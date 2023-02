„Er war seiner Zeit weit voraus“: Pionier des Umweltschutzes ist verstorben

Von: Dominik Stallein

Karlheinz Rauh ist verstorben. © Hans Lippert

Karlheinz Rauh ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Wegbegleiter erinnern sich an einen emsigen Vordenker - und einen bescheidenen Lenker.

Wolfratshausen – Er engagierte sich für Themen, schon Jahre bevor sie die Titelseiten von Zeitungen füllten. Viele Projekte und Initiativen im Landkreis tragen seine Handschrift. Karlheinz Rauh ist vor einigen Tagen im Alter von 87 Jahren verstorben.

Wegbegleiter des engagierten Umweltschützers erinnern sich an einen Mann, der nie das Rampenlicht suchte, aber immer wieder fand. Zum Beispiel mit seinem Einsatz für den Bund Naturschutz in Wolfratshausen. „Er wollte nicht bloß reden, sondern am liebsten anpacken“, sagt Dr. Sigrid Bender. Sie ist Vorsitzende der Ortsgruppe, die Rauh mitprägte. Frische Ideen hätte der Wolfratshauser auch im hohen Alter gehabt. Bis zuletzt habe sich der Senior immer wieder zu aktuellen Themen beim BN gemeldet.

Karlheinz Rauh ist verstorben - Er gründete Energiewende Oberland und engagierte sich für den Umweltschutz

Bei all seinem Engagement für Naturschutz-Projekte, das Badehaus in Waldram oder die Entwicklung der Stadt habe Rauh nie großes Aufsehen um sein Wirken machen wollen, wie sich Fritz Meixner erinnert. Er lernte den ehemaligen Nachrichtentechniker auf der politischen Bühne, bei der SPD, kennen.

„Er war ein, besonnener, weiser und total bescheidener Mann“, beschreibt ihn Meixner. Mit vielen Projekten, die Rauh initiierte – er ist einer der Gründerväter und war bis 2015 Vorsitzender der Energiewende Oberland und führte von 1992 bis 2005 als Sprecher die „Lokale Agenda 21 Geretsried-Wolfratshausen“ – „war er seiner Zeit weit voraus“, lobt Meixner die Weitsicht des gebürtigen Nürnbergers.

„Ein total bescheidener Mann“: Karlheinz Rauh prägte die Region Wolfratshausen

Nicht nur bei der Wahl seiner Herzensprojekte zeichnete Rauh ein besonderes Gespür aus. Meixner: „Er hat sich in einer Weise eingebracht, mit Ruhe und Sachlichkeit, die außergewöhnlich war.“ Dabei sei es nie um ihn selbst gegangen: „Für ihn stand die Sache im Vordergrund.“ Diese Selbstlosigkeit zeigt sich noch heute: Rauhs Familie bittet in ihrer Traueranzeige um Spenden für den Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen.

Bürgermedaille der Stadt: 2019 wurde Rauh ausgezeichnet - „Nehmen in großer Dankbarkeit Abschied“

2019 wurde Karlheinz Rauh mit der Bürgermedaille der Stadt geehrt. „Die Stadt verliert einen hoch engagierten und verdienstvollen Menschen“, schreibt Bürgermeister Klaus Heilinglechner in einer Todesanzeige. „Wir nehmen in großer Dankbarkeit und mit tiefem Respekt vor seiner Lebensleistung Abschied.“

Am Freitag, 17. Februar, findet um 13 Uhr in der Kirche St. Michael ein Trauergottesdienst statt. dst