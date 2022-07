Expressbus X970: Neue Haltestellen in Planung

Von: Susanne Weiß

Wie lässt sich der ÖPNV verbessern: Darüber tauschten sich die Landräte Josef Niedermaier (li.) und Stefan Frey bei einem Picknick am Starnberger See aus. © sw

In der neuen Linie des X970 ist noch Platz: Der Expressbus von Bad Tölz über Geretsried, Wolfratshausen nach Starnberg soll optimiert und beworben werden.

Bad Tölz-Wolfratshausen/Starnberg – Die Expressbuslinie X970 soll um zusätzliche Stationen erweitert werden. „Zum Fahrplanwechsel kommen weitere Haltestellen dazu“, kündigte Matthias Schmid, Fachbereisleiter für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) am Tölzer Landratsamt, am Freitag auf einer Pressetour durch die Landkreise Starnberg und Bad Tölz-Wolfratshausen an.

Expressbus X970 von Bad Tölz über Geretsried, Wolfratshausen nach Starnberg soll optimiert werden

Seit Dezember steuert der neue, vom Freistaat bezuschusste Bus im 20-Minuten-Takt die Bahnhöfe in Bad Tölz, Wolfratshausen und Starnberg an. Dabei fährt er über Geretsried, Icking/Dorfen und Berg. Insgesamt gibt es bislang zwölf Stationen. „Wir haben gesehen, dass die Zeit erlaubt, weitere Bushaltestellen anzusteuern“, erklärte Schmid. Das Angebot solle im Sinne der Fahrgäste optimiert werden.

Welche Stationen zum Fahrplanwechsel im Dezember hinzukommen, gab der ÖPNV-Experte noch nicht bekannt. Hoffnungen macht sich insbesondere die Stadt Geretsried. Dort hält der Bus unter anderem „Am Stern“ an der Sudetenstraße. Es besteht aber der Wunsch, den Halt an die Kreuzung mit der Richard-Wagner-Straße zu verlegen. Dort könnten die Fahrgäste in den Stadtbus umsteigen. Zudem „könnten wir dort eine bessere Infrastruktur aufbauen“, sagte Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller. Beispielsweise wäre dort Platz für Fahrradständer. „Es ist natürlich eine Abwägung, wo wir das größere Potenzial an Fahrgästen erreichen“, so der Rathauschef.

Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und Starnberg wollen Expressbus X970 bekannter machen

Bei manchen sorgt die Route des Expressbusses für Verwunderung. So steuert er nicht den Zentralen Omnibusbahnhof in Bad Tölz an und fährt über Dietramszell/Einöd, nicht aber über Königsdorf. Hintergrund dieser Entscheidung sei gewesen, dem Ziel, die Bahnhöfe im attraktiven Takt zu verbinden, gerecht zu werden, so Schmid. Eigentlich wären zwischen den Außenästen Schienenstrecken gerechtfertigt. „Die Linie hätte das Zeug, Eisenbahnstrecke zu sein“, betonte der Tölzer Landrat Josef Niedermaier. Neben der Optimierung der Haltestellen, stehen die beiden Landkreise vor einer zweiten Aufgabe: Das Angebot bekannter zu machen. „Es ist noch nicht in den Köpfen“, sagte Starnbergs Landrat Stefan Frey.

