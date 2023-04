Energiesparverordnung endet: Kommunen knipsen Lichter wieder an

An diesem Samstag läuft die Energiesparverordnung aus. Kirchen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen werden wieder angestrahlt, doch es wird weiterhin reduziert.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Unter dem sperrigen Namen Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung verfügte das zuständige Bundesministerium zum September vergangenen Jahres unter anderem, dass öffentliche Gebäude bis 15. April 2023 nicht mehr beleuchtet werden dürfen. An diesem Samstag endet der durch die Energiekrise bedingte Stromsparmodus. Die Rathäuser legen die Schalter wieder um – wollen ihren Verbrauch aber weiterhin reduzieren.

Energiesparverordnung endet: Kirchen in Bad Tölz, Geretsried, Wolfratshausen und Lenggries leuchten wieder

Die Kirchen in Bad Tölz werden ab nächster Woche wieder beleuchtet, allerdings nur noch bis 23 Uhr. „Auch die Außenbeleuchtung des Rathauses werden wir in reduziertem Maß wieder aufnehmen“, teilt die städtische Pressesprecherin Birte Otterbach mit. Die Gemeinde Lenggries stellt die Beleuchtung am Rathaus und ehemaligen Posthotel wieder an. Aber „sehr bedacht“, betont Bürgermeister Stefan Klaffenbacher. „Es ist alles LED-Beleuchtung und sehr effizient.“

Wolfratshausen verzichtet generell darauf, die Fassaden städtischer Gebäude anzustrahlen. „Damit trägt die Stadt seit Jahren dazu bei, Energie einzusparen und einen kleinen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz zu leisten“, erklärt Bürgermeister Klaus Heilinglechner. Nur mehr die Lichter an der Pfarrkirche St. Andreas am Marienplatz werden angeknipst.

LED-Lampen sorgen für niedrigen Energieverbrauch in Geretsried

Dass es über den Winter vor öffentlichen Gebäuden dunkel geblieben ist, war eher ein Zeichen, bilanziert Pressesprecher Thomas Loibl. Das sei nicht zu unterschätzen – gleichwohl sei die Einsparung in Geretsried überschaubar gewesen. Am Rathaus wurde die Beleuchtung bereits vor längerer Zeit auf LED umgerüstet, an der Kirche St. Benedikt in Gelting vergangenen Sommer. „Dort hatte ein Strahler vorher 500 Watt, ein neuer hat 100 Watt“, erklärt Loibl.

In den Büros im Rathaus war die Verordnung dagegen deutlicher zu spüren. Es durften maximal 19 Grad Raumtemperatur herrschen. Zum Wochenanfang habe das Thermometer teils weniger angezeigt, da das Heizungssystem im denkmalgeschützten Verwaltungsgebäude etwas träge ist. „Es ist nicht so angenehm, in einem unterkühlten Büro zu sitzen“, räumt Loibl ein. Dennoch müsse man in solch einer Situation eben zusammenrücken. Und die Verwaltung stellte einen reduzierten Gasverbrauch fest: Lag er zuvor im Durchschnitt bei 654 488 Kilowatt pro Jahr, standen auf der jüngsten Jahresabrechnung nur 523 176 Kilowatt. „Es hat etwas gebracht“, zieht der Pressesprecher ein Fazit.

Gebäudesteuerung für Beleuchtung in Schulen und Turnhallen in Bad Tölz-Wolfratshausen

Die Geltinger Kirche und das Geretsrieder Rathaus werden mit dem Ende der angeordneten Energiesparmaßnahmen wieder von der Dämmerung bis 22 Uhr erhellt. Die Lampen am Parkplatz des Landratsamts in Bad Tölz leuchten ebenfalls bis 22 Uhr. „Das bleibt auch so“, sagt Behördensprecherin Sabine Schmid. Allgemein würden Parkplätze, Schulen und Turnhallen im Landkreis nicht länger als nötig beleuchtet. „Je eine halbe Stunde nach einer Belegung wird das Licht über die Gebäudesteuerung automatisch abgeschaltet“, so Schmid.

Wie das Landratsamt kündigen die Kommunen an, weiterhin energiebewusst handeln zu wollen. „Mit dem Abschalten der Beleuchtung für die Kirchen und fürs Rathaus haben wir ein sinnvolles Zeichen gesetzt“, sagt der Tölzer Vize-Bürgermeister Michael Lindmair. Jetzt komme es darauf an, „die Energieversorgung nachhaltig zu gestalten und zu optimieren“. In Tölz geschehe das mit verschiedenen Maßnahmen. Sie wurden bereits angestoßen oder umgesetzt, „wie zum Beispiel mit dem Energienutzungsplan, dem Fachgremium Klimabeirat und der langfristigen Strategie zum Ausbau des Fernwärmenetzes durch die Tölzer Stadtwerke“, zählt Lindmair auf.

Kimaschutzmaßnahmen werden fortgesetzt

Der Wolfratshauser Rathauschef verweist auf Klimaschutzmaßnahmen, die die Verwaltung derzeit ausarbeite. „So werden zeitnah vier kommunalen Liegenschaften mit Photovoltaik-Anlagen ausgerüstet sowie alte Heizungsanlagen gegen umweltfreundlichere Alternativen in städtischen Gebäuden ausgetauscht“, nennt Heilinglechner ein Beispiel. Die Stadt Geretsried will ihren Kurs fortsetzen, den Energieverbrauch zu überwachen und zu reduzieren, wo es möglich ist. Loibl: „Wir werden weiterhin bestmöglich auf Energieeffizienz achten.“ sw

