„Frauen sollten mehr Mut zeigen“: Sparkassen-Chefin erklärt, warum Männer oft mehr verdienen

Von: Franziska Konrad

Sparkassen-Chefin Renate Waßmer ist der festen Überzeugung: Frauen sollten in ihren Berufen mehr Mut zeigen. © Archiv

Nach wie vor verdienen Frauen weniger als Männer. Zum Equal Pay Day spricht Sparkassen-Chefin Renate Waßmer über Gleichberechtigung in der Arbeitswelt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Weltweit verdienen Frauen weniger als Männer. Der heutige sogenannte „Equal Pay Day“ (deutsch: Gleiches-Gehalts-Tag) ist ein Aktionstag, der auf genau diesen Punkt aufmerksam macht. Wie kommt es zu den unterschiedlichen Löhnen? Und wie kann mehr Gleichberechtigung entstehen? Antworten dazu gibt Renate Waßmer, Chefin der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen und Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses.

„Karrierewege von Frauen müssen mit guter Portion Selbstbewusstsein verbunden sein“

Frau Waßmer, haben Sie als Karrierefrau in Ihrem Berufsleben schon Ungleichberechtigung erlebt?

Nein, Ungleichberechtigung habe ich in meinem bisherigen Berufsleben nicht erlebt. Im Gegenteil, ich habe immer wieder auch gute Erfahrungen mit männlichen Vorgesetzten, zum Teil auch als Mentoren, gemacht. Allerdings beobachte ich – und bin ich der Meinung, dass Karrierewege von Frauen mit einer guten Portion Selbstbewusstsein verbunden sein müssen. Dies gilt umso mehr in männerdominierten Branchen, zu der ja auch die Finanzbranche zählt.

Laut Statistischem Bundesamt verdienen Frauen in Deutschland im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer. Woran liegt das?

In der öffentlichen Diskussion werden dazu meist mehrere Gründe aufgeführt: Frauen gehen durch ihre Berufswahl häufiger Tätigkeiten nach, die geringer entlohnt werden, oder sie arbeiten in Teilzeit. Gleichzeitig setzen Frauen öfter länger familienbedingt aus – und besetzen seltener Führungspositionen.

Equal Pay Day: Sparkassen-Chefin erklärt, warum Frauen oft weniger verdienen

Bekommt bei den Sparkassen die Chefin den gleich hohen Lohn wie ein Chef?

Ja, die Richtlinie zur Vorständevergütung macht keinen Unterschied zwischen einem Vorstandschef oder -chefin einer Sparkasse.

Das Thema rund um die Gleichberechtigung beschäftigt die Gesellschaft schon lange. Woran liegt es, dass es in diesem Punkt recht langsam vorangeht?

Der Schlüssel liegt hier meines Erachtens nach wie vor in einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der Weg zu mehr Gleichberechtigung liegt aber auch am eigenen Selbstverständnis der Frauen. Wir müssen noch mehr überholte Rollen verlassen. Ich bin der festen Überzeugung: Frauen sollten in ihrem Beruf mehr Mut zeigen, sich selbst mehr zutrauen, Führungsaufgaben bewusst anstreben und sich in der Führungsetage behaupten. Auch so entsteht Gleichberechtigung.

Was halten Sie vom Gendern? Trägt das in Ihren Augen zur Gleichstellung von Mann und Frau bei?

Gendern sensibilisiert, und diese Sensibilisierung ist wichtig. Das Problem mangelnder Gleichberechtigung kann Gendern aber nicht lösen. Eine geschlechterbewusste Sprache sollte da ihre Grenzen ziehen, wo Lesbarkeit und Verständlichkeit nicht mehr zumutbar sind.

Die Fragen stellte Franziska Konrad.

