Energie in Wolfratshausen: Immer mehr Erneuerbare - und trotzdem weit entfernt von den Ansprüchen

Von: Dominik Stallein

Jan Reiners spricht auf einer Klimademo in Wolfratshausen. Er hat den Energiemix zusammengefasst – mit durchwachsenem Ergebnis. © SH/Archiv

Die Future-Initiative mahnt: Wolfratshausen ist zu stark von fossilen Energien abhängig. Aber die Stadt macht Schritte in die richtige Richtung.

Wolfratshausen – Wie sieht die Zwischenbilanz der Energiewende vor Ort aus? Die Klimaschützer des Wolfratshauser Friday-Ablegers „Wor for Future“ haben verschiedene öffentliche Datenbanken ausgewertet. Das Ergebnis: Wolfratshausen liegt noch weit entfernt von den Ansprüchen, die Stadt und Klimaschützer gleichermaßen stellen. Vom Gesamtstromverbrauch in der Kommune werden in Wolfratshausen nur 17,1 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen bezogen. Das ist allerdings ein Fortschritt im Vergleich zum Vorjahr: 2022 hatten die Klimaschützer einen Anteil von 15,4 Prozent ermittelt.

Im Vergleich mit den Städten Penzberg, Bad Tölz und Geretsried liegt die Loisachstadt auf dem dritten Platz: Nur Geretsried hat laut Wor-for-Future mit zehn Prozent einen deutlich geringeren Anteil, während in Penzberg (19,2) und in Bad Tölz (28 Prozent) deutlich mehr grüner Strom fließt.

Was die Erzeugung von Solarstrom in den Gemeinden betrifft, liegt Wolfratshausen prozentual betrachtet auf dem letzten Platz in der Region. Pro Einwohner wird in der Loisachstadt am wenigsten Photovoltaik-Strom erzeugt, nämlich 0,3 kWp (Kilowattpeak). Im Jahr 2016 hatte sich der Stadtrat das Ziel gesetzt, einen Wert von 1,6 kWp pro Einwohner zu erreichen – also mehr als das Fünffache.

Wolfratshausen: Immer mehr Solaranlagen versorgen mit Sonnenstrom

Auch wenn diese Zahlen das nicht sofort vermuten lassen, befindet sich die Loisachstadt auf einem guten Weg: „Im Verlauf der vergangenen zehn Jahre nur für Photovoltaik zeigte sich, dass Wolfratshausen den flachsten Anstieg hatte. Im vergangenen und im laufenden Jahr hat sich das aber geändert – bei uns wurde überproportional zugebaut“, schreibt Wor-for-Future-Sprecher Jan Reiners auf der Homepage der Initiative. Wie das Solaranlagen-Vergleichsportal „Selfmade Energy“ in einer Pressemitteilung vermeldet, wurden im zweiten Quartal des laufenden Jahres 39 Solaranlagen neu in Wolfratshausen installiert.

„Dies entspricht einem Zuwachs von 9,3 Prozent im Vergleich zur letzten Datenerhebung im März 2023“, wird Solarexperte Dr. Tim Rosengart vom Vergleichsportal zitiert. „Damit liegt das Wachstum in Wolfratshausen über dem bundesweiten Durchschnitt aller deutschen Städte“. Diese Zahl liege bei acht Prozent. Die Gesamtzahl der in Wolfratshausen installierten Solaranlagen beträgt 457 Anlagen – „das entspricht ungefähr einer Fläche von vier Fußballfeldern“, so Rosengart.

Bürger sind die treibende Kraft der Energiewende

Daran hätten laut Wor for Future vor allem die Bürger einen großen Anteil: Sie seien „zu über 50 Prozent die treibende Kraft der Energiewende vor Ort“. Stadt und Stadtwerke seien nur für 9,5 Prozent verantwortlich. Auch Gewerbe und Kirche „tragen nur sehr gering dazu bei, insofern diese nicht Flächen an Energieversorger verpachtet haben“. In den Vergleichskommunen Penzberg, Bad Tölz und Geretsried würden die Stadtwerke und andere Energieversorger eine größere Rolle am Ausbau der erneuerbaren Energien spielen.

