontrovers diskutiert. Eltern aus Münsing und Waldram appellieren an den Stadtrat, die Entscheidung zurück zu nehmen.

Wolfratshausen/Münsing - Kurz vor der Stadtratssitzung am Dienstag hat der Elternbeirat der Grund- und Mittelschule Waldram nach eigenen Angaben „aus der Zeitung erfahren“, dass die Mandatsträger keinen Beschluss zum Umzug der künftigen fünften Klasse aus Waldram zum Mittelschul-Standort am Hammerschmiedweg fassen. Stattdessen handelte es sich „leider nur um eine Informationsveranstaltung“ mit Blick auf die Entscheidung, die der Kulturausschuss des Stadtrats im Mai getroffen hatte (wir berichteten).

Elternbeiräte schreiben an Wolfratshauser Stadtrat: „Unsere Mittelschule blutet aus“

In einem offenen Brief, den der Elternbeirat dem Rathauschef sowie allen Mandatsträgern vor der Sitzung mailte, betont Elternbeiratsvorsitzende Stephanie Hanna-Necker: „Der Elternbeirat der Grund- und Mittelschule Waldram möchte sich für die gesamte Schulfamilie einsetzen, und wir unterstützen die Elterninitiative, die sich für die kommende 5. Klasse an der Mittelschule in Waldram engagiert.“ Hanna-Necker betont, dass in Waldram in den vergangenen Jahren eine „großartige Schulfamilie“ aufgebaut worden sei, die angesichts der beschlossenen Zentralisierung der fünften Mittelschulklassen am Hammerschmiedweg „jetzt auseinandergerissen wird“. Hanna-Necker: „Jede Lücke eines Jahrgangs führt dazu, dass unsere Mittelschule ausblutet.“

Stephanie Hanna-Necker Vorsitzende des Elternbeirats der Grund- und Mittelschule Wolfratshausen-Waldram © Sabine Hermsdorf-Hiss

Fünfte Klassen am Hammerschmiedweg - Elternbeirat will Waldramer in Waldram halten

Durch den Wegfall der fünften Klasse im kommenden Schuljahr in Waldram „würde die Kopplungsklasse der kommenden sechsten Klasse im klassenübergreifenden Unterricht fehlen – zum Beispiel Sport Jungs/Mädchen“, gibt der Elternbeirat zu bedenken. Und: „Die Lehrerstunden für die sechste Klasse würden trotzdem anfallen, somit sehen wir keine Einsparungen von Lehrerstunden.“ Der Elternbeirat werde sich weiterhin „mit Nachdruck“ für den Verbleib der fünften Klasse im Schuljahr 2022/23 an der Mittelschule in Waldram einsetzen.

Münsinger Eltern schreiben an Stadtrat von Wolfratshausen: „Würden jahrelange Arbeit mit einem Mal vernichten“

Ebenfalls einen offenen Brief verfasst hat der Elternbeirat der Grundschule Münsing. Man sei „irritiert“, so Vorsitzende Katharina Wohlfarter, „dass wir in die Überlegungen nicht eingebunden wurden“. Immerhin sei die Mittelschule Waldram die Sprengelschule für die Inklusionsgrundschule Münsing. Wohlfahrter: „An unserer Grundschule haben wir viele Inklusionskinder, die nach einer intensiven vierjährigen Betreuungszeit die nächste Schule besuchen dürfen.“ An der Waldramer Mittelschule garantiere „ein eingespieltes Lehrerteam“ eine fortlaufende „Begleitung dieser Kinder auf dem neuen Weg“. Eine „Umstrukturierung“, so Wohlfarter, würde „die jahrelange Arbeit, die wir in Münsing leisten, mit einem Mal vernichten“. Für einige Inklusionskinder sei es „ein Problem, dass sie Vorbereitungen in Waldram bekommen haben und jetzt nach Wolfratshausen gehen sollen“.

Der Rektor der Hammerschmiedschule, Frank Schwesig, zugleich Koordinator des Mittelschulverbunds Isar-Loisach, betonte in der Stadtratssitzung, dass die Inklusionsschüler aus Münsing in Wolfratshausen keine Nachteile fürchten müssten. Das Kollegium verfüge aufgrund bestehender Kooperationsklassen über viel Erfahrung, eine große Stütze sei zudem der Schulpsychologische Dienst. Schwesig: „Aus meiner Sicht sind die Kinder bei uns wirklich gut aufgehoben.“

Waldramer Schule wurde renoviert - in Wolfratshausen steht eine Baustelle an

Was Wohlfarter (wie auch Hanna-Necker) nicht nachvollziehen kann: Wieso nutzt man die renovierte Waldramer Schule „mit ausreichend Lehrkräften nicht für eine einzügige Mittelschule“, sondern schicke die Kinder „lieber auf eine Baustelle“? Wie berichtet wird die Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg bis voraussichtlich 2027 generalsaniert und erweitert.

In den Augen des Münsinger Elternbeirats hat der Standort Innenstadt „ein sehr hohes Brennpunktpotenzial“. Schon jetzt seien die Lehrer „mit der bisherigen Schülerzahl ausreichend beschäftigt“ – eine „zusätzliche Klassen mit nicht wesentlich mehr zur Verfügung stehenden Lehrkräften“ sei definitiv keine Entlastung. Fazit: „Die Münsinger Elternschaft möchte die Kinder nicht nach Wolfratshausen schicken, sondern nach Waldram.“ Zum „Wohl der Kinder“ appelliert Wohlfarter an den Stadtrat, die Entscheidung des Kulturausschusses zu revidieren.