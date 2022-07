In der Flößerei

Eine Podiumsdiskussion der Grünen stößt auf großes Interesse: Wege zu den Erneuerbaren wurden gesucht. Dazu gabs Kritik an der „Eiszeit“ und der Firma Krämmel

Wolfratshausen – Mit dem brandaktuellen Thema „Fossil gestern – Erneuerbar jetzt“ setzten sich am Mittwochabend im Wirtshaus Flößerei Vertreter der Energiewende und Bauunternehmer Marinus Krämmel auseinander. Der Grünen-Ortsverband unter der Leitung von Hans-Georg Anders hatte zu der Podiumsdiskussion eingeladen.

Kritik an Eiszeit und Krämmel: Podiumsdiskussion der Grünen zur Energiekrise

Die Energiewende kam bisher nur schleppend voran. Jetzt, da die Preise für Gas und Strom wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine explodieren, kommt Bewegung in die Sache. Stefan Drexlmeier von der Energiewende Oberland (EWO) berichtete, dass die Mitgliedslandkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Weilheim-Schongau, Miesbach und Garmisch-Partenkirchen Stand 2019 beim Strom 50 Prozent des Gesamtbedarfs mit erneuerbaren Energien erzeugten. Bei der Wärme waren es nur 15 Prozent und beim Verkehr nur fünf.

+ Energie-Debatte in Wolfratshausen: Die Grünen hatten zur Podiumsdiskussion geladen. Experten waren Stefan Drexlmeier, Dr. Jan Reiners, Franz Xaver Demmel und Marinus Krämmel © Sabine Hermsdorf-Hiss

Energie in Bad Tölz-Wolfratshausen: Weniger Wasserkraft, großes Potenzial für PV-Anlagen

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sei die Energiegewinnung durch die Wasserkraft – seit jeher eine sprudelnde Quelle – zurückgegangen. Das hänge mit strengeren, rechtlichen Einschränkungen beim Betrieb der Kraftwerke zusammen. Drexlmeier: „Da müssen wir künftig ein Auge drauf haben“. Der EWO-Geschäftsstellenleiter wies zudem auf das Potenzial von Freiflächen-Photovoltaik (PV)-Anlagen hin. In Dietramszell sei eine Anlage auf acht Hektar Grund geplant. Man bräuchte 79 solcher Anlagen in den vier Landkreisen (632 ha), um energieautark zu sein. Das höre sich nach viel an, es handle sich aber nur um 0,15 Prozent der Gesamtfläche. Drexlmeier lobte zudem die „Dorfheizungen“, große Hackschnitzelanlagen für ganze Ortsteile, wie gerade in Ergertshausen eine entsteht.

Future-Aktivist kritisiert Politik: „Noch nichts verstanden“ - Kritik an der Eiszeit

Dr. Jan Reiners, Biologe und Sprecher der Initiative „WOR for Future“, sieht in der Stadt noch zahlreiche Möglichkeiten, Kohlendioxid einzusparen. Leider hätten einige Bürger und Politiker „noch nichts verstanden“, wie die Diskussion um eine weitere „Eiszeit“ an der alten Floßlände gezeigt habe. Um die Erderwärmung nicht weiter zu verschlimmern, fordert Reiners, dass die Stadt ihren Energienutzungsplan umgehend umsetzt, sprich, eine Solar-Offensive auf öffentlichen und privaten Dächern startet, E-Stadtbusse fahren lässt, sichere Fahrradwege – auch zulasten der Autos – schafft, die Fernwärme ausbaut und Wärmepumpen fördert.

Der Königsdorfer Diplombauingenieur und Bio-Landwirt Franz Xaver Demmel stellte sein hofeigenes Energie-Management-System in Zusammenarbeit mit der TU München vor. Es beruht vor allem darauf, dass keine durch PV erzeugte Energie verloren geht. Das geschieht durch ein ausgeklügeltes Speicher- und Verteilungssystem. In den Mittagsstunden nutzt Demmel etwa das Strommaximum, um seine Milch stark herunterzukühlen, um dann im Lauf des Nachmittags nicht mehr so viel Energie dafür zu benötigen. Seine E-Fahrzeuge sind alle „Stromspeicher auf vier Rädern“.

Zu wenig Holz, kaum Grün: Kritik an Bauunternehmen Krämmel und PulsG in Geretsried

Die meisten kritischen Fragen von Moderator Anders und aus dem Publikum erhielt Marinus Krämmel. Der Wolfratshauser Bauunternehmer in der dritten Generation rechtfertigte den relativ hohen Verbrauch an Beton damit, dass so viel Holz, wie für den Wohnungsbau benötigt würde, nicht nachwachse. Dort, wo der regenerative Baustoff sinnvoll sei, setze ihn seine Firma gerne ein. Seit einiger Zeit forschten die Zementhersteller nach einer Möglichkeit, das anfallende Kohlendioxid in der Chemie wiederzuverwenden, wo es sonst eigens produziert werden müsste.

Eine Zuhörerin kritisierte, dass die Firma Krämmel in Geretsried „nicht grün genug“ baue. Marinus Krämmel erklärte, beim PulsG-Gebäude im Zentrum habe die Stadt die Freiflächengestaltung großenteils bestimmt. Das Neubauprojekt an der Banater Straße für rund 1000 Bewohner werde dagegen mit Fassadenbegrünung und vielen Bäumen dem Projekt-Motto „Wohnen im Wald“ auf jeden Fall gerecht.

Fleischverzicht, weniger Autofahren, Stadtradeln: Viele Möglichkeiten zum Energiesparen

Anders fragte nach dem persönlichen Beitrag jedes Diskussionsteilnehmers zur Klimawende in den vergangenen sieben Tagen. Darauf nannte Reiners die Teilnahme am Stadtradeln, Drexlmeier einen Rekord-Niedrigverbrauch mit seinem E-Auto, Demmel das schweißtreibende Entfernen von Neophyten auf seinen Wiesen und Krämmel eine deutliche Reduzierung seines Fleischkonsums.

