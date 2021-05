Endlich im Biergarten: Zahlreiche Wolfratshauser genießen die Öffnung der Außengastronomie

Streifzug durch die Wirtschaften

Gastronomen und Gäste haben sich lange danach gesehnt: die erste Maß Bier, die erste Mahlzeit im Wirtsgarten. Ein Rundgang durch Wolfratshausen.

Wolfratshausen – Über ein halbes Jahr waren die Biergärten geschlossen. Dementsprechend groß ist die Freude bei Wirten und Gästen, dass die Zapfhähne im Landkreis seit Freitag wieder aufgedreht werden können. So füllte sich der Biergarten der Flößerei trotz zeitweiser Bewölkung am Wochenende rasch. Voraussetzungen waren eine telefonische Reservierung, der Nachweis eines aktuellen negativen Corona-Testergebnisses oder einer bereits erfolgten zweimaligen Impfung.

Tasso Lasidis und Cem Acikbas haben diese Hürden gerne auf sich genommen, um sich am Samstagmittag zwei der rund 160 Plätze zu sichern. „Das Bier schmeckt nach Freiheit“, zeigte sich Lasidis erleichtert. Er habe sich gewundert, dass die Öffnung der Außengastronomie erst so spät erfolgte. Flößerei-Wirt Dominik Tabak sieht das ähnlich. „Die lange Schließungszeit hat vor allem unsere Bedienungskräfte hart getroffen“, erklärte er. Ihnen habe besonders das Trinkgeld gefehlt, da habe das Kurzarbeitergeld auch nicht viel geholfen. Tabak hofft nun, dass er bald auch wieder den Innenbereich öffnen darf. „Das brauchen wir für eine vernünftige Planung“, verriet er. Schließlich galt die Flößerei vor der coronabedingten Schließung am 2. November 2020 als wichtiger Versammlungsort für Vereine, Parteien und Familien.

Vergleichsweise wenig Andrang verzeichnete das erst am 7. Mai neu eröffnete „Burger House“ an der Sauerlacher Straße. Der Nachfolgebetrieb der Wirtschaften „Frühlingsgarten“ und „Flamingo“ verfügt zwar über einen teilweise überdachten Biergarten, muss aber noch um Stammkundschaft werben. Den ersten Gästen gefiel vor allem das ungezwungene Ambiente. „Die Leute in Wolfratshausen sind sehr nett und halten sich alle an die Regeln“, bemerkte Geschäftsführer Esad Balic zufrieden.

Nur einen Steinwurf entfernt eröffnete Andrea Holl am Freitag wieder die Freischankfläche ihres „Event Bistros“ am Bürgermeister-Grünwald-Weg neben dem S-Bahnhof. Obwohl sie die Wiedereröffnung mit vielen Gästen unter den vorgegebenen Regelungen feiern konnte, vermisst sie noch einige ihrer Stammkunden. „Manchen sind die Testauflagen einfach zu umständlich“, erklärte sie den Schwund.

Eine nahezu euphorische Stimmung machte sich dagegen am Wolfratshauser Bahnhofkiosk bemerkbar. Dort musste der angrenzende Brotzeitgarten, in dem unter anderem Taxi- und Busfahrer eine Kaffeepause einlegen, ebenfalls lange geschlossen bleiben. Am Samstag präsentierten dort Pächterin Dani Eder und ihre Stammgäste stolz ihre negativen Testergebnisse. Die zu lauter Musik angestimmten Freudengesänge waren auch aus über 100 Metern Entfernung noch deutlich vernehmbar. „Oh wie ist das schön: Das wurde höchste Zeit“, begrüßte Kiosk-Mitarbeiter Vico Kaufmann die langersehnte Öffnung.

