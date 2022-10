Energiewende in Wolfratshausen: Klimaaktivist fordert Maßnahmen

Von: Carl-Christian Eick

Für Klimaschutz in Wolfratshausen: Die Initiative „Wor for Future“ ist mit den Fortschritten unzufrieden © Privat

Die Future-Bewegung ist unzufrieden. Das machte einer der Köpfe im Stadtrat deutlich. Die Antworten des Bürgermeisters reichten ihm nicht.

Wolfratshausen – Nach Meinung von Jan Reiners, einer der Köpfe der Klimaschutzbewegung „Wor for Future“, drängt die Zeit. Er pocht darauf, dass Maßnahmen gegen den Klimawandel auch ganz oben auf der Agenda des Stadtrats stehen müssen.

Um so enttäuschter ist Reiners, dass der Bauausschuss die Einführung einer solaren Baupflicht in Wolfratshausen abgelehnt hat (wir berichteten). Diese Entscheidung sei „falsch“, sagte Reiners in der Bürgerfrageviertelstunde vor Beginn der jüngsten Stadtratssitzung in der Loisachhalle. Von Bürgermeister Klaus Heilinglechner wollte er wissen, welche die nächsten Schritte seien, um den Anteil erneuerbarer Energie in der Flößerstadt zu erhöhen? Im Vergleich mit umliegenden Kommunen sei Wolfratshausen das Schlusslicht, so Reiners.

Bürgermeister zu Future-Aktivisten: Die Politik macht sich Gedanken

Die fünf Stadtratsfraktionen würden sich Gedanken machen, erklärte Heilinglechner. Diese Auskunft reichte Reiners offenbar nicht, denn er hakte nach, was die Stadtverwaltung mit Blick auf erneuerbare Energie unternehme. Heilinglechner: „Die Verwaltung setzt um, was der Stadtrat entscheidet.“