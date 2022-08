European Championships lösen Sport-Boom aus - auch im Landkreis?

Von: Dominik Stallein

Teilen

Sportelite und Fans: Beim Frauen-Straßenradrennen der European Championships herrschte in Wolfratshausen Festtagsstimmung – eine Sportbegeisterung, die bei den Vereinen Hoffnungen weckt. © Hans Lippert

Die Sportvereine hoffen nach den European Championships auf Zulauf. Sie genießen die Aufmerksamkeit, die ihnen zuteil wird. Nur ein Event könnte das noch steigern.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Den großen Rummel am Marienplatz haben die Radler gemieden. „Wir sind auf eine Anhöhe gefahren, von der wir das Rennen besser beobachten können“, sagt Wolfgang Sacher, Chef des RSC Wolfratshausen. Zwei Straßenrennen – einmal Herren, einmal Damen – rasten bei den European Championships durch den Landkreis, angefeuert von Tausenden Besuchern am Streckenrand. Elf Tage lang war die Region um München wegen des Wettbewerbs im Ausnahmezustand. Die Europameisterschaften in neun Sportarten sind vorbei, die Vereine hoffen, dass die Begeisterung noch anhält.

European Championships lösen Sport-Boom aus - auch im Landkreis?

Applaudierende und feiernde Fans entlang der Absperrung: „Das hat schon motiviert und ist wahnsinnig gut angekommen“, sagt Radsportler Sacher. Ob die Championships dafür sorgen, dass der 55-Jährige Neumitglieder im Club begrüßen kann, weiß er nicht. „Wir hatten in den vergangenen Jahren immer wieder Neuanmeldungen. Die Menschen hatten Lust aufs Radfahren.“ Vor allem Sportler um die 30 Jahre hätten sich beim RSC eingeschrieben. Jugendliche sucht Sacher weiter – und hofft auf einen positiven Effekt durch die Championships.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

TSV Wolfratshausen: Leichtathleten genießen die Stimmung - „Überrascht, wie voll das Stadion war“

Tief in deren Atmosphäre eingetaucht sind junge Sportler des TSV Wolfratshausen. Leichtathletik-Jugendwartin Katja Wietschorke war mehrmals bei den Wettbewerben – drei Mal half sie als Streckenposten, ein Mal saß sie als Fan im Olympia-Stadion. Ihr Eindruck: „Ich war überrascht, wie voll das Stadion jedes Mal war.“ Sie genoss die „richtig gute Stimmung“. Für Leichtathletik-Wettkämpfe sind diese Dimensionen Neuland. „Die Wettbewerbe sind oft weit weg, aber diesmal haben sie so eine große Aufmerksamkeit bekommen.“ Dass die Begeisterung Neulinge motivieren könnte, darüber hat Wietschorke „anfangs gar nicht nachgedacht“. Inzwischen macht sich die 22-Jährige Hoffnungen, neue Gesichter im Stadion begrüßen zu können: „Ich kann mir vorstellen, dass was kommt.“

Eine bessere Werbung für den Sport hätte es nicht geben können, meint Anton Böhm, Leichtathletik-Trainer beim TV Bad Tölz: „Toll, dass der Wettkampf so großes Aufsehen erregte. Ich freue mich, wenn es auf die Kinder Eindruck gemacht hat.“ Ob durch das Sport-Event mehr junge Leute den Weg zur Leichtathletik finden, werde sich erst nach den Sommerferien zeigen.

TuS Geretsried hofft auf Nachwuchs nach „grandioser EM“

Mirko Naumann, Vorsitzender des TuS Geretsried, ist aber optimistisch: „So eine grandiose Europameisterschaft zu Hause wird sich hoffentlich bemerkbar machen.“ Naumann glaubt, „dass der Funke überspringt“. Er hat mit einer Leichtathletik-Gruppe aus Geretsried im Olympiastadion bei den Wettkämpfen zugeschaut und mit den deutschen Athleten mitgefiebert. „Das ist definitiv etwas, das die Kids begeistert.“ Der TuS Geretsried könne sich über mangelnden Leichtathletik-Nachwuchs ohnehin nicht beklagen: „Bei den Über-14-Jährigen könnten es mehr sein, andererseits werden wir im Kinderbereich überrannt.“

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Eva Stadler, Trainerin beim Lenggrieser Turnverein hofft, dass mehr Menschen für Leichtathletik begeistert wurden. Besonders Kinder über zehn Jahre zu gewinnen, sei schwer. „Die jungen Leute gehen frühzeitig in einen anderen Sport. Viele hören auch mit 12 oder 14 Jahren ganz auf. Vielleicht sind die European Championships jetzt ein Ansporn für viele, doch weiterzumachen.“

Olympia in München? Im Landkreis gibt es Fans dieser Idee

Disziplinen wie Klettern, das sonst wenig Sendezeit bekommt, schafften den Sprung ins Rampenlicht. Ob es deswegen auch die Kletterhalle in Tölz voll wird? „Klettern wird allgemein immer beliebter“, sagt Mitarbeiterin Caroline Groß. Aktuell sieht man das nicht: „Bei gutem Wetter ist es bei uns eher ruhiger, weil man viel draußen unternehmen kann.“

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Nach dem Erfolg der Wettkämpfe in München werden Rufe nach einer neuerlichen Olympia-Bewerbung laut. Wolfgang Sacher, mehrfacher Medaillengewinner der Paralympics von 2008 in Peking, ist ein großer Fan der Idee: „Das wäre ein noch größeres Scheinwerferlicht – und schon bei den European Championships war’s gigantisch.“