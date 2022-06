Endlich wieder Reisen: Das sind die Ziele der Landkreis-Bürger - „Die Leute wollen raus“

Damit der Urlaub gelingt, ist jetzt gute Vorplanung notwendig. Die zukünftigen Reiseumstände sind bei der Buchung jedoch kaum vorhersehbar. Über Trends, Prognosen und Ratschläge geben Fachkundige Auskunft. © Gene J. Puskar/AP/dpa

Sommer, Sonne, Sandstrand: In den meisten Urlaubsländern sind die Corona-Beschränkungen gefallen. Experten verraten die Trends und geben Tipps für Reiselustige

Bad Tölz-Wolfratshausen – Trotz steigender Lebensmittelpreise und explodierender Energiekosten wächst die Reiselust. Angesichts der zunehmenden Lockerungen von coronabedingten Ein- und Ausreisebestimmungen rücken auch entferntere Ziele wieder in greifbare Nähe. Die Hauptzeit für Fernreisen – beispielsweise auf die Malediven, nach Mexiko oder in die Dominikanische Republik – ist Herbst/Winter.

Endlich wieder Reisen: Das sind die Ziele der Landkreis-Bürger - „Die Leute wollen raus“

Vor der Pandemie wurden solche Trips im Frühsommer gebucht, berichtet Michaela Gampenrieder vom Wolfratshauser Reisebüro Wolftravel. „Aktuell geschieht das aber sehr kurzfristig – mit nur zwei bis drei Monaten Vorlauf.“ Rund 80 Prozent der Aufträge, die sie und ihr Team derzeit bekommen, drehen sich um Reisen, die die Kunden kurzfristig antreten möchten. „Gegenüber dem Reisen erleben wir aktuell eine sehr positive Einstellung. Es werden allerdings mehr Versicherungen abgeschlossen.“ Das sei nachvollziehbar, so Gampenrieder. Das unvorhersehbare Infektionsgeschehen und mögliche Reisebeschränkungen erschweren die längerfristige Planung.

Urlaubsreisen wieder möglich - trotzdem fallen viele Flüge aus

Von den Kunden, die in jüngster Zeit unterwegs waren, hat Gampenrieder „ein unheimlich tolles Feedback bekommen. Die Menschen wollen raus.“ Grundsätzlich stellt sie fest: „Im Vergleich zum letzten Jahr ist es deutlich besser.“ Das macht sich auch bei den Kapazitäten der Fluganbieter bemerkbar. Laut dem Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) stehen von Anfang März bis Ende Oktober insgesamt 140 Millionen Sitzplätze für Flüge aus und nach Deutschland zur Verfügung.

Anna Maria Scheitterer vom AS Reisecenter in Bad Tölz bestätigt die hohe Nachfrage. Das führt sie vor allem auf den Wegfall von Infektionsschutzmaßnahmen zurück. „Fast alle Urlaubsziele sind wieder erreichbar.“ Kurzfristige Buchungen sind bei ihr ebenfalls angesagt. „Viele Kunden wollen in diesem Sommer reisen, weil im Herbst wieder Einschränkungen gelten könnten“, so Scheitterer. „Die Unsicherheit merken wir am erhöhten Beratungsbedarf.“

Reisen ins Ausland: Die Preise steigen - Experten geben Spar-Tipps

Derweil ist es keine Überraschung, dass die Preise für Flugreisen anziehen. Um für den Sommerurlaub ein gutes Angebot zu finden, empfiehlt Scheitterer, dem aktuellen Trend zu folgen: Mit ungefähr zwei Monaten im Voraus könnten die allgemeine Lage abgeschätzt und zu hohe Kosten vermieden werden. „Denn die Preise steigen sicher noch weiter.“ Zudem sollten Reisehungrige penibel auf den Versicherungsschutz achten: „Bei einer Reiserücktrittsversicherung buchen die meisten Kunden gleich einen Corona-Schutz dazu.“ Dieser sei im normalen Tarif manchmal nicht inklusive – aber aktuell besonders wichtig. Bei Last-Minute-Angeboten rät die Expertin mit Nachdruck, zweimal hinzuschauen. Ist das vermeintliche Schnäppchen wirklich eins? Welche Leistungen sind in dem Angebotspaket tatsächlich enthalten?

Reisebüro in Wolfratshausen rät: Frühbuchen lohnt sich - und nicht jedes Schnäppchen ist auch wirklich eins

Ralf Hecher, Geschäftsführer der gleichnamigen Reisebüros in Wolfratshausen und Geretsried, bestätigt: Zwar seien die Reisepreise bislang „nur mäßig“ gestiegen, „aber da kommt noch was“. Um ein passendes Angebot zu buchen, lautet sein Ratschlag: „Je früher, desto besser.“ Last-Minute-Angebote gebe es, aber diese führen laut Hecher eher in Urlaubsgebiete mit wenig Auslastung – und meist außerhalb der Hauptsaison. Der Preis erscheint unschlagbar, doch wer möchte im Sommer bei 52 Grad Hitze in Abu Dhabi brüten? Auch ein vermeintlich günstiger Trip „ausgerechnet zur Regenzeit macht einen Urlaub wenig attraktiv“.

Nach gut zwei Jahren Corona-Pandemie liegt das touristische Flugangebot aus und in Deutschland dieses Jahr fast auf dem Niveau von 2019. Knapp über 90 Prozent der Kapazitäten stehen laut BDL diesen Sommer wieder zur Verfügung. Aber: Personalnot und Organisationsschwierigkeiten an den Flughäfen erschweren das Reisen. Etwas flexibel bleiben und „mindestens drei Stunden früher vor Ort sein“, empfehlen die Experten Gampenrieder, Scheitterer und Hecher unisono.

Flugzeug, Auto, Zug oder Bus: „Die Leute wollen raus“

Alternativ zum Flugzeug oder eigenen Auto können die Urlauber zwischen diversen Busreisen wählen. „Die Leute wollen raus, das merken wir, die Reiselust ist neu entfacht“, beurteilt Nikolaus Würmseer vom Bad Tölzer Reisebüro Schöffmann die aktuelle Situation. Bei ihm sind Ziele in Deutschland nach wie vor sehr beliebt, doch seine Fahrer steuern auch Italien und Kroatien an. „Die Preise haben wir noch halten können“, sagt Würmseer, der den Familienbetrieb in dritter Generation führt. „Für nächstes Jahr müssen wir aber abwarten.“ Letztendlich „weiß keiner von uns, wo die Reise hingeht“.

JANNIS GOGOLIN