„Wird eine Herausforderung“: Elke Burghardt als Volunteer bei Special Olympic World Games

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Bringt beste Voraussetzungen mit: Elke Burghardt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Elke Burghardt kennen viele durch die Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe. Mitte Juni ist sie nun Volunteer bei den Special Olympic World Games in Berlin.

Wolfratshausen/Berlin – „Sei Teil der Bewegung – Team Volunteer 2023“: So beginnt ein Videospot, über den Elke Burghardt, bekannt durch die Inselhaus- Kinder und Jugendhilfe, vor fast einem Jahr durch Zufall stolperte. Er richtete sich an zukünftige ehrenamtliche Helfer für die Special Olympic World Games vom 17. bis 25. Juni in Berlin. Burghardt bewarb sich – mit Erfolg. Als eine von 3000 Volunteers, die unter rund 20 000 Bewerbungen ausgesucht worden sind, fährt sie im Frühsommer zur Unterstützung für zweieinhalb Wochen in die Bundeshauptstadt.

Special Olympic World Games in Berlin: Elke Burghardt als Volunteer dabei

Die Special Olympic World Games gelten als weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Erstmalig finden sie mit rund 7000 Sportlern aus 170 Nationen in Berlin statt. Eine logistische Herausforderung, bei der es viele helfende Hände braucht. „Als ich den Aufruf sah, hat mich das einfach berührt“, sagt die 57-Jährige.

Er zeigte junge Sportler mit körperlichen und geistigen Einschränkungen, die winkend in die Sportarena einliefen und sich nach einem Wettkampf stolz um den Hals fielen. „Sie drücken eine Lebensfreude aus, ihr Strahlen ist ansteckend“, zeigt sich Burghardt noch immer bewegt.

Sie ist ausgebildete Grund- und Hauptschullehrerin mit Hauptfach Sport. 2009 wechselte sie zum Inselhaus in die Öffentlichkeitsarbeit. „Früher habe ich mit Kindern gearbeitet, heute arbeite ich für sie.“ Unterm Strich bringt Burghardt als immer aktive Sportlerin die besten Voraussetzungen für die Arbeit als Volunteer mit: Reiten, Leichtathletik und Eishockey sind ihr nicht fremd, einmal war sie sogar Bayerische Vizemeisterin im Speerwerfen – dazu kommen noch Sprachkenntnisse, Organisationstalent und die Freude im Umgang mit Menschen.

Elke Burghardt bei Special Olympic World Games: „Es wird eine Herausforderung“

Also begann sie, sich durch die Fragebögen zu arbeiten. „Ich habe mich als Ansprechpartnerin für die italienische Delegation im Sportbereich Reiten beworben“, berichtet sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Etwa 20 verschiedene Einsatzbereiche waren möglich, von der Hilfe bei der Akkreditierung bis zu den Planungen und der Durchführung der Zeremonien bei der Eröffnungs- und Abschlussfeiern. Im März beginnen die Online-Schulungen, bis dahin weiß Burghardt auch, ob sie in ihrer Wunschsparte eingesetzt wird oder nicht. Im Mai geht es dann an die Akkreditierung und das Verteilen der Uniformen.

Anreisen wird Burghardt bereits eine Woche vor Beginn der Spiele. „Ich habe das große Glück, bei einem Bekannten wohnen zu dürfen“, sagt sie. Notfallalternative wäre eine Koje in einer Turnhalle. Ihr Arbeitgeber honoriert ihren Einsatz ebenfalls: Von den zwölf Urlaubstagen, die Burghardt für World Games nehmen muss, trägt die Inselhaus Kinde- und Jugendhilfe 25 Prozent als bezahlten Urlaub. „Eine absolut tolle Geste“, zeigt sich die 57-Jährige dankbar.

Burghardt freut sich auf die vor ihr liegende Zeit: „Es wird eine Herausforderung – aber noch mehr eine spannende Erfahrung.“ SABINE HERMSDORF-HISS

