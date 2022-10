„Endstation Abriss“: TV-Bericht über Schwarzbauten in Wolfratshausen

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Ein Fall fürs Bayerische Fernsehen: die Schwarzbauten am Isarspitz in der Stadt Wolfratshausen. © Archiv

Die Schwarzbauten in Wolfratshausen müssen abgerissen werden. Nun beleuchtet das BR-Magazin „quer“ den Streitfall am Isarspitz.

Wolfratshausen – Die Schwarzbauten am Isarspitz im Wolfratshauser Stadtteil Weidach machen seit Wochen Schlagzeilen. Zum zweiten Mal widmet sich jetzt das Bayerische Fernsehen dem Thema: „Endstation Abriss? Bayern und seine Schwarzbauten-Kultur“ lautet der Titel des Beitrags, der an diesem Donnerstag (6. Oktober) um 20.15 Uhr in der BR-Sendung „quer“ ausgestrahlt wird.

„Endstation Abriss“: TV-Bericht über Schwarzbauten in Wolfratshausen

Wie berichtet sollen die drei Einfamilienhäuser am Isarspitz 24, 24a und 25 abgerissen werden. Jüngst hatte der Petitionsausschuss des Landtags eine „Maßgabe“ an die Untere Bauaufsichtsbehörde am Landratsamt in Bad Tölz formuliert: Den Mietern wird ein Jahr Zeit eingeräumt, um sich eine neue Bleibe zu suchen. Der Abriss der Häuser ist laut Petitionsausschuss wohl „unvermeidlich“, in der Beseitigungsanordnung, die das Kreisbauamt angekündigt hat, soll dem Bauherrn nach dem Willen der Landespolitiker eine Frist bis 1. Oktober 2023 gesetzt werden. „Das Landratsamt wird der Empfehlung des Petitionsausschusses vollumfänglich nachkommen“, erklärte dazu Pressesprecherin Marlis Peischer.

„Ein Signal, dass es so nicht weitergeht“

Der BR fasst den Fall so zusammen: „Trotz Gerichtsverfahren und Petitionsausschuss – sie werden abgerissen, die drei neuen Einfamilienhäuser in Wolfratshausen.“ Dies sei „eine große Ressourcen-Verschwendung und für die dort wohnenden Familien eine Katastrophe“.

Lesen Sie auch: E-Mail von Grünen-Politiker löst Disput im Wolfratshauser Stadtrat aus

Der Bauherr habe sich zwar nicht an die Baugenehmigung gehalten, doch laut BR-Recherche „lohnt sich nicht selten der Ärger mit Ämtern und Gerichten, denn größere und schönere Häuser als ursprünglich genehmigt bringen mehr Gewinn“. Die „quer“-Redaktion um Moderator Christoph Süß kommt zu dem Schluss: „Der Abriss in Wolfratshausen soll ein Signal sein, dass es so nicht weitergeht.“ (cce)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.