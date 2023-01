Energie, Inflation, Fachkräftemangel: Wirtschaft in Wolfratshausen trotzt der Krise

Von: Dominik Stallein

Viele Großunternehmen sind im Wolfratshauser Gewerbegebiet zu Hause. Für sie gab es im vergangenen Jahr viele Herausforderungen. © Hans Lippert

Die Unternehmervereinigung sieht Positives im vergangenen Jahr. „Die Wirtschaft ist robust“, obwohl eine Krise die nächste jagte. Probleme gibt es trotzdem.

Wolfratshausen – Das vergangene Jahr glich einem Wettlauf der Negativ-Meldungen: Krieg in Europa, Energiekrise, Corona-Pandemie, Inflation, Lieferketten-Probleme. Für die heimische Wirtschaft gab es viele schlechte Nachrichten. Der Vorstand der Unternehmervereinigung Wolfratshausen (UWW) sieht dennoch nicht alles düster. Vorstandsmitglied Christian Spindler zählt auf Nachfrage unserer Zeitung auf: „Das Ende der Corona-Beschränkungen ist weitgehend erreicht. Die Wirtschaft hat die Pandemie deutlich besser überstanden, als ursprünglich prognostiziert. Große Ausfälle sind ausgeblieben, es herrscht nach wie vor praktisch Vollbeschäftigung.“ Durch die Situation in Europa sei „die Energiewende nun zwangsläufig beschleunigt“ worden. Diese „wird hoffentlich endlich ernsthaft und nachhaltig betrieben“. Für das neue Jahr hofft Spindler auf „deutliche Erfolge und damit positive Signale einer gelingenden Energiewende“.

Christian Spindler, Vorstandsmitglied der UWW © Privat

Der Blick in die Zukunft fällt relativ positiv aus: „Der Höhepunkt der Preissteigerungen dürfte erreicht sein“, mutmaßt Spindler. Die erwartete Rezession dürfte deutlich milder ausfallen als ursprünglich angenommen. „Die Wirtschaft ist robust und stellt sich auf die neuen Rahmenbedingungen mehr und mehr ein“, sagt das UWW-Vorstandsmitglied.

Einige Probleme ließen sich jedoch nicht leugnen. So hätten viele Unternehmen in der Loisachstadt noch immer mit Lieferketten-Unterbrechungen zu kämpfen. Spindler nennt darüber hinaus den Arbeits- und Fachkräftemangel als höchste Hürde für die Wolfratshauser Wirtschaft. Dieses Problem verschärft sich noch: Die Mietpreise in der Region südlich von München liegen auf einem sehr hohen Niveau – und es fällt schwer, gut ausgebildete Fachkräfte in die Hochpreis-Region zu lotsen.

Freie Stellen in Wolfratshausen: Unternehmen suchen Mitarbeiter - Mietpreise sind ein Problem

Die UWW sieht Aufgaben für die Firmen, um aus dieser Spirale auszubrechen: So könnten einige Unternehmer selbst Wohnraum für die Mitarbeiter schaffen. Durch verschiedene Maßnahmen – eine betriebliche Altersversicherung, ein Gesundheitsmanagement, flexible Arbeitszeiten oder Mobilitätsangebote – könnten Firmen ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigern und Fachkräften zusätzliche Argumente bieten, sich in der Region anzusiedeln.

Wirtschaftsbetriebe in Wolfratshausen: Zusammenarbeit mit Geretsried macht „Standort in jedem Fall attraktiver“

Grundsätzlich sei der Standort Wolfratshausen unternehmerisch gut aufgestellt. Spindler spricht von einem „gesunden Branchenmix“, auch wenn die Situation im Einzelhandel schwierig sei – eine Ausnahme würden Lebensmitteldiscounter darstellen. Eine weitere Aufwertung für den Standort könnte die verstärkte Zusammenarbeit der Städte Wolfratshausen und Geretsried bieten. „Das macht den Standort in jedem Fall attraktiver“, so Spindler. Die Bestrebungen, gemeinsam ein Mittelzentrum zu bilden, sieht er als guten Ansatz. Schließlich könnte dies die Vorteile beider Kommunen vereinen: „Geretsried hat Flächen und Wachstumspotenzial, Wolfratshausen eine gute Verkehrsanbindung.“

