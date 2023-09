Er rettete die Stadt im Zweiten Weltkrieg: Wann kommt die Würdigung für den Offizier?

Von: Dominik Stallein

Die Andreasbrücke steht noch heute. Sie quert die Loisach auf Höhe der Bahnhofstraße. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Wehrmachtsoffizier Dr. Karl Luber soll endlich gewürdigt werden. Das ist beschlossene Sache. Bislang zieht sich die Ehrung aber noch hin.

Wolfratshausen – Inzwischen liegt das alles lange zurück. Nicht nur die Taten, wegen denen dem Weltkriegs-Major Dr. Karl Luber eine Ehrung in Wolfratshausen zuteilwerden soll. Auch die Entscheidung, den Kampfkommandanten sichtbar zu würdigen, ist inzwischen Monate alt. Nun soll allerdings Bewegung in die Sache kommen.

Major Karl Luber © Archiv

Zur Erinnerung: Zwei Wolfratshauser machten sich dafür stark, dass der 1977 verstorbene Wehrmachtsoffizier geehrt werden soll. 2020 äußerten die Zeitzeugen Christian Steeb und Hans Reiser erstmals diesen Wunsch. Also vor drei Jahren. Steeb, 83 Jahre alt, verdankt dem einstigen Kampfkommandanten sein Leben – er spielte als Bub im Garten nur wenige Meter von der Andreasbrücke entfernt, die durch die SS gesprengt werden sollte. Und das habe der Major erfolgreich verhindert. Mit diesem verzweifelten Akt wollte die SS den Amerikanern das Vorrücken erschweren. Zu diesem Zeitpunkt war die Befreiung Deutschlands von der Nazi-Regentschaft durch die Alliierten aber nur noch eine Frage der Zeit. Dennoch: Die Zukunft der Stadt hing an diesem schicksalhaften 30. April 1945 am seidenen Faden. Die Amerikaner rückten aus Icking vor, die SS war fanatisch entschlossen, eine friedliche Übergabe der Loisachstadt zu verhindern – notfalls, indem sie die Andreasbrücke in die Luft jagt.

General bei der SS: Major Karl Luber soll ausgezeichnet werden

Ein Mann entschied anders: Kampfkommandant und General Karl Luber. Er verhinderte laut Recherchen des Stadtarchivars Simon Kalleder nicht nur die sinnlose Brückensprengung. Luber war es auch, der schlussendlich mit der weißen Fahne das Ende des Kriegs in Wolfratshausen besiegelte. Außerdem rettete er – unter der Gefahr, selbst ermordet zu werden – das Leben von Vize-Mesner Ignaz Leeb und Mesner-Witwe Karoline Engelhardt. Die beiden hatten an der Andreas-Kirche die weiße Flagge gehisst als Zeichen der Kapitulation. Die beiden dachten, die Amerikaner seien bereits in Wolfratshausen – und täuschten sich: „Schwer bewaffnete SS-Leute riegelten sofort die Ausgänge der Kirche ab und fahndeten nach den Urhebern.“ So schreibt es Christian Steeb in einer Dokumentation. „Der erste und der letzte Tag des III. Reiches in Wolfratshausen“ heißt das umfangreiche Werk, das der Wolfratshauser Heimatforscher eigenständig recherchiert hat.

Luber, der Wehrmachtsoffizier, „nahm dieselben unter seinen Schutz, um sie vor Tätlichkeiten und der angedrohten Erhängung zu bewahren“, schrieb der Wolfratshauser Pfarrer Schneller in einem Entlastungsschreiben.

Nazi-Offizier soll ausgezeichnet werden - Archivar prüfte seinen Werdegang

Karl Luber hatte bereits zu Lebzeiten viele Auszeichnungen erhalten. Er war Träger des Ehrenzeichens der deutschen Ärzteschaft und erhielt 1961 den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Eine Würdigung in Wolfratshausen steht noch aus. Allerdings hat sich der Kulturausschuss bereits vor Monaten dazu entschieden, Luber ein würdiges Andenken zu schaffen. Wie Vize-Bürgermeister Günther Eibl auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt, soll an der Andreasbrücke – also dem Bauwerk, das es ohne Luber nicht mehr geben würde, ein Andenken entstehen. Bisher gab es in dem Projekt immer wieder Verzögerungen. „Zuletzt hat sich der Kulturausschuss auf ein Vorgehen geeinigt – in nicht öffentlicher Sitzung.“ Verraten darf der Vize-Rathauschef keine Details, aber es sei um die konkrete Ausgestaltung der Luber-Würdigung gegangen.

Zuvor hatte es bereits eine Ausschreibung gegeben. Der Ausschuss habe sich schlussendlich aber doch für eine andere Gestaltung entschieden. So oder so: Eibl ist zuversichtlich, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis ein Denkmal auf den „Retter von Wolfratshausen“ hinweisen wird, wie Steeb ihn nennt.