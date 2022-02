„Es war mir eine Ehre“: Drei CSU-Politiker legen Stadtratsmandat nieder

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Seit 1996 war Peter Plößl (li.) ununterbrochen Mitglied des Wolfratshauser Stadtrats. Nun schied der CSU-Politiker auf eigenen Wunsch aus dem Gremium aus. Bürgermeister Klaus Heilinglechner dankte ihm für sein Wirken für die Flößerstadt. © Hans Lippert

Drei Wolfratshauser CSU-Stadträte haben das Gremium verlassen. Die fünfköpfige Fraktion hat sich quasi runderneuert.

Wolfratshausen – Nach den Rücktritten von gleich drei Mitgliedern der CSU hat sich die fünfköpfige Stadtratsfraktion der Christsozialen quasi runderneuert. Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) dankte dem Trio in der jüngsten Stadtratssitzung in der Loisachhalle für sein Wirken – und vereidigte mit Claudia Drexl-Weile sowie Renate Tilke wenige Minuten später zwei Nachrückerinnen.

CSU-Fraktionschef Peter Plößl und sein Stellvertreter Alfred Fraas hatten in der Weihnachtssitzung des Gremiums um die Entlassung aus dem Rat gebeten (wir berichteten). Fraas hatte sich für die jüngste Sitzung entschuldigen lassen, Plößl dagegen erklärte seinen Rücktritt persönlich. Ihm hatten die Wähler fünf Mal in Folge das Vertrauen geschenkt, Plößl gehörte dem Rat knapp 26 Jahre an – so lange wie kein anderer der aktuellen Bürgervertreter. Er scheide auf eigenen Wunsch aus, sagte der ehemalige Vize-Bürgermeister und langjährige Kulturreferent des Stadtrats. Nicht, wie die „uninformierte Presse“ kolportiert habe, weil ihm im Dezember das Votum in Sachen Surfwelle missfallen habe. Seinerzeit hatte das Gremium mit 15:10 Stimmen entschieden, eine weitere Finanzspritze für das Projekt aufzuziehen.

Stadtrat Plößl erläutert Grund für seinen Rücktritt

„Auch bin ich nicht krank oder amtsmüde“, betonte Plößl. Doch in seinen Augen habe die Stadt den finanzpolitischen Kompass verloren. Es werde viel Geld für Vorhaben ausgegeben, die „nice to have“ seien, aber eben kein Muss. „Gleich geht es ja wieder um so ein Vorhaben“, meinte der CSU-Politiker mit Blick auf eine erneute Abstimmung über die Surfwelle – die schließlich zum endgültigen Aus des Projekts geriet (wir berichteten). Er, der stets vor allzu großer Freigiebigkeit der Kommune warne, müsse „jetzt konsequent sein“. Da er die Ausgabenpolitik „so nicht länger mittragen will und kann“, komme für ihn keine andere Möglichkeit als der Rücktritt in Frage. „Es war mir eine Ehre“, so Plößl, „der Stadt und den Bürgern dienen zu dürfen.“

Ex-Bürgermeister Helmut Forster (Wolfratshauser Liste) dankte seinem ehemaligen Stellvertreter für die „sehr korrekte und vertrauensvolle Zusammenarbeit“. Fritz Schnaller (SPD), nun dienstältester amtierender Stadtrat, erinnerte an das politische Tauziehen um die Zukunft der Loisachhalle vor rund 20 Jahren. Es sei „ein Kampf um die Sache“ gewesen, nie „eine persönliche Auseinandersetzung“ mit Plößl. Schnaller hat im zurückliegenden Vierteljahrhundert 1500 Begegnungen mit Plößl auf dem lokalpolitischen Parkett gezählt. Aus einem Amtskollegen sei „ein kollegialer Freund“ geworden.

Wolfratshausen: Stadtrat Fraas war „der Mann für alle Fälle“

Vize-Bürgermeister Günther Eibl dankte seinem Parteifreund, den er für seine ausgleichende Art schätze, für dessen Engagement. Plößl habe sowohl für das Wohl der Flößerstadt als auch für die Ziele der Wolfratshauser CSU gekämpft. Fraas charakterisierte Eibl mit den Worten: „Er war der Mann für alle Fälle“, der sich immer „1000-prozentig“ ins Zeug gelegt habe. Laut Bürgermeister Heilinglechner hatte Kulturreferent Fraas aufgrund extremer beruflicher Belastung um Entlassung aus dem Stadtrat ersucht.

Aus gesundheitlich Gründen legte wie berichtet Susanne Thomas (CSU) ihr Stadtratsmandat nieder. „Für sie gibt es derzeit wichtigere Dinge“, sagte Eibl. Vertreter aller Fraktionen wünschten rasche Genesung. Er drücke beide Daumen, so Rathauschef Heilinglechner, dass die 52-Jährige „schnell wieder auf die Beine kommt“. Für Thomas rückt voraussichtlich Wolfgang Weichlein in den Stadtrat nach.

Stadtrat: Neue CSU-Sprecherin ist Claudia Drexl-Weile

Der Personalwechsel in den Reihen der Christsozialen führt auch zu Aufgabenwechseln: Neue Fraktionssprecherin ist Drexl-Weile, Vize-Vorsitzende ist Tilke. Das Amt des Kulturreferenten übernimmt nach einstimmigem Beschluss des Rats Sepp Schwarzenbach (CSU). Das Schlusswort hatte der Ausscheider Plößl: „Danke für die vielen guten Worte“, häufig sei es einem Menschen nicht mehr vergönnt „sie noch zu hören“. (cce)

Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.