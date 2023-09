„Es ist positiv eskaliert“: Wirtefest Wolfratshausen ist ein Besuchermagnet

Von: Peter Herrmann

Viel los war überall in der Stadt. Vor den meisten Biergärten bildeten sich lange Warteschlangen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Es war ein riesiger Ansturm auf Restaurants, Kneipen und Cafés: Das Wirtefest am Samstagabend verwandelte Wolfratshausen in eine Partymeile.

Wolfratshausen – Die ganze Stadt wurde am Samstag zur ausgelassenen Partymeile. Bis tief in die Nacht hinein feierten Menschen aller Altersgruppen in fast allen Ortsteilen ein ausgelassenes Fest mit Live-Musik und ließen sich mit kulinarischen Schmankerln verwöhnen. „Das Wirtefest ist positiv eskaliert“, bilanzierte Kulturmanager Andreas Kutter im Laufe des Abends überglücklich.

Dabei war der Auftakt am frühen Abend bei sommerlichen Temperaturen um die 27 Grad eher beschaulich. Das Rat.Haus.Café musste kurzfristig die krankheitsbedingte Absage des Duos „D’Mützen“ kompensieren und organisierte rasch einen DJ, der den sich stetig füllenden Innenhof des Rathauses mit Tanzmusik und den bayerischen Hits der Spider Murphy Gang beschallte. Am Marienbrunnen neben dem Humplbräu ließen es „Boandl & Kramer“ mit Moritaten über das einst so gefährliche Leben der Isarflößer schaurig-ruhig angehen. Manch einer wartete um diese Zeit schon auf den ersten Shuttle-Bus, der den oberhalb des Bergwalds gelegenen Bergkramer Hof ansteuerte. Dort lud neben einer herrlichen Aussicht und einer guten Küche auch die Coverrockband Magic Buzz zum längeren Verweilen ein.

Prost: Die Stimmung auf dem Wirtefest war großartig - so wie hier in der Burgschenke. Dort spielte die Kombo „Mayhem Inc.“. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Wirtefest in Wolfratshausen: Oldtimer-Busse bringen Besucher von Restaurant zu Restaurant

In Waldram spielte der Geretsrieder Liedermacher Willi Sommerwerk auf der vollbesetzten Terrasse der Fair-Cafébar. Von dort waren es nur wenige Meter Fußweg zum Biergarten des Gasthofes zur Post. Dort rockte vor vollen Tischen die Kombo Tuned und freute sich über die immer neuen Besucherscharen, die aus den Oldtimer-Bussen ausstiegen.

Noch größer war der Andrang an der alten Floßlände. Michel Amato und sein Team hatten während des Auftritts von Painted Desert alle Hände voll zu tun, um die durstigen Besucher mit Getränken zu versorgen. Freunde kubanischer Rhythmen zog es zum gegenüberliegenden Brückenwirt, der Anfang August vom spanischen Restaurant „La Tasca Flamenca“ übernommen wurde. Dass es dort ebenso wie in der Wirtschaft Flößerei beim Auftritt von Isar River nur wenig Platz zum Tanzen gab, störte die Besucher kaum.

Musik bei allen Wirten: Hunderte Besucher zogen am Samstagabend durch Wolfratshausen

In geschlossenen Räumen präsentierten der Münsinger Sänger Jan Wannemacher in der Brasserie Bernhofer, Fabio Faganello im Eiscafé Cristallo, Mayhem Inc. in der Burgschenke und Ino im La Bottega ihre Lieder. Da die Musik jedoch auch durch die geöffneten Türen drang, bildeten sich vor den Eingängen große Menschentrauben.

Mit Cowboyhut: Im Biergarten des Wirtshaus Flößerei spielte die Band „Isar River“. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Betreiber der Burgschenke reagierten darauf, indem sie ihr Bier schon vor dem Eingang zum Open-Air-Genuss verkauften und auch vorab Stempel für den Besuch in dem Mittelalterlokal verteilten. Wer mindestens sechs Nachweise für seine Anwesenheit in einem der 17 Veranstaltungsorte gesammelt hat und sie bis 18. September in der Tourist Information am Untermarkt abgibt, kann auf den Gewinn von Restaurantgutscheinen oder anderen Preisen hoffen. Gegen Mitternacht vermeldete die Biermühle am Untermarkt den Getränkenotstand. „Ihr wunderbaren Menschen habt fast alles weggetrunken“, wunderte sich „Brxwnsxn“.

Neueröffnung am Wirtefest: Unermüdliche feiern im Gewerbegebiet weiter

Der Performancekünstler hatte zuvor mit dem Schlagzeuger Badnewski fast sechs Stunden lang den Birnmühlplatz gerockt. Unermüdliche feierten danach in neu eröffneten LJ’s-Bar am Hans-Urmiller-Ring bis in den frühen Sonntagmorgen weiter. Volle Häuser vermeldeten auch die Restaurants Costa Smeralda in Farchet und Grüner Baum an der Floßlände sowie die Yoanda-Kaffeerösterei im Gewerbegebiet. Nach diesem fulminanten Wirtefest dürfte die Vorfreude aller Beteiligten auf eine Neuauflage im kommenden Jahr schon jetzt riesig sein. Für Wolfratshausens Kulturmanager Andreas Kutter, der am Samstag seinen 39. Geburtstag gefeiert hatte, war’s wohl eine der besten Geburtstagspartys seines Lebens.

