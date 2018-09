Ernteausfälle der Bauern im Landkreis halten sich in Grenzen

Nach dem heißen, niederschlagsarmen Sommer musste man schlechte Ernten befürchten. Doch die hiesigen Landwirte kommen wohl mit einem blauen Auge davon.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Fernsehbilder brennen sich einem buchstäblich ins Gedächtnis ein: In Mecklenburg-Vorpommern stehen ganze Felder mit Wintergerste in Flammen. Andernorts blicken Landwirte verzweifelt auf ihre braunen, ausgedörrten Äcker. Ernteausfälle bis zu 70 Prozent müssen sie verkraften. In Südhessen, Teilen von Nordbayern, in Sachsen bis hinein nach Brandenburg sei der Boden so trocken wie seit 50 Jahren nicht, vermeldete kürzlich der Deutsche Wetterdienst. Angesichts der Hiobsbotschaften aus den nördlichen und östlichen Teilen der Republik leben die Bauern im Landkreis – etwas überspitzt ausgedrückt – auf der Insel der Glückseligen. „Wir werden mit einem blauen Auge davonkommen“, sagt Peter Fichtner. Dieses Fazit zieht der Kreisvorsitzende des Bayerischen Bauernverbands (BBV) nach Gesprächen mit zahlreichen Kollegen.

Es gibt mehrere Gründe, warum der heiße, trockene Sommer die hiesigen Landwirte nicht so hart trifft wie deren nordostdeutsche Kollegen. Ackerbau, also der Anbau von Getreide, besetzt im Landkreis lediglich eine Nische: Nur rund zehn Prozent der landwirtschaftlich verwerteten Flächen – meist im Norden – werden dazu genutzt. Der weitaus größere Teil ist Grünland. Dort kommt ein Landwirt auf vier bis fünf Schnitte im Jahr. Laut Fichtner, selbst in Bad Heilbrunn Landwirt im Nebenerwerb, „fällt wohl nur der letzte spärlich oder komplett aus. Dann sprechen wir von Einbußen von 20 bis 25 Prozent.“

Die hiesigen Landwirte profitierten, so der BBV-Kreisvorsitzende, auch vom vergangenen, sehr niederschlagsreichen Winter. „Die Bodenvorräte an Wasser waren gut gefüllt.“ Zudem sei man wegen der fast sommerlichen Temperaturen ab April sehr früh dran gewesen: „Bis zum Juni haben viele schon die ersten beiden Schnitte eingefahren.“ Das gelte allerdings eher für jene Bauern, deren Felder auf schweren, wasserspeichernden Böden liegen. Anders, schlechter, könne es in der Gegend um Königsdorf und Gelting aussehen, wo das Wasser durch den kiesigen Untergrund in die Tiefe sickert. „Dort könnten die Ernteausfälle extremer sein“, meint Fichtner.

Einer, dessen landwirtschaftliche Flächen größtenteils auf diesem schwierigen Schotteruntergrund liegen, ist Franz Fuchs. Der Schwaigwaller bewirtschaftet neben Grünland auch einige Ackerflächen, baut dort Raps, Mais, Weizen, Gerste und Hafer an – letztere drei Getreidesorten stehen in diesem Jahr auf der Böhmwiese. Zu Fuchs’ eigener „Verblüffung sind meine Äcker trotz der Trockenheit relativ ertragsstabil“. Er schätzt die Ernteeinbußen dort auf nur rund 15 Prozent, „damit kann ich leben“. Auf seinem Grünland rechnet der Schwaigwaller Bauer – wie von BBV-Kreischef Fichtner prognostiziert – „mit Verlusten von etwa 20 Prozent“ – ähnlich wie im Hitzesommer 2003.

Auch bei Balthasar Huber sieht „es noch ganz gut aus“. Raps, Mais, Brau- und Wintergerste baut der Landwirt aus Berg bei Baiernrain an. Der 55-Jährige rechnet mit nur geringen Ertragsausfällen. Huber weiß jedoch, dass es andere härter trifft, da er drei Mähdrescher besitzt, mit denen er und sein Sohn gegen Entgelt auch bei Kollegen ernten – zum Beispiel in der Unterhachinger Gegend. „Dort ist die Lage deutlich angespannter“, sagt Huber. „Bei uns haben wir vier Tonnen Raps pro Hektar rausgeholt, in Haching gerade die Hälfte.“ Was dem 55-Jährigen auffällt: Selbst auf nur zwei, drei Kilometer entfernten Feldern kann die Ernte völlig unterschiedlich ausfallen. Sein Schluss: „Der wenige Niederschlag war sehr lokal begrenzt. Gab’s hier einen Wolkenbruch, sind beim Nachbarn nur ein paar Tropfen gefallen.“

Insgesamt könnten die hiesigen Landwirte mit diesem trockenen Sommer gut umgehen, bilanziert BBV-Kreischef Fichtner. Unabhängig von den aktuell täglich eintrudelnden Schreckensmeldungen verweist er auf Erzählungen und eigene Erlebnisse. Der Sommer 1947, so berichteten es ihm seine Eltern, sei derart trocken gewesen, dass ein Feuer auf der Arnspitze über Mittenwald gute zwei Monate wüten konnte. Und niemand spreche mehr über 1976, als es fünf Wochen lang keinen Tropfen geregnet habe. „Alles schon einmal dagewesen“, schließt Fichtner. Und was den Landwirten im Zuge des Klimawandels droht, „können wir alle noch nicht abschätzen“.

