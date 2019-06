Das erlebten Wolfratshauser Gebirgsschützen bei den  Seebären

Seit vielen Jahren pflegt Wolfratshausen eine Patenschaft mit dem Flottendienstboot Oste. Jetzt durften 20 Gebirgsschützen aus der Loisachstadt an einer Geschwaderübung auf der Ostsee teilnehmen.

Wolfratshausen/Eckernförde – Um die „hervorragenden Beziehungen“ zur Patenstadt Wolfratshausen zu stärken, hatte Fregattenkapitän Timo Cordes, Kommandeur des 1. U-Boot-Geschwaders, eine 20-köpfige Abordnung der Gebirgsschützenkompanie (GSK) aus der Loisachstadt auf den Marinestützpunkt Eckernförde eingeladen. Die Mehrzahl der Gebirgsschützen sollte als Zeichen des engen Schulterschlusses auf dem Flottendienstboot Oste – seine Patin ist die Stadt Wolfratshausen – an der Geschwaderübung SQUADEX teilnehmen. Für vier Bayern waren Plätze auf einem U-Boot reserviert.

Die lange Anreise von knapp 1000 Kilometern traten die Gebirgsschützen per Bahn und einem VW Bus an. In letzterem transportiertensie Fahne und Waffen. Nach dem herzlichen Empfang auf dem Schiff folgten eine Führung von der Brücke bis hinunter in den Maschinenraum und eine Brotzeit. „Zur Stärkung wurde uns ein typisches Seemannsessen serviert: Labskaus“, berichtet GSK-Hauptmann Rainer Lorz.

+ Königlicher Besuch: (v. li.) Ludwig Prinz von Bayern, Fregattenkapitän Timo Cordes und GSK-Hauptmann Rainer Lorz. © GSK

Geschlafen habe man auf der Oste. Zwei bis vier Mann teilten sich jeweils eine kleine Koje. „Die Betten sind schräg übereinander angebracht, um Platz zu sparen“, so der Hauptmann der Gebirgsschützen weiter. „An so wenig Platz muss man sich erst gewöhnen. Aber am Ende braucht man gar nicht mehr.“ Morgens wecke einen die Bootsmannspfeife, ein Weckspruch und Musik – alleine das sei schon ein Erlebnis. „Wobei wir dieses Erlebnis nach einer kurzen Nacht viel lieber etwas später genossen hätten“, gesteht Lorz mit einem Lächeln. Nach dem Frühstück „Backen und Banken“ habe die Besatzung das Schiff dann klar gemacht.

Vier Wolfratshauser durften die Übung auf dem U32 miterleben, es zählt zu den modernsten und leisesten U-Booten weltweit. Die restlichen 16 Gebirgsschützen machten sich bereit, um beim Ablegen der Oste Salut zu schießen. Zum Salut blies Trompeter Werner Hannes die Bayern-Hymne. Was die bayerischen Landratten danach erlebten, war laut Lorz „einmalig. Für unsere vielen Fragen fanden wir immer ein offenes Ohr.“ Selbst unter Fahrt habe man den Maschinenraum betreten dürfen.

Für dieses Entgegenkommen revanchierten sich die Wolfratshauser nach dem Anlegen: Sie empfingen Fregattenkapitän Cordes auf der Oste mit einem Salut und dem Deutschlandlied. Lorz: „Wir, die Gebirgsschützenkompanie Wolfratshausen, machten damit einen Mann sprachlos, der sonst nie der Worte verlegen ist.“

Am folgenden Festabend bedankte sich Roland Spahr, Korvettenkapitän und Kommandant der Oste, für die gute Kameradschaft der Wolfratshauser. In seiner Ansprache stellte Lorz die enge Freundschaft mit dem Patenschiff heraus und sagte Danke: Was die Besatzung der Oste mit dem 1. U-Boot-Geschwader leiste, verdiene höchste Anerkennung, so der Hauptmann. Das Gastgeschenk, ein graviertes Messingschild, soll die Besatzung auch in schwierigen Zeiten an die Freunde aus Wolfratshausen erinnern und Halt geben.

Timo Cordes lobte in seiner Rede den Rückhalt aus Wolfratshausen. Die Bundeswehr brauche Unterstützung aus der Bevölkerung, sagte der Fregattenkapitän. Wenn die so beispielhaft sei wie die aus Wolfratshausen, dann könne man stolz darauf sein. Danach zapfte Cordes zur allgemeinen Erheiterung ein mitgebrachtes Fass Bier an. „Viele tolle Gespräche mit den Besatzungen der U-Boote, der Flottendienstboote und der Fliegerstaffel machten den Abend für jeden besonders“, schwärmt Lorz.

Vor der Heimreise stand noch ein letzter Höhepunkt auf der Tagesordnung: Ludwig Prinz von Bayern besuchte den Marinestützpunkt. Selbstredend empfing die Gebirgsschützenkompanie auch ihn mit der Bayern-Hymne und einem Ehrensalut. Die Freude über diesen Empfang stand dem Urururenkel des letzten bayerischen Königs Ludwig III. ins Gesicht geschrieben: „Wir Bayern sollten zeigen, das wir nicht nur in Bayern sind.“

peb

Lesen Sie auch: GSK Wolfratshausen: Die Ära Brückl endet