Erinnerung an den Fackellauf durch Geretsried: „Bloß nicht stolpern“

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Konrad Wolf, damals 14-jähriger Leichtathlet in den Reihen des TuS Geretsried, war 1972 ein sogenannter Begleitläufer an der Seite von Fackelträgerin Brigitte Daub. Die Sportlerin des TuS Geretsried, die vor einigen Jahren verstarb, war unter anderem Deutsche Jugendmeisterin in Wurfdisziplinen. © Repro/Sabine Hermsdorf-Hiss

Konrad Wolf (64) war Teilnehmer des Fackellaufs durch Geretsried anlässlich der Olympischen Spiele 1972 in München. Im Gespräch mit unserer Zeitung erinnert er sich.

Wolfratshausen/Geretsried – Ein halbes Jahrhundert nach dem Fackellauf anlässlich der Olympischen Spiele in München muss sich Konrad Wolf nicht großartig recken und strecken, bis er das ärmellose weiße Leibchen mit den berühmten fünf verschlungenen Ringen übergestreift hat. „Geht doch, sieht besser aus als damals“, sagt der 64-Jährige und grinst. Am 25. August 1972 sekundierte Wolf „als Begleitläufer“ der Fackelträgerin Brigitte Daub, Deutsche Jugendmeisterin in Wurfdisziplinen in den Reihen des TuS Geretsried, rund 250 Meter vom Isar-Kaufhaus (das am 4. Oktober 1972 offiziell eröffnete) bis zum Geretsrieder Rathaus. „Natürlich waren wir extrem stolz, ganz Geretsried war auf den Beinen, alle haben uns zugewunken.“ Ganz wichtig: „Bloß nicht stolpern, unbedingt eine gute Figur machen.“

Erinnerung an den Fackellauf durch Geretsried: „Bloß nicht stolpern“

Das tat der seinerzeit 14-jährige Leichtathlet des TuS Geretsried. 1,80 Meter hoch gewachsen und 64 durchtrainierte Kilogramm auf den Rippen, ließ Wolf die 100-Meter-Sprintstrecke in nur etwas mehr als zwölf Sekunden hinter sich. Um als Fackelträger auserkoren zu werden, reichte das allerdings nicht. „Das durften nur die besten der Besten machen, wie eben Brigitte Daub.“ Gegrämt, dass er die Fackel nicht selbst in die Hand nehmen durfte, habe er sich nie. „Warum? Es war so oder so eine große Ehre, ein Teil der Olympischen Spiele ’72 sein zu dürfen.“

Passt noch wie angegossen: Das weiße Leibchen mit den verschlungenen Olympischen Ringen, das die Fackelträger sowie die jeweils zwei sogenannten Begleitläufer am 25. August 1972 trugen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Fackellauf durch Geretsried: Bürgermeister Schneider bittet ins Rathaus

Am Geretsrieder Rathaus angekommen, nahm Bürgermeister Heinz Schneider, der 2003 starb, Daub, die vor einigen Jahren verstorben ist, sowie ihre zwei Begleitläufer persönlich in Empfang. „Er hat uns ins Rathaus gebeten und jedem ein Stadtwappen aus Wachs als Dankeschön überreicht.“ Welche Erinnerungsstücke haben die vergangenen 50 Jahre überlebt? „Natürlich das T-Shirt, das wir Läufer trugen, das wird im Wäscheschrank aufbewahrt.“ Darüber hinaus existieren noch ein paar 10-Mark-Sondermünzen, die anlässlich der Spiele in München geprägt worden sind. Ganz genau kann sich der 64-Jährige, der mit seiner Ehefrau Petra seit 1994 in Wolfratshausen lebt, nicht mehr erinnern: „Ich glaube, dass meine Eltern die Sondermünzen gesponsert haben, ich sie also nicht vom Taschengeld kaufen musste.“ Nicht zu vergessen: einige Farbfotos, sorgfältig in ein Album geklebt, die von dem großen Tag in Geretsried Zeugnis ablegen. „Die Fotos hat damals meine Mutter geschossen.“

Wer holte 1972 Gold über die 100-Meter-Strecke?

Noch heute könnte man Konrad Wolf, der 30 Jahre beim Landeskriminalamt in München gearbeitet hat, mitten in der Nacht aus dem Schlaf reißen und ihn fragen: Wer gewann 1972 den 100-Meter-Lauf? Die Antwort „Der Russe Walerij Borsow beziehungsweise Renate Stecher aus der DDR“ käme wie aus der Starterpistole geschossen. „Das war ja meine Disziplin, die 100- und 200-Meter bin ich in der Zeit ja selbst gelaufen.“ Nicht vergönnt war dem 14-jährigen Nachwuchs-Leichtathleten aus Geretsried ein direkter Blick auf die Wettkämpfe im Münchner Olympiastadion. Doch wenn immer es ging, saß der Bub in der elterlichen Wohnung am Karl-Lederer-Platz vor dem Fernseher und verfolgte das sportliche Geschehen .

„Es war eine tolle Sache“, bilanziert der 64-jährige Pensionär. „Die Form der Fackel“, der er am 25. August vor 50 Jahren auf rund 250 Metern durch Geretsried ganz nah war, „habe ich bis heute vor Augen.“ Im weißen Leibchen gefällt er sich beim Besuch unserer Zeitung übrigens so gut, „dass ich es heute anlasse“, sagt Wolf und lacht. (cce)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.