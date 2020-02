Ex-VSG-Kapitän Liemer: „In Mühldorf  sind durch die Bank coole Jungs“

Der langjährige Mittelblocker der VSG Isar-Loisach, Fabian Liemer (28), steht in seiner zweiten Saison mit dem TSV Mühldorf auf dem Sprung in die 2. Bundesliga Süd - jetzt in seiner neuen Rolle als Diagonalangreifer.

Wolfratshausen – Fabian Liemer ist am Tag danach immer noch ganz begeistert. Mit 3:2 haben die Volleyballer des TSV Mühldorf das Regionalliga-Spitzenspiel gegen Tabellenführer TSV Eibelstadt gewonnen und haben jetzt gute Karten im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd. „Wir haben über alle fünf Sätze konstant gespielt. Und vor fast 300 Zuschauern, die für Stimmung sorgen, macht das dann auch richtig Spaß“, berichtet der Diagonalangreifer der Inn-Städter. Ob es am Ende für den Durchmarsch reichen wird, kann der 28-jährige ehemalige Kapitän der VSG Isar-Loisach noch nicht einschätzen: „Für die 2. Bundesliga muss ein Verein einiges an Struktur und Budget vorweisen können. Aber wir haben super Leute, die sich mit großem Engagement darum kümmern. Momentan ist die Stimmung noch eher zurückhaltend, weil alle sehr fokussiert sind.“

Dass er selbst einmal in der dritthöchsten deutschen Spielklasse am Netz stehen würde, hätte Liemer selbst nicht für möglich gehalten. Geboren in Innsbruck hat er seine gesamte Kindheit und Jugend in Wolfratshausen verbracht. „Beide Eltern sind Sportlehrer – da wächst man quasi in der Halle auf.“ Vater Jürgen rief dann beim BCF eine „Ballsportgruppe“ für Kinder ins Leben. „Man durfte mit allen Bällen spielen, die es so gibt – Tischtennis-, Tennis-, Basket- und Medizinbälle. Das war eine coole Sache für uns Kleine.“ Liemer entschied sich erst einmal für die Kugeln aus Filz und Leder. Viele Jahre spielte er in Farchet Tennis sowie Handball bei den Wölfen. Nach den ersten Partien im Erwachsenenbereich zog er jedoch die Reißleine: „Ich hatte fast jeden Montag eine Verletzung vom Handball – das ging dann mit dem Leistungskurs Sport am Gymnasium nicht mehr zusammen.“

Beim TuS Geretsried fand er seine Liebe zum Volleyball, wechselte allerdings kurze Zeit später nach Wolfratshausen, wo Bernhard Wilhelm gerade eine junge Mannschaft aus dem Boden gestampft hatte. „Den Stefan Richter habe ich noch mitgenommen, und meine beiden Schulkollegen und besten Freunde Dominik Hölzl und Markus Meinl auch“, erinnert sich Liemer. „Damals kam also schon der Kern des heutigen VSG-Teams zusammen.“ Auch mit den anderen Volleyballern entwickelte sich im Laufe der Zeit ein tiefes freundschaftliches Verhältnis. „Sportlich ist am Anfang nicht unbedingt etwas vorangegangen. Aber es war uns allen nicht so wichtig, denn in der Mannschaft gab es quasi keine Hierarchie.“

Die Bande hielten auch während der Studienzeit: Liemer und Meinl studierten in Erlangen, hatten eine Wohngemeinschaft und spielten am Wochenende weiterhin in Farchet Volleyball. „Trainiert haben wir damals eigentlich kaum, was unsere Leistungen auch etwas stagnieren ließ.“ Die Zäsur erfolgte nach dem Abschluss der Universität: Der Mittelblocker bekam 2018 als Chemie-Ingenieur eine Stelle bei einem Konzern in Burghausen, „deshalb habe ich mich dort nach einem Klub ab Bezirksliga aufwärts umgeschaut“. Er fragte wegen eines Probetrainings beim Traditionsverein TSV Mühldorf an und wurde eingeladen. Der Termin verlief zufriedenstellend für beide Seite. „Ich hatte nie gedacht, dass ich als Bezirksliga-Spieler bei einem Regionalligisten drankommen würde. Das hat mir schon geschmeichelt“, berichtet der Wolfratshauser. Allerdings sei ihm die Absage an seine alten Kameraden von der VSG „sehr schwergefallen“.

Die neue Saison ging holprig los, denn Liemer verpasste urlaubsbedingt einen Teil der Vorbereitung. „Ich bin dann erst kurz vor dem Start ins Training eingestiegen.“ Und zu seiner Überraschung wurde er von seinem neuen Coach, dem ehemaligen Nationalspieler Michael Mayer, als Diagonalangreifer nominiert: „Ich muss zugeben, ich bin heute noch kein großer Fan dieser Position. Und es war die größte Umstellung für mich, auch wegen der damit verbundenen Rückraum-Angriffsschläge.“ Doch der frühere Unterhachinger Bundesliga-Profi hatte wohl erkannt, dass die Stärken des Wolfratshausers nicht unbedingt im brutalen Schmettern als vielmehr in solider Blockarbeit und konzentrierter Feldabwehr bestehen.

Im zweiten Punktspiel durfte Liemer dann aufs Feld: „Wir lagen hinten, aber ich bekam nur den Auftrag, gut zu blocken und für Stimmung zu sorgen. Dann kippte die Partie und wir haben 3:1 gewonnen.“ Fortan gehörte der Neuzugang zur Stammformation der Mühldorfer, die sich mit einem super Lauf bei 17 Siegen und nur einer Niederlage die Meisterschaft holten. „Das war für den Verein natürlich eine Sensation, auch wenn man gerade im Nachwuchsbereich schon viele Erfolge gefeiert hatte.“

Auch in der Dritten Liga Ost, wo die Gegner Deggendorf, Friedberg, Jena, Dachau und MTV München heißen, starteten die Inn-Städter furios: „Wir haben die ersten vier Spiele jeweils mit 3:0 gewonnen.“ Allerdings hat er auf seiner Position Konkurrenz bekommen, hat der Klub doch den Jamaikaner Dennis Nelson verpflichtet. „Ich bin zwar nicht in der ersten Sechs, bekomme aber meine Einsatzzeiten“, so Liemer, der mit seinen 28 Jahren zu den älteren Akteuren in der jungen Mühldorfer Truppe mit ihren zehn Eigengewächsen gehört. Der Wolfratshauser ist in jedem Fall zuversichtlich, dass es mit dem Sprung in die 2. Bundesliga Süd klappen kann: „Wir haben mit Tom Brandstetter und Fabian Bartsch zwei der besten Außengreifer in der Liga. Dazu kommen noch Alex Brandstetter als überragender Zuspieler und unsere starken Mittelblocker. “ Er habe sich zwar noch keine Gedanken darüber gemacht, wie es bei einem Aufstieg weitergehen könnte: „Aber ich möchte jedes Training und jedes Spiel genießen, um Volleyball auf diesem Niveau zu spielen. Es macht in diesem Team einfach Spaß, das sind durch die Bank coole Jungs.“ Allerdings hält Liemer auch eine Rückkehr nicht für ausgeschlossen: „Die VSG, die sich gerade in jüngster Zeit toll entwickelt hat, wird immer mein Verein bleiben.“