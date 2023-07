Es geschah Sonntagnacht: Als 38-Jähriger kein Geld wechseln kann, schlagen Männer auf ihn ein

Von: Peter Borchers

Drei junge Männer schlugen auf einen Münchner ein. Die Polizei sucht noch einen der drei Verdächtigen © dpa

Die Polizei meldet die Festnahme von zwei Tatverdächtigen. Sie sollen an einer räuberischen Erpressung beteiligt gewesen sein. Einer kommt aus dem Landkreis Tölz-Wolfratshausen.

München/Bad Tölz-Wolfratshausen – Ein 38-jähriger Münchner suchte am Sonntag gegen 2.30 Uhr am Bahnhof in München-Pasing Hilfe bei einer Streife der Bundespolizei. Der Mann gab gegenüber den Beamten an, dass er in der Innenstadt in eine Trambahn gestiegen und dort von drei, ihm unbekannten Männern angesprochen worden sei.

Sie hätten ihn nach Wechselgeld gefragt. Der 38-Jährige und die drei Männer fuhren mit der Tram gemeinsam bis nach Pasing. Dort versuchte der 38-Jährige, in zwei Bankfilialen erfolglos Geld abzuheben, um wechseln zu können. Dann habe einer aus dem Trio angefangen, ihn zu schlagen, zu treten und Geld zu fordern. Der Münchner gab ihm nichts, konnte sich schließlich losreißen und traf dann auf die Polizeistreife. Die unbekannten Täter flüchteten derweil.

Die Bundespolizei leitet mit Unterstützung der Münchner Kollegen sofort eine groß angelegte Fahndung ein, in deren Zug die Beamten zwei Tatverdächtige festnahmen. Bei einem handelt sich um einen 16-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach und einem Gleichaltrigen mit Wohnsitz in Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Der dritte, noch unbekannte Täter ist weiterhin flüchtig. Seine Beschreibung: männlich, circa 20 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und schlank; er trug einen hellgrauen Pullover.



Verdächtiger wird noch gesucht: Polizei nimmt zwei von drei potenziellen Tätern fest

Der 38-Jährige wurde durch die Tat leicht verletzt. Er musste sich allerdings nicht ärztlich behandeln lassen. Die beiden festgenommenen Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit deren Erziehungsberechtigten entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt nun das Kommissariat 21 (Raubdelikte). Wer im angegebenen Zeitraum im Bereich des Pasinger Bahnhofsplatzes Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten, meldet sich bitte im Polizeipräsidium München, Kommissariat 21 un der Telefonnummer 089/2 91 00 oder in jeder anderen Polizeidienststelle. peb