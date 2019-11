Ex-Freund lauert 29-Jähriger in Wolfratshauser Schule auf: Polizei stundenlang im Einsatz

Ein 27-Jähriger will die Trennung von seiner Freundin nicht akzeptieren. Der Mann hielt am Donnerstag die Wolfratshauser Polizei stundenlang in Atem.

Wolfratshausen – Mehrere Stunden hat ein 27-Jähriger am Donnerstag die Polizei in Atem gehalten. Der Mann, der aus Somalia stammt, wurde in Gewahrsam genommen und schließlich in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen.

Gegen 13 Uhr war der bei Mühldorf lebende Mann in einer Wolfratshauser Schule aufgetaucht, die seine ehemalige Freundin besucht. Die 29-Jährige, die ebenfalls aus Somalia stammt und in Geretsried wohnt, hat die Beziehung laut Polizei beendet und will auch keinen Kontakt mehr mit dem Ex.

Für den 27-Jährigen stellt sich die Sachlage offenbar anders dar: „Er war felsenfest davon überzeugt, dass die Beziehung fortgeführt werden sollte und weigerte sich beharrlich, die Schule zu verlassen“, berichtet Hauptkommissar Steffen Frühauf. Alle Versuche einer Streife, ihm zu erklären, dass für eine Liebesbeziehung der Wille beider Beteiligten erforderlich ist, schlugen fehl.

Polizei nimmt 27-Jährigen in Gewahrsam

Schließlich mussten die Beamten den Somalier in Gewahrsam nehmen, um die Frau vor ihm zu schützen. Frühauf: „Obwohl ihm eindringlich nahegelegt wurde, die Heimreise anzutreten, weigerte er sich. Da ihm das Kontaktverbot, das man gegen ihn ausgesprochen hatte, auch ziemlich egal zu sein schien und es offensichtlich war, dass er erneut die Nähe zu seiner Ex-Freundin suchen würde, landete er nach Rücksprache mit dem richterlichen Bereitschaftsdienst des Amtsgerichts Wolfratshausen in einer Arrestzelle.“

Als gegen 18 Uhr überprüft werden sollte, ob der 27-Jährige endlich zur Vernunft gekommen und bereit für die Heimreise nach Mühldorf war, signalisierte der Mann erneut, dass für ihn die Beziehung zu der 29-Jährigen definitiv nicht beendet sei. Darüber hinaus, so der Hauptkommissar, „machte er einen zunehmend psychisch labilen Eindruck“.

Da der unbelehrbare Mann im Rahmen einer Haftfähigkeitsprüfung gegenüber einem Arzt keine einzige der gestellten Fragen beantwortete, sondern sich der Gesprächsinhalt immer nur um den einseitigen Wunsch drehte, seine Ex-Partnerin besuchen zu wollen, stellten die Verfahrensbeteiligten fest: Der 27-Jährige ist besser in einer Fachklinik aufgehoben – er wurde umgehend dorthin überstellt.

