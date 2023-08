„Mir ist zum Heulen zumute“: Klimastreiks seit fünf Jahren - die traurige Bilanz eines Aktivisten

Von: Dominik Stallein

Mit diesem Schild saß Greta Thunberg vor dem schwedischen Parlament. Ziemlich genau fünf Jahre ist das nun her. © Steffen Trumpf

Er führt seit Jahren die Klimaproteste in Wolfratshausen mit an. Zum fünften Geburtstag der Klima-Initiative fällt seine Bilanz ernüchternd aus.

Wolfratshausen – Am Anfang saß da nur ein Mädchen mit einem Plakat vor dem Parlament herum. Aus Greta Thunbergs Solostreik am 20. August 2018 – also vor ziemlich genau fünf Jahren – wurde eine weltweite Massenbewegung. Millionen junger Menschen beteiligten sich in der Folge an den Fridays-for-Future-Demonstrationen für einen konsequenten Klimaschutz. Auch in der Loisachstadt protestiert eine Gruppe in unregelmäßigen Abständen. Im Interview mit unserer Zeitung erklärt einer der Wolfratshauser Fridays-Frontmann, David von Westphalen, warum er den fünften Geburtstag nicht feiert – und woran sich die Gruppe seit Jahren die Zähne ausbeißt.

David von Westphalen ist einer der Köpfe des Wolfratshauser Future-Ablegers. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Herr von Westphalen, seit fünf Jahren gibt es Klimastreiks. Ist das ein Grund zum Feiern oder zur Trauer?

Westphalen: Man müsste es feiern, aber mir ist heute vor allem zum Heulen zumute. Denn wachgerüttelt haben die Weltöffentlichkeit damals ja nicht nur Greta und die jungen Fridays. 2018 stand auf einmal eine Zahl im Raum: „Noch zehn Jahre.“ So viel Zeit bleibe uns, das Ruder herumzureißen, hieß es im 1,5-Grad-Sonderbericht des Weltklimarats. Zehn Jahre, um das Schlimmste zu verhindern, zehn Jahre um das globale CO2-Budget aufzubrauchen, international zu kooperieren, die moderne Welt klimaneutral umzubauen. Technologisch und physikalisch wäre das möglich gewesen. Die Mondlandung hat 1969 ja auch geklappt. Stattdessen haben wir heute einen Krieg vor der Haustür, diskutieren über Gasheizungen und Klimakleber und gewöhnen uns langsam an Bilder von herumschwimmenden Autos. Es ist Wahnsinn.

Das klingt ziemlich frustrierend.

Westphalen: Ist es auch. Was leider noch immer viele nicht verstehen: Je später die Emissionen Richtung null sinken, desto schneller rast das Null-Zieldatum auf uns zu. Wären sie im Jahr 2000 gesunken, hätten wir bis Ende des Jahrhunderts Zeit gehabt. 2018 waren es schon nur noch zehn Jahre. Um jetzt die 1,5 Grad noch einzuhalten, müsste der Ausstieg unfassbar radikal erfolgen. Dagegen ist Habecks angeblicher „Heizungshammer“ absolut gar nichts.

Es ist, als hätte uns vor fünf Sekunden jemand zugerufen, uns blieben noch zehn Sekunden, um ein auf der Straße spielendes Kind vor einem heranrollenden Lastwagen zu retten. Wir haben uns die Hälfte der Zeit aber nur die Haare gerauft, und der Fahrer hat noch beschleunigt. Lassen Sie’s gerne auch ein E-Auto sein, es kommt auf dasselbe raus. Ich bin leider nicht fähig, darüber zu trauern, dafür ist es zu schlimm. Deshalb verdränge ich es meistens. Aber weil jeder Zehntelgrad weniger den Unfall weniger schlimm macht, kämpfen wir weiter.

Zu Anfang waren die Klimaaktivisten in aller Munde. Wieso schafft es die Future-Bewegung nicht mehr, in allen Debatten aufzutauchen? Ist die drohende Klimakatastrophe inzwischen einfach normal?

Westphalen: Welchen Sinn würde es denn machen, eine Bewegung, die mit einem Zehn-Jahres-Ziel antrat, fünf Jahre lang die Schlagzeilen beherrschen zu lassen, während sich nichts ändert? Der Klimawandel ist auch keine Nachricht mehr, sondern Realität für alle. Ist er deshalb zu normal? Ich weiß nicht. „Zu normal“ ist eher der tolle Alltag, in dem wir nach der Pandemie nun endlich wieder die Katastrophe verdrängen können. Nur begreifen wir noch nicht mal, was wir da verdrängen. Die Katastrophe ist zu fundamental für unser Alltagsbewusstsein. Wir haben es mit einem neuen Zeitalter zu tun, auf dessen Schwelle wir stehen.

Was hat sich verändert seit dem ersten Klimastreik?

Westphalen: Es war der Anfang vom Ende der öffentlichen Total-Apathie.

Wor for Future hat sich verhältnismäßig spät gegründet. Was haben Sie hier vor Ort schon erreicht?

Westphalen: Wir haben Ende 2019 angefangen, uns zu treffen, damals waren wir zu dritt. Seitdem ist die Gruppe groß und sichtbar genug geworden, um lokal als öffentliche Stimme wahrgenommen zu werden. Ein wichtiger Schritt war, dass wir die Stadtverwaltung mit einer Vision begeistern konnten: Ein energieneutrales und klimafestes Wolfratshausen ist lebenswerter und schöner. Mit unserer gemeinsamen Energiewende-Veranstaltung scheint nun endlich was ins Rollen gekommen zu sein.

Woran haben Sie sich bisher die Zähne ausgebissen?

Westphalen: An Menschen, die Angst vor Veränderung haben. Also versuchen wir zu zeigen, dass es klüger ist, Veränderungen selbst in die Hand zu nehmen, damit sie einen nicht überrollen.

Wird es den zehnten Geburtstag der Initiative geben, oder schafft unsere Gesellschaft in den nächsten fünf Jahren die nötigen Veränderungen?

Westphalen: Die Klimabewegung setzt nicht den Zeitrahmen, den es zu würdigen gilt. Wenn das 1,5-Grad-CO2-Budget aufgebraucht ist, ist es aufgebraucht. Dann müssen wir uns mit den Folgen beschäftigen. Aber wie gesagt: Jeder Zehntelgrad weniger Erwärmung bedeutet ein weniger extremes Klima. An einem Ort wie Wolfratshausen müssen wir uns nun zunächst einmal darauf konzentrieren, die Veränderung überhaupt zu beginnen.