Erste Zusammenkunft der Stadtjugend: Treffpunkte fehlen

Von: Dominik Stallein

Erstes Treffen: Die „Stadtjugend“ hat Ideen gesammelt, um Wolfratshausen jugendfreundlicher zu gestalten. Jennifer Layton (rechts) ist zufrieden. © Privat

Beim Gedankenaustausch der „Stadtjugend“ wurde einmal mehr deutlich: Den jungen Wolfratshausern fehlen Treffpunkte.

Wolfratshausen – Eine Stadt wird von Erwachsenen gebaut. Was dabei hin und wieder vergessen wird, sind die jungen Menschen, die ihre Jugend dort verbringen. Auf dem ersten Treffen der „Stadtjugend“ – eine Gesprächsreihe, die Jugendreferentin Jennifer Layton ins Leben gerufen hat – äußerten die jungen Teilnehmerinnen einen altbekannten Wunsch: Ihnen fehlen Treffpunkte in Wolfratshausen, wo sie ungestört abhängen können, sich mit Freunden unter freiem Himmel treffen und ihre Freizeit genießen können.

Es gibt noch viel Optimierungspotenzial

Passende Orte wurden in dem Gespräch bei Burgern und alkoholfreien Cocktails gleich ins Auge gefasst: Die Loisach ist schon jetzt ein beliebter Treffpunkt von jungen Wolfratshausern – hat allerdings noch viel Optimierungspotenzial. Layton machte einen Vorschlag: „Man könnte eine Ausleihe von Sitzgelegenheiten gegen ein Pfand organisieren.“ Die Hütte, die seit geraumer Zeit neben dem Boule-Platz am östlichen Loisachufer steht, wäre eine Option – den Schlüssel könnten sich Jugendliche ausleihen.

Auch für das gegenüberliegende Westufer gibt es Pläne. Angrenzend an den Japanischen Garten wurden einige Garagen abgerissen. „Als Zwischennutzung, bis diese Fläche gestaltet wird, könnte man zum Beispiel Schirme und Bänke aufstellen, um mit einfachen Mitteln einen schönen und funktionalen Treffpunkt zu schaffen, den sich die Jugendlichen wünschen“, meint die Grünen-Rätin.

Jugendarbeit trotzt der Pandemie: Viel Flexibilität im KJFV Wolfratshausen gefragt

Layton hat Vertrauen in das Verantwortungsbewusstsein der Wolfratshauser Jugendlichen. Eine ihrer Idee geht dahin, Bauwagen-Partys im Wolfratshauser Stadtgebiet zu ermöglichen – auch wenn diese Idee noch nicht detailliert ausgereift ist. „Ich könnte mir gut vorstellen, zum Beispiel mit den Burschenvereinen darüber zu reden, wo und wie so etwas möglich wäre.“

Aus dem Jugendhaus La Vida am Wasen habe sie bereits erste Signale vernommen, dass dort ein Schülercafé realisiert werden könnte. Es wäre ein Treffpunkt für Tage, an denen das Wetter ein Open-Air-Zusammensitzen erschwert.

Die Ideen, die beim ersten Treffen der „Stadtjugend“ angesprochen wurden, möchte die Gruppe weiterverfolgen. Sechs junge Frauen – die jüngste ist zwölf, die älteste 20 Jahre Jahre alt – wollen sich auf jeden Fall weiter engagieren. „Wir werden uns regelmäßig treffen und sind über eine WhatsApp-Gruppe organisiert“, erklärte Layton.

Die „Stadtjugend“ steht grundsätzlich allen Jugendlichen in dieser Altersspanne offen. „Wer sich engagieren möchte, kann jederzeit dazustoßen“, so Layton. Wer sich beteiligen will, meldet sich per E-Mail an jennifer.layton@wolfratshausen.de oder via WhatsApp an die Mobilnummer 01 63/7 56 95 64 melden.

