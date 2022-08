Straßen-Radrennen: Polizei sperrt Strecke

Von: Susanne Weiß

Teilen

Die europäische Elite im Männer-Straßenradsport kreuzt am Sonntag, 14. August, den Landkreis. (Symbolbild) © IMAGO / Geisser

Die European Championships führen zu Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen im ÖPNV. An diesem Sonntag durchqueren die Radfahrer Bad Tölz-Wolfratshausen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die europäische Elite im Männer-Straßenradsport kreuzt am Sonntag, 14. August, den Landkreis. Am Sonntag, 21. August, erreicht das Peloton der Frauen Wolfratshausen. An einigen Streckenposten werden die Teilnehmer der European Championships 2022 groß gefeiert (wir berichteten). Auto- und Busfahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen.

Wichtig im Vorfeld: Die Wolfratshauser Polizei weist auf Halteverbote entlang der Radrennstrecke und auch im übrigen Stadtgebiet hin. Die Schilder werden teils bereits vor dem Ereignis aufgestellt. „Entlang der Radrennstrecke abgestellte Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Polizei bittet darum, die Halteverbote einzuhalten, „um Ihnen einerseits die Kosten der Verwarnung, andererseits auch erhebliche Kosten und Mühen durch die Abschleppung zu ersparen“. Wer im Urlaub ist, sollte Nachbarn oder Freunde bitten, spätestens alle drei Tage nach dem abgestellten Auto zu sehen und gegebenenfalls umzuparken.

European Championships 2022 in Bad Tölz-Wolfratshausen: Sperrungen wegen Straßen-Radrennen

An diesem Sonntag kommen die Radfahrer aus Murnau über den Kesselberg (10.57 Uhr), Lenggries (11.57 Uhr) und Bad Tölz (12.10 Uhr) und erreichen im Nordlandkreis Geretsried um 12.32 Uhr, Eurasburg um 12.45 Uhr und Münsing um 12.57 Uhr. „In der Regel wird die Strecke zirka 30 Minuten vor der Durchlaufzeit gesperrt, bis der gesamte Tross eine Stelle passiert hat, dauert es etwa 15 Minuten“, informiert das Landratsamt.

Wer die Sportler anfeuern möchte, kann am Sonntag, 14. August, kostenfrei mit dem Bus X970 fahren. Eine Woche später gilt das Angebot für die Linie X320 nach Wolfratshausen.

Busverbindungen entfallen wegen European Championships 2022 in Bad Tölz-Wolfratshausen

Im ÖPNV entfallen an diesem Sonntag einzelne Fahrten: Auf der Linie X970 endet die Fahrt Starnberg ab 11.29 Uhr bereits in Wolfratshausen, sie entfällt zwischen Wolfratshausen und Bad Tölz. Die Fahrt Bad Tölz ab 13.16 Uhr bis Wolfratshausen entfällt, sie beginnt erst von dort um 13.59 Uhr. Die Fahrt Starnberg ab 12.29 Uhr muss zwischen Starnberg, Landratsamt/Seebad und Wolfratshausen umgeleitet werden – die Halte Berg/Grafstraße, Aufkirchen und Dorfen bei Wolfratshausen entfallen bei dieser Fahrt. Auf der Linie 961 entfallen ersatzlos: Die Fahrten ab Starnberg Nord um 11.52 und 12:52 Uhr; Die Fahrt ab Ammerland um 12.20 Uhr; Die Fahrt ab Münsing um 13.27 Uhr. Auf der Linie 975 entfallen ersatzlos: Die Fahrt ab Starnberg Nord um 12.08 Uhr und ab Wolfratshausen um 12.42 Uhr. sw

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.